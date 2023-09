Dấu hiệu cho thấy bạn đang ‘sống mòn’ trong địa ngục hôn nhân của chính mình

Suốt 3 năm nay, chị đến tìm tôi với một tâm trạng duy nhất, đó chính là mệt mỏi. Khuyên chị nhiều nhưng không có tác dụng, tôi cũng bỏ mặc, không muốn nói nữa. Cứ mặc chị ngồi đó than vãn “Tại sao mình lại khổ đến vậy?”. Bởi vì tôi biết một điều có dốc ruột, dốc gan khuyên ngăn, chị cũng không bao giờ từ bỏ cuộc sống hôn nhân của mình. Trên thực tế, đàn bà có quyền được chọn cho mình cuộc sống theo mong muốn. Khổ sở hay sung sướng đều do mình tự làm tự chịu, khổ thì buông tay, hạnh phúc thì giữ gìn. Như vậy thôi, nếu không thể làm được thì đừng than vãn, đừng bảo mình quá khổ, không ai khổ bằng mình.

Từ xưa đến nay, điều mà phụ nữ sợ hãi nhất chính là sự phản bội, điều tiếng của thiên hạ. Có lẽ vì vậy mà họ cảm thấy nghĩa vụ của chính mình là lấy chồng, bảo vệ hạnh phúc gia đình dù có khó khăn, khổ ải đến đâu. Nhưng thực tế, đó chỉ là những tư tưởng bạn tự áp đặt cho chính mình mà thôi. Trong hôn nhân, nếu bạn đang mắc phải những dấu hiệu này, chắc chắn đang sống trong địa ngục chứ không phải thiên đường.