Đây là 3 bài học sâu sắc nhất mà kẻ thứ ba dạy cho những bà vợ

Đàn bà giật chồng người khác luôn đáng khinh, nhưng cũng nhờ họ mà những bà vợ mới “sáng mắt”, mới thấm được 3 bài học đắt giá này.

Chỉ đến khi bắt gian tận giường, khi phải thừa nhận sự thật rằng chồng đã phản bội mình, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác chị em mới tỉnh ngộ.

Khi yêu, phụ nữ dù khôn ngoan, ưu tú đến mấy cũng trở nên khờ dại đến mức đáng thương. Họ toàn tâm toàn ý nuông chiều, thương yêu đối phương vô điều kiện. Họ tin tưởng đàn ông đến mức dù nhận ra những thay đổi nhưng chỉ cần đàn ông biện minh rằng anh ấy bận, anh ấy không có thời gian thì họ vẫn dễ dàng cho qua, chẳng hề chất vấn.

Nếu không nhờ sự xuất hiện của kẻ thứ ba, cả đời này những người vợ sao có thể nhận ra bản chất thật của chồng mình. Đằng sau người đàn ông đạo mạo, đàng hoàng ấy lại là kẻ trăng hoa, ưa ngoại tình mà không hề sợ bạn đời tổn thương, đau lòng.

Nếu đã quen với việc được nuông chiều, cưng yêu đàn ông sẽ dần ỷ lại và không còn xem trọng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Kẻ thứ ba giúp vợ nhận ra hi sinh vô điều kiện là việc làm quá xuẩn ngốc

Phụ nữ thường tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần bản thân hết lòng hi sinh thì chồng sẽ dùng sự tử tế để đáp lại. Họ ngây thơ tin rằng, cho đi bao nhiêu sẽ được nhận lại bấy nhiêu trong khi đàn ông nào nghĩ như thế.

Nếu đã quen với việc được nuông chiều, cưng yêu đàn ông sẽ dần ỷ lại và không còn xem trọng bạn đời. Anh ta mặc định đấy là trách nhiệm, nghĩa vụ, là việc vợ phải làm mà chẳng hề hàm ơn.

Phụ nữ càng hi sinh vô điều kiện, càng chiều chồng đến mức không cho anh ấy động vào bất cứ việc gì trong nhà thì sớm muộn gì đối phương cũng sinh hư mà ngoại tình.

Phụ nữ dù có lấy chồng, sinh con cũng đừng quên yêu thương, trân trọng chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Kẻ thứ ba dạy vợ hãy yêu thương bản thân nhất

Nếu nghĩ tiểu tam chỉ biết dùng thân xác, tình dục để quyến rũ đàn ông thì những bà vợ đã nhầm. Bởi lẽ, trước khi lôi đàn ông có vợ lên giường họ đã dùng sự thông minh, tinh tế của mình để dẫn dụ. Họ thể hiện được sự cá tính, đặc biệt và cách yêu thương chính mình ra ngoài, không giấu giếm, không che đậy rất khác với vợ của đàn ông ở nhà.

Trong khi phụ nữ có chồng thường bỏ bê bản thân, để người đầy mùi dầu mỡ, tóc tai bù xù và tự hào về điều đó thì kẻ thứ ba không dại mà như thế. Cô ấy biết hưởng thụ, biết yêu chiều chính mình và biết điều vừa đủ nên đàn ông dù chung tình đến mấy cũng tự nguyện phản bội vợ mà yêu họ.

Thế nên, phụ nữ dù có lấy chồng, sinh con cũng đừng quên yêu thương, trân trọng chính mình. Có như thế bạn mới luôn tươi mới, cuốn hút trong mắt bạn đời, khiến anh ấy phải sợ mất mà giữ vợ khư khư.