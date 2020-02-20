Gửi những người thứ ba đang có suy nghĩ đàn ông ngoại tình sẽ cưới mình

Ngoại tình 20/02/2020 05:27

Phụ nữ nên khôn ngoan như thế, nên biết rõ về những cuộc ngoại tình của đàn ông như thế. Nếu bạn nghĩ rằng phản bội vợ là cách đàn ông ngoại tình thể hiện tình yêu với bạn, thì đừng mơ mộng nữa.

Tôi là đàn ông ngoại tình, có một cô nhân tình trẻ và ưa nhìn hơn vợ. Nhưng ai nhìn vào gia đình tôi đều cho rằng tôi là người đàn ông yêu vợ, có trách nhiệm với gia đình. Có quá trơ trẽn không khi nói rằng bản thân thương vợ nhưng vẫn ôm một cô nhân tình? Có trách nhiệm với gia đình nhưng vẫn bao nuôi một người phụ nữ khác?

Tôi thật chẳng biết phải bao biện cho mình thế nào, chỉ có thể nói rằng đàn ông chính là như thế. Phụ nữ lên giường khi yêu say đắm duy nhất một người. Còn đàn ông vẫn rạch ròi giữa việc yêu thương vợ và lên giường với một người phụ nữ khác. Tôi vẫn có thể vừa là người chồng tốt khi về nhà, vừa là người tình khiến cô bồ ngất ngây.

Tôi và nhân tình quen biết nhau qua một nhóm bạn. Chính cô ấy là người chủ động ngã vào tôi. Ngay cả khi biết tôi đã có gia đình, có con, cô ấy cũng tình nguyện chấp nhận làm người thứ ba. Đối với người phụ nữ này, tôi từ tò mò, chuyển sang thích thú, rồi lại muốn chơi bời, cuối cùng là vụng trộm và nghĩ rằng vợ sẽ không thể biết được.

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Tôi vẫn có thể vừa là người chồng tốt khi về nhà, vừa là người tình khiến cô bồ ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghĩ mình không phải là một tên đàn ông quá hiền lành. Mỡ treo trước miệng mèo, chẳng mất mát gì, sao tôi lại không đồng ý? Huống hồ, nhân tình đã chấp nhận chịu thiệt, tôi cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì, thêm chứ không mất. Đàn ông khi ngoại tình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chịu thiệt, cũng không bao giờ cho rằng bản thân phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Tôi vẫn ngoại tình và nghĩ nhân tình sẽ biết quy luật của trò chơi này. Rằng tôi không bao giờ bỏ gia đình, vì gia đình là điều cơ bản của một người đàn ông khôn ngoan. Cô ấy có thể đòi hỏi bất cứ điều gì, dù là vật chất hay tình cảm. Nhưng đáng tiếc, cô bồ lại hỏi một câu ngốc nghếch hơn tôi nghĩ:

“Anh có bỏ vợ để lấy em không?”.

Và tôi chẳng ngại ngần đáp rằng:

“Đương nhiên là không, em phải biết điều đó chứ”.

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Đàn ông khi ngoại tình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chịu thiệt, cũng không bao giờ cho rằng bản thân phải đánh đổi bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình bắt đầu khóc òa lên, cô ấy hỏi tôi không yêu cô ấy sao? Nếu yêu cô ấy sao không cho cô ấy một danh phận? Không phải tôi đã phản bội vợ để ở bên cô ấy? Tôi chỉ trả lời rằng:

“Anh có yêu em. Nhưng tình yêu của đàn ông cũng có nhiều kiểu, với em đó là thứ tình yêu bồ bịch, không trách nhiệm, không đèo bồng, không ràng buộc. Nó chỉ là thứ tình yêu tồn tại ở hiện tại, cho nhau vui vẻ, thỏa mãn nhau. Em có thể chịu nổi dáng vẻ của anh khi mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc? Em có chấp nhận anh khi khó ưa nhất, bực dọc nhất? Em có chịu được nếu anh trắng tay không thể cho em những gì em muốn như bây giờ?

Em không phải cố gắng sống với con người đó của anh. Em không phải gánh vác việc làm vợ, em không phải lo chăm con, cha mẹ chồng. Anh cho em cái quyền tự do bên anh, thì em phải chấp nhận em không thể có danh phận, giữa chúng ta không có ràng buộc, trách nhiệm của tình yêu vợ chồng”.

Cô nhân tình kinh ngạc nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Như tỉnh hẳn ra, cô ấy đẩy tôi một cái thật mạnh rồi bỏ đi, không quên kèm một câu rằng cô ấy sẽ không lãng phí thời gian vì một người đàn ông tham lam như tôi.

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Nếu bạn nghĩ rằng phản bội vợ là cách đàn ông ngoại tình thể hiện tình yêu với bạn, thì đừng mơ mộng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên khôn ngoan như thế, nên biết rõ về những cuộc ngoại tình của đàn ông như thế. Nếu bạn nghĩ rằng phản bội vợ là cách đàn ông ngoại tình thể hiện tình yêu với bạn, thì đừng mơ mộng nữa. Đừng hy vọng chúng tôi có thể cho bạn điều viễn vông mà bạn nghĩ rằng là tình yêu bất diệt. Nếu không cũng đừng trách chúng tôi tàn nhẫn, vì trò chơi nào chẳng có quy luật. Bạn muốn chơi để vui thì phải chấp nhận luật chơi, phải không?

6 điều đàn bà thường làm với chồng khi ngoại tình, đàn ông tinh ý 'lướt qua' là biết

6 điều đàn bà thường làm với chồng khi ngoại tình, đàn ông tinh ý 'lướt qua' là biết

Chỉ với 6 biểu hiện này, bạn nên xác định rằng người phụ nữ bên cạnh bạn không những ngoại tình mà thật sự đã chẳng còn thiết tha gì đến bạn nữa. Mối quan hệ của cả hai chắc chắn phải chấm dứt.

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