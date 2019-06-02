Đây là 3 bài học sâu sắc nhất mà kẻ thứ ba dạy cho những bà vợ

Phụ nữ yêu 02/06/2019 16:30

Kẻ thứ ba, kẻ giật chồng người khác luôn đáng trách, bởi cô ta đã dùng sự lẳng lơ của mình để phá nát gia can của đàn bà khác.

Đàn bà giật chồng người khác luôn đáng khinh, nhưng cũng nhờ họ mà những bà vợ mới “sáng mắt”, mới thấm được 3 bài học đắt giá này.

Đây là 3 bài học sâu sắc nhất mà kẻ thứ ba dạy cho những bà vợ - Ảnh 1
Chỉ đến khi bắt gian tận giường, khi phải thừa nhận sự thật rằng chồng đã phản bội mình, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác chị em mới tỉnh ngộ - Ảnh minh họa: Internet

1. Kẻ thứ ba giúp vợ nhận ra bộ mặt thật của chồng mình

Khi yêu, phụ nữ dù khôn ngoan, ưu tú đến mấy cũng trở nên khờ dại đến mức đáng thương. Họ toàn tâm toàn ý nuông chiều, thương yêu đối phương vô điều kiện. Họ tin tưởng đàn ông đến mức dù nhận ra những thay đổi nhưng chỉ cần đàn ông biện minh rằng anh ấy bận, anh ấy không có thời gian thì họ vẫn dễ dàng cho qua, chẳng hề chất vấn.

Chỉ đến khi bắt gian tận giường, khi phải thừa nhận sự thật rằng chồng đã phản bội mình, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác chị em mới tỉnh ngộ.

Nếu không nhờ sự xuất hiện của kẻ thứ ba, cả đời này những người vợ sao có thể nhận ra bản chất thật của chồng mình. Đằng sau người đàn ông đạo mạo, đàng hoàng ấy lại là kẻ trăng hoa, ưa ngoại tình mà không hề sợ bạn đời tổn thương, đau lòng.

Đây là 3 bài học sâu sắc nhất mà kẻ thứ ba dạy cho những bà vợ - Ảnh 2
Nếu đã quen với việc được nuông chiều, cưng yêu đàn ông sẽ dần ỷ lại và không còn xem trọng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Kẻ thứ ba giúp vợ nhận ra hi sinh vô điều kiện là việc làm quá xuẩn ngốc

Phụ nữ thường tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần bản thân hết lòng hi sinh thì chồng sẽ dùng sự tử tế để đáp lại. Họ ngây thơ tin rằng, cho đi bao nhiêu sẽ được nhận lại bấy nhiêu trong khi đàn ông nào nghĩ như thế.

Nếu đã quen với việc được nuông chiều, cưng yêu đàn ông sẽ dần ỷ lại và không còn xem trọng bạn đời. Anh ta mặc định đấy là trách nhiệm, nghĩa vụ, là việc vợ phải làm mà chẳng hề hàm ơn.

Phụ nữ càng hi sinh vô điều kiện, càng chiều chồng đến mức không cho anh ấy động vào bất cứ việc gì trong nhà thì sớm muộn gì đối phương cũng sinh hư mà ngoại tình.

Đây là 3 bài học sâu sắc nhất mà kẻ thứ ba dạy cho những bà vợ - Ảnh 3
Phụ nữ dù có lấy chồng, sinh con cũng đừng quên yêu thương, trân trọng chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Kẻ thứ ba dạy vợ hãy yêu thương bản thân nhất

Nếu nghĩ tiểu tam chỉ biết dùng thân xác, tình dục để quyến rũ đàn ông thì những bà vợ đã nhầm. Bởi lẽ, trước khi lôi đàn ông có vợ lên giường họ đã dùng sự thông minh, tinh tế của mình để dẫn dụ. Họ thể hiện được sự cá tính, đặc biệt và cách yêu thương chính mình ra ngoài, không giấu giếm, không che đậy rất khác với vợ của đàn ông ở nhà.

Trong khi phụ nữ có chồng thường bỏ bê bản thân, để người đầy mùi dầu mỡ, tóc tai bù xù và tự hào về điều đó thì kẻ thứ ba không dại mà như thế. Cô ấy biết hưởng thụ, biết yêu chiều chính mình và biết điều vừa đủ nên đàn ông dù chung tình đến mấy cũng tự nguyện phản bội vợ mà yêu họ.

Thế nên, phụ nữ dù có lấy chồng, sinh con cũng đừng quên yêu thương, trân trọng chính mình. Có như thế bạn mới luôn tươi mới, cuốn hút trong mắt bạn đời, khiến anh ấy phải sợ mất mà giữ vợ khư khư.

Lật tẩy chiêu trò giật chồng cực tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng áp dụng

Lật tẩy chiêu trò giật chồng cực tinh vi mà kẻ thứ ba nào cũng áp dụng

90% "con giáp thứ 13" đều dùng chiêu thức này để giật chồng thiên hạ, chị em hãy đề cao cảnh giác kẻo bị cắm sừng.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 6 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này