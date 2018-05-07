Dấu hiệu tố cáo chồng đang tìm nguồn vui mới, chính xác 100%

Phụ nữ yêu 07/05/2018 15:19

Muốn biết chồng có đang hăm he tìm kiếm nguồn vui mới ngoài mình hay không chị em chỉ cần dựa vào những điều sau sẽ rõ.

Hôn nhân cần sự tin tưởng, thương yêu giữa vợ chồng với nhau. Thế nhưng, là vợ bạn phải luôn tỉnh táo để nhận ra những thay đổi đáng nghi ngại nơi chồng kẻo bị bội lừa vẫn ngơ ngác không hay.

Dấu hiệu tố cáo chồng đang tìm nguồn vui mới, chính xác 100% - Ảnh 1
Việc bỗng nhiên chăm chút vẻ ngoài, thích quần là áo lượt là dấu hiệu dễ nhận biết việc chồng bạn đang tìm nguồn vui mới - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút vẻ ngoài một cách đáng ngờ

Thực chất, nếu chồng dần biết chăm chút vẻ ngoài, biết cách khiến mình trông lịch sự, thời trang hơn đây là điều đáng mừng bởi lúc ấy chàng đã không còn ỷ lại vào sự chăm sóc của vợ. Thế nhưng, nếu chàng đột nhiên chưng diện, không tiếc tiền mua quần áo mới dù chẳng nhân dịp gì thì lúc này bạn hãy để tâm đến chồng mình nhiều hơn. Rất có thể, vì đang say nắng cô nào đấy nên anh ấy mới như vậy.

Lén lút dùng thêm một số điện thoại

Chẳng đàn ông nào lại “vạch áo cho người xem lưng” bằng cách sắm thêm một chiếc điện thoại để tiện liên lạc với bồ nhí. Đàn ông sẽ khéo léo dùng điện thoại có hai sim để có một số dành cho gia đình, số kia chỉ để “thả thính” đàn bà khác.

Nếu phát hiện chồng lén lút dùng thêm một số điện thoại khác bạn hãy cẩn thận, đừng chờ đến khi anh ấy lún quá sâu vào mối quan hệ ngoài luồng kia mới thức tỉnh thì đã quá muộn.

Dấu hiệu tố cáo chồng đang tìm nguồn vui mới, chính xác 100% - Ảnh 2
Việc nói dối những chuyện nhỏ nhặt sẽ cho đàn ông kinh nghiệm nói dối những chuyện nghiêm trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên nói dối

Cuộc sống vợ chồng đòi hỏi cả hai phải chân thực và thẳng thắn với nhau trong mọi điều, dù là chuyện nhỏ nhặt hay chuyện lớn. Nếu anh ấy dạo gần đây hay nói dối bạn chắc chắn chàng đang làm điều gì khuất tất. Bởi lẽ, ngay cả những việc nhỏ chàng đã có thể lừa dối bạn thì chàng có thể qua mặt bạn nhiều chuyện đáng sợ hơn.

Thường xuyên có hẹn vào buổi tối

Dù đã kết hôn nhưng cả đàn ông và đàn bà vẫn có các mối quan hệ xã hội, có bạn bè của riêng nhau. Việc dành cho đối phương không gian để tụ tập bạn bè là điều chính đáng mà mỗi người vợ nên làm. Tuy nhiên, nếu gần đây chồng bạn thường viện cớ ra ngoài vào ban đêm với một người bạn thân nào đó bạn cần đề cao cảnh giác. Biết đâu, chàng chỉ lấy anh bạn thân ra làm cái cớ để đi hẹn hò với nhân tình.

Dấu hiệu tố cáo chồng đang tìm nguồn vui mới, chính xác 100% - Ảnh 3
Xóa sạch tin nhắn là sai lầm đa phần đàn ông ngoại tình gặp phải giúp vợ phát hiện ra hành vi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Xóa sạch tin nhắn trong điện thoại

Tất nhiên, đàn ông ngoại tình không dại dột thay đổi mật khẩu điện thoại để vợ có thể mảy may nghi ngờ mình. Họ khôn ngoan và khéo léo xóa sạch mọi tin nhắn với nhân tình để vợ có thể an tâm rằng chồng mình không làm điều gì sai trái.

Đàn ông không biết rằng, khôn quá hóa dại, việc quá chăm chỉ xóa sạch tin nhắn sẽ dấy lên nghi ngờ trong lòng phụ nữ. Bởi chẳng đàn ông nào siêng năng đến mức không để lại bất cứ tin nhắn nào, kể cả tin nhắn rác trong điện thoại cả.

Phụ nữ có chồng ngoại tình nhất định phải biết điều này trước khi quyết định thứ tha hay buông tay...

Phụ nữ có chồng ngoại tình nhất định phải biết điều này trước khi quyết định thứ tha hay buông tay...

Đàn bà có chồng ngoại tình hãy biết chắc lí do khiến người đàn ông của mình thay lòng để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

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