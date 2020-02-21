Dù bị tổn thương nhiều lần nhưng phụ nữ vẫn không muốn rời xa là vì…

Đối với phụ nữ, họ rất coi trọng tình yêu và luôn lý tưởng hóa sức mạnh của tình yêu. Họ luôn cho rằng chỉ cần tình yêu chân thành của mình sẽ cảm hóa và giúp người đàn ông dần thay đổi theo hướng tích cực.

Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao phụ nữ tổn thương vì đàn ông quá nhiều nhưng nhất quyết không chịu rời xa? Và đây chính là lý do mà nhiều người phụ nữ nhất quyết không ly hôn chồng dù cho chồng có đối xử tệ bạc, vũ phu.

Thế nhưng, phụ nữ không hiểu rằng, đàn ông rất khó quay đầu khi bản thân họ không còn trân trọng và yêu thương vợ. Vì vậy, dù người phụ nữ có hi sinh, chịu đựng bao nhiêu đều trở nên vô giá trị trong mắt người đàn ông tệ bạc.

Chính vì suy nghĩ này mà người phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho người chồng khi anh ta phạm đủ thứ sai lầm. Cô ấy luôn cho rằng sự hi sinh, chịu đựng và vị tha của mình sớm muộn cũng khiến đàn ông thức tỉnh, chồng sẽ cảm động để quay trở lại là người chồng tốt.

Phụ nữ đã quen với sự tệ bạc của người chồng

Nhiều người phụ nữ chịu đựng sự đối xử tệ bạc của chồng với thời gian quá lâu thì tự nhiên điều đó trở thành một thói quen. Vì thế, họ không còn ý định đấu tranh hay vùng lên để đòi hỏi hạnh phúc.

Hơn nữa, trải qua thời gian dài bị tổn thương, chà đạp khiến lòng tự tôn của phụ nữ suy giảm đi ít nhiều. Để rồi, họ cảm thấy giá trị bản thân ngày càng trở nên thấp kém nên nghĩ rằng mình không còn xứng đáng với tình yêu mới, hạnh phúc mới.

Vì muốn con có một gia đình trọn vẹn

Nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình và sinh con thì họ không chỉ sống riêng cho mình mà còn sống vì con. Khi đã làm mẹ, phụ nữ luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con và luôn muốn con có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ yêu thương của cha mẹ.

Phụ nữ vì thương con mà chấp nhận sống cùng người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Bởi phụ nữ cho rằng chỉ khi con cái được sống trong một gia đình có được sự trọn vẹn yêu thương của cả cha cả mẹ mới giúp con cái phát triển tốt nhất. Với suy nghĩ này nên nhiều phụ nữ chấp nhận sống cùng người đàn ông tệ bạc chứ không muốn con phải sống cảnh thiếu cha hoặc thiếu mẹ.

Sợ dị nghị, đàm tiếu của người đời

Mặc dù xã hội đã hiện đại hơn trước nhưng những định kiến về phụ nữ ly hôn chồng vẫn còn rất nặng nề. Phụ nữ sợ rằng đổ vỡ hôn nhân của mình sẽ gây tổn thương cho những người khác như cha mẹ, con cái. Họ sợ cha mẹ phải chịu những cú sốc lớn về các lời dị nghị, đàm tiếu của người đời khi có người con gái bỏ chồng.

Vì sợ làm tổn thương người thân nên phụ nữ thà sống cùng người đàn ông tệ bạc cũng không muốn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì suy nghĩ này, phụ nữ chấp nhận chịu đựng cuộc hôn nhân đẫm nước mắt cũng không muốn làm những người thân yêu phải chịu tổn thương. Vì thế, họ vẫn cố chấp níu kéo và mong muốn tìm lại thứ hạnh phúc đã từng thuộc về mình.

Phụ nữ hiện đại dù có xinh đẹp, độc lập bao nhiêu nhưng có không ít người chấp nhận trở thành người phụ nữ tổn thương, đau khổ vì chồng chứ không muốn gán cái mác bỏ chồng. Nhưng sự chịu đựng và cố gắng của phụ nữ khi níu kéo thứ không còn thuộc về mình chỉ khiến họ chịu tổn thương nhiều hơn.