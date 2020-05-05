Dấu hiệu chứng tỏ chồng đang say nắng người khác, vợ ở nhà đừng chỉ biết lo chuyện bếp núc cơm nước

Phụ nữ yêu 05/05/2020 09:57

Khi đàn ông say nắng thường để lộ những dấu hiệu này, vợ khôn ngoan đừng để bản thân bị cắm sừng lúc nào không hay.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn ông đã bắt đầu nghiêng ngả, không còn một lòng một dạ với vợ. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết để kịp thời cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.

Thường xuyên cầm điện thoại cười một mình

Người đàn ông say nắng thường hay cầm điện thoại mỉm cười một mình như những chàng trai mới biết yêu lần đầu. Nếu chồng có dấu hiệu này, có lẽ anh ấy đang say mê một ai đó và đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.

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Đàn ông say nắng thường có những dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông khi yêu rất dễ nhận ra, luôn có những hành động khác với bình thường. Đàn bà khôn ngoan nên tinh tế nhận ra và chuẩn bị phương án giải cứu cho cuộc hôn nhân của mình.

Không còn dành nhiều thời gian cho vợ con

Nếu chồng bỗng dưng không còn dành thời gian cho vợ con, có lẽ anh ấy đang trong một mối quan hệ nào đó. Họ mải mê dành thời gian vun đắp mối tình kia nên không còn quan tâm đến gia đình.

Người đàn ông ngoại tình thường bỏ bê vợ con khi đã tìm được thú vui mới. Phụ nữ đừng chỉ biết bếp núc nấu nướng, cung phụng chồng con mà phải biết bảo vệ bản thân mình.

Thay đổi thói quen sinh hoạt        

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Phụ nữ nên tinh tế để không bị cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bỗng nhiên thay đổi thói quen sinh hoạt có thể là dấu hiệu bất thường. Ví dụ chồng bạn thường đi làm sớm về nhà sớm, xem phim khi rảnh rỗi và không quan tâm đến mạng xã hội. Nhưng giờ đây lại thay đổi 180 độ, có lẽ anh ấy đang quan tâm đến một ai đó.

Giờ giấc ngủ nghỉ không còn như trước

Vợ chồng ngủ lệch múi giờ cũng rất nguy hiểm, dễ khiến hôn nhân rạn nứt. Nếu chồng bạn ngủ quá muộn, có thể anh ấy đang nhắn tin hoặc quan tâm đến hoạt động của một ai đó. Người vợ khôn ngoan nên chú ý quan sát để tránh bị lừa dối. 

Thường xuyên nói chuyện trống không với vợ

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết chồng đã thay lòng đổi dạ - Ảnh minh họa: Internet

Cách nói chuyện của chồng cũng thể hiện được mức độ tình cảm của anh ấy dành cho bạn như thế nào. Người đàn ông thương vợ sẽ không bao giờ nói những lời khó nghe. Còn người không thương vợ sẽ sẵn sàng làm tổn thương bạn bằng những câu nói thờ ơ, lạnh nhạt. Vì có lẽ những lời ngọt ngào, anh ấy đã mang trao hết cho người khác rồi.

Có tật giật mình             

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Đàn ông làm chuyện xấu thường có tật giật mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bạn đang làm chuyện mờ ám, chắc chắn sẽ ngại ngùng khi đối diện với bạn. Ví dụ anh ấy thường nói chuyện theo kiểu lấp liếm, che đậy. Hoặc không bao giờ cho bạn đụng đến bất cứ thiết bị cá nhân nào của mình. Lúc này, phụ nữ nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận tin chồng mình đã say nắng người khác.

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