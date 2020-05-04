Đi qua tổn thương, phụ nữ hãy như đóa hồng có gai và hiểu thật sâu những câu nói này

Đây là những câu nói giúp phụ nữ mạnh mẽ dù có bị tổn thương nhiều đến mấy cũng kiên cường đứng dậy bước tiếp.

Thời gian rồi sẽ xoa dịu hết những nỗi đau bạn đã từng trải qua. Ông trời vốn rất công bằng, chẳng cướp đi của ai tất cả. Khi bạn đánh mất một điều gì đó, chắc chắn sẽ có thứ khác tốt hơn thay thế. Điều quan trọng là bạn phải thật mạnh mẽ và kiên cường.

Người phụ nữ từng trải phải giống như trái dứa, đầu đội vương miện và xung quanh mình đầy gai nhọn. Dù đã trải qua những đau thương nào trong quá khứ, hãy ngẩng cao đầu mà sống. Dù bản thân đang mang vết thương sâu cũng hãy kiên cường tự chữa lành.

Đừng cúi đầu vương miện sẽ rơi, đừng khóc lóc người khác sẽ chê cười

Người đàn bà khôn ngoan không cúi đầu trước bất cứ ai. Dù mang danh đàn bà một đời chồng hay đàn bà cũ vẫn phải ngẩng cao đầu bước tiếp. Bên cạnh đó, đừng khóc lóc để người khác biết mình tổn thương nhiều như thế nào.

Hãy sống tốt mỗi ngày dù có bất cứ chuyện gì xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để họ thấy nụ cười tươi tắn nhất của bạn, chứng tỏ bạn không dễ gục ngã. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để bạn mải mê hoài niệm về quá khứ. Hãy hướng tới tương lai và sống tốt ở hiện tại. Yên tâm đi, rồi bạn sẽ thật hạnh phúc.

Nhiệm vụ của phụ nữ là xinh đẹp và tỏa hương cho đời

Nhiệm vụ của phụ nữ là phải thật xinh đẹp, tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời. Vì vậy đừng khiến bản thân mình khổ sở mãi vì một chuyện buồn nào đó. Hãy chăm chỉ làm đẹp, sống vui, sống tốt mỗi ngày để mọi người xung quanh phải nghiêng mình thán phục. Nên nhớ không có ai quật ngã được bạn, chỉ có bản thân bạn tự bỏ rơi chính mình.

Từ nay đừng sống vì người khác, hãy sống vì mình thôi

Phụ nữ đã từng tổn thương cũng không sao, hãy mạnh mẽ mà sống - Ảnh minh họa: Internet

Từ nay về sau đừng sống vì người khác nữa, hãy yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Thân thể này là do cha mẹ ban tặng, vì vậy bạn không có quyền ngược đãi, làm tổn thương chính mình. Dù có đớn đau, khổ sở đến mấy cũng đừng trút giận lên bản thân. Hãy biết yêu thương mình, rồi người khác sẽ yêu thương bạn.