Dù bị tổn thương nhiều lần nhưng phụ nữ vẫn không muốn rời xa là vì…

Phụ nữ yêu 21/02/2020 12:16

Phụ nữ sau khi kết hôn đã phải hi sinh rất nhiều cho chồng. Thế nhưng, không ít người đàn ông không trân trọng điều đó mà còn làm phụ nữ tổn thương bằng những hành động, lời nói khiếm nhã, thiếu tôn trọng.

Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao phụ nữ tổn thương vì đàn ông quá nhiều nhưng nhất quyết không chịu rời xa? Và đây chính là lý do mà nhiều người phụ nữ nhất quyết không ly hôn chồng dù cho chồng có đối xử tệ bạc, vũ phu.

Phụ nữ nghĩ rằng tình yêu sẽ thay đổi người đàn ông

Đối với phụ nữ, họ rất coi trọng tình yêu và luôn lý tưởng hóa sức mạnh của tình yêu. Họ luôn cho rằng chỉ cần tình yêu chân thành của mình sẽ cảm hóa và giúp người đàn ông dần thay đổi theo hướng tích cực.

phu nu ton thuong 3
Phụ nữ tổn thương vì đàn ông nhưng vẫn nhất quyết không muốn rời xa người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì suy nghĩ này mà người phụ nữ sẵn sàng tha thứ cho người chồng khi anh ta phạm đủ thứ sai lầm. Cô ấy luôn cho rằng sự hi sinh, chịu đựng và vị tha của mình sớm muộn cũng khiến đàn ông thức tỉnh, chồng sẽ cảm động để quay trở lại là người chồng tốt.

Thế nhưng, phụ nữ không hiểu rằng, đàn ông rất khó quay đầu khi bản thân họ không còn trân trọng và yêu thương vợ. Vì vậy, dù người phụ nữ có hi sinh, chịu đựng bao nhiêu đều trở nên vô giá trị trong mắt người đàn ông tệ bạc.

Phụ nữ đã quen với sự tệ bạc của người chồng

Nhiều người phụ nữ chịu đựng sự đối xử tệ bạc của chồng với thời gian quá lâu thì tự nhiên điều đó trở thành một thói quen. Vì thế, họ không còn ý định đấu tranh hay vùng lên để đòi hỏi hạnh phúc.

Hơn nữa, trải qua thời gian dài bị tổn thương, chà đạp khiến lòng tự tôn của phụ nữ suy giảm đi ít nhiều. Để rồi, họ cảm thấy giá trị bản thân ngày càng trở nên thấp kém nên nghĩ rằng  mình không còn xứng đáng với tình yêu mới, hạnh phúc mới.

Vì muốn con có một gia đình trọn vẹn

Nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình và sinh con thì họ không chỉ sống riêng cho mình mà còn sống vì con. Khi đã làm mẹ, phụ nữ luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con và luôn muốn con có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ yêu thương của cha mẹ.

phu nu ton thuong 2
Phụ nữ vì thương con mà chấp nhận sống cùng người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Bởi phụ nữ cho rằng chỉ khi con cái được sống trong một gia đình có được sự trọn vẹn yêu thương của cả cha cả mẹ mới giúp con cái phát triển tốt nhất. Với suy nghĩ này nên nhiều phụ nữ chấp nhận sống cùng người đàn ông tệ bạc chứ không muốn con phải sống cảnh thiếu cha hoặc thiếu mẹ.

Sợ dị nghị, đàm tiếu của người đời

Mặc dù xã hội đã hiện đại hơn trước nhưng những định kiến về phụ nữ ly hôn chồng vẫn còn rất nặng nề. Phụ nữ sợ rằng đổ vỡ hôn nhân của mình sẽ gây tổn thương cho những người khác như cha mẹ, con cái. Họ sợ cha mẹ phải chịu những cú sốc lớn về các lời dị nghị, đàm tiếu của người đời khi có người con gái bỏ chồng.

phu nu ton thuong 1
Vì sợ làm tổn thương người thân nên phụ nữ thà sống cùng người đàn ông tệ bạc cũng không muốn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì suy nghĩ này, phụ nữ chấp nhận chịu đựng cuộc hôn nhân đẫm nước mắt cũng không muốn làm những người thân yêu phải chịu tổn thương. Vì thế, họ vẫn cố chấp níu kéo và mong muốn tìm lại thứ hạnh phúc đã từng thuộc về mình.

Phụ nữ hiện đại dù có xinh đẹp, độc lập bao nhiêu nhưng có không ít người chấp nhận trở thành người phụ nữ tổn thương, đau khổ vì chồng chứ không muốn gán cái mác bỏ chồng. Nhưng sự chịu đựng và cố gắng của phụ nữ khi níu kéo thứ không còn thuộc về mình chỉ khiến họ chịu tổn thương nhiều hơn.

Gửi những người thứ ba đang có suy nghĩ đàn ông ngoại tình sẽ cưới mình

Gửi những người thứ ba đang có suy nghĩ đàn ông ngoại tình sẽ cưới mình

Phụ nữ nên khôn ngoan như thế, nên biết rõ về những cuộc ngoại tình của đàn ông như thế. Nếu bạn nghĩ rằng phản bội vợ là cách đàn ông ngoại tình thể hiện tình yêu với bạn, thì đừng mơ mộng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàn bà khổ đàn bà khổ tâm đàn bà bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 53 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này