Những kiểu đàn ông xấu tính dù có đẹp trai đến mấy phụ nữ cũng đừng dại vướng vào

Đàn ông đẹp chỉ để ngắm, đặc biệt là những người đẹp nhưng lại có những tính cách không mấy hay ho này, phụ nữ khôn ngoan nên biết để tránh xa.

Những người đàn ông lười biếng suốt đời chỉ giỏi làm khổ phụ nữ. Phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối đừng vướng phải kiểu người này. Vì từ đây đến cuối đời, chắc chắn bạn sẽ phải hầu hạ, cơm bưng nước rót cung phụng cho họ. Sự lười biếng của họ sẽ khiến bạn cả đời lao đao, mệt mỏi.

Người đàn ông ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Họ chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mà không bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Nếu làm chồng, làm cha có lẽ họ cũng chẳng bao giờ chịu hy sinh vì vợ con.

Luôn muốn người khác tôn trọng mình nhưng bản thân thì ngược lại

Đàn ông không tôn trọng người khác rất xấu tính - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông xấu tính này chỉ biết đến tôn nghiêm của bản thân mà không quan tâm đến người khác. Họ chỉ chăm chăm bảo vệ sự tự tôn của mình mà sẵn sàng hạ thấp danh dự của đối phương. Nếu ở với người này, bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Vả lại trong hôn nhân, không có sự tôn trọng của đối phương khó lòng mà bền lâu.

Thường chê bai, bới móc quá khứ

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không quan tâm đến quá khứ của bạn như thế nào. Họ sẵn sàng chấp nhận hoặc bao dung cho những sai lầm trước đây của bạn. Còn người không thương bạn, họ luôn bới móc, chê bai quá khứ của bạn. Thậm chí nếu về chung một nhà, mỗi khi vợ chồng cãi nhau, họ sẽ mang chuyện này nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhằm hạ nhục bạn.

Tâng bốc bản thân, hạ thấp người khác

Đàn ông kiểu này, phụ nữ đừng vướng vào - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này lúc nào cũng cho bản thân là giỏi nhất, không ai có thể sánh bằng. Họ luôn sống trong thế giới mộng tưởng của mình. Một khi bị đụng chạm, họ sẵn sàng “ăn thua đủ” với đối phương. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy mở to mắt, tuyệt đối đừng vướng phải người đàn ông như thế này.

Nói xấu người khác

Đàn ông nói xấu người khác thường làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có tính này thường không giữ được bí mật. Họ sẵn sàng nói xấu, bán đứng người khác. Hơn nữa, kiểu đàn ông có tính đàn bà này thường chỉ biết yêu thương bản thân chứ chẳng biết quan tâm đến ai.