Dấu hiệu cho thấy bạn đang ‘sống mòn’ trong địa ngục hôn nhân của chính mình

Từ xưa đến nay, điều mà phụ nữ sợ hãi nhất chính là sự phản bội, điều tiếng của thiên hạ. Có lẽ vì vậy mà họ cảm thấy nghĩa vụ của chính mình là lấy chồng, bảo vệ hạnh phúc gia đình dù có khó khăn, khổ ải đến đâu. Nhưng thực tế, đó chỉ là những tư tưởng bạn tự áp đặt cho chính mình mà thôi. Trong hôn nhân, nếu bạn đang mắc phải những dấu hiệu này, chắc chắn đang sống trong địa ngục chứ không phải thiên đường.

Suốt 3 năm nay, chị đến tìm tôi với một tâm trạng duy nhất, đó chính là mệt mỏi. Khuyên chị nhiều nhưng không có tác dụng, tôi cũng bỏ mặc, không muốn nói nữa. Cứ mặc chị ngồi đó than vãn “Tại sao mình lại khổ đến vậy?”. Bởi vì tôi biết một điều có dốc ruột, dốc gan khuyên ngăn, chị cũng không bao giờ từ bỏ cuộc sống hôn nhân của mình. Trên thực tế, đàn bà có quyền được chọn cho mình cuộc sống theo mong muốn. Khổ sở hay sung sướng đều do mình tự làm tự chịu, khổ thì buông tay, hạnh phúc thì giữ gìn. Như vậy thôi, nếu không thể làm được thì đừng than vãn, đừng bảo mình quá khổ, không ai khổ bằng mình.

Trong tình yêu, hôn nhân, nhất định phải có sự hợp tác, đồng lòng từ hai phía, không thể nào một người ra sức vun vén, một người lại nhẫn tâm đạp đổ. Có người từng nói với tôi rằng: “Dù anh ấy có yêu chị hay không, chỉ cần biết chị yêu anh ấy là đủ”. Đây là câu nói vô nghĩa nhất trong cuộc đời đàn bà. Nếu nói ra câu này, chắc chắn bạn đang sống trong địa ngục hôn nhân. Hãy mạnh mẽ buông tay để cuộc đời mình thoải mái hơn, đừng bám víu vào thứ tình yêu mù quáng. Người đã cạn tình có cố gắng ở bên cũng không có kết quả tốt. Bởi vậy, thương người nhiêu đó đủ rồi, đã đến lúc rời đi tìm lối thoát, tìm hạnh phúc cho chính mình. Không phải cứ ở bên, người ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Không phải cứ xuất hiện trước mặt, đối phương sẽ mủi lòng ban bố tình cảm. Bạn nên nhớ, đàn ông khi hết yêu, tàn nhẫn lắm, đến mặt bạn anh ấy còn không nhìn huống hồ gì là yêu lại từ đầu.

Cho đi nhiều hơn là nhận

Đàn bà càng yêu mù quáng càng cho đi tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn cảm thấy bản thân mình cho đi quá nhiều, nhưng đối phương lại lơ là, không quan tâm, hãy nhìn nhận về cuộc hôn nhân của mình. Bởi đây là dấu hiệu cho việc bạn đang cam chịu cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Đàn bà khi yêu có xu hướng cho đi nhiều hơn, bởi vậy luôn chịu nhiều thiệt thòi. Bạn nên nhớ, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, có cho có nhận, như vậy sẽ đảm bảo được sự gắn kết và mức độ tình cảm của nhau. Đừng để đối phương nhận quá nhiều từ mình, họ sẽ cảm thấy bạn nhàm chán, không có gì thú vị. Hãy cho vừa đủ và nếu có cơ hội hãy đòi hỏi ngược lại đối phương để cân bằng tình yêu trong hôn nhân. Là đàn bà đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi, cho đi và nhận về là điều tất yếu trong cuộc sống này.

Nhận lỗi về mình khi chồng phản bội

Chồng ngoại tình, không phải lỗi của bạn, đừng nhận vào người - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình, bạn nhận hết lỗi về mình, luôn cho rằng bản thân không được tốt nên anh ấy mới đi tìm người khác. Vậy là bạn cố gắng thay đổi bản thân, làm mọi cách để giữ chồng. Thậm chí bạn đánh mất đi chính mình khi cứ mãi chạy theo bóng hình của người khác chủ yếu để chồng hài lòng. Đó là việc làm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời đàn bà. Bạn nên nhớ, chồng ngoại tình là lỗi của anh ấy, là anh ấy lòng dạ trăng hoa chứ chẳng liên quan gì đến bạn. Bởi vì một khi đã muốn ngoại tình, người ta dùng trăm phương ngàn kế để có được thứ mình muốn. Trên thực tế, đó chẳng phải là lỗi của bạn, ngược lại bạn còn là nạn nhân. Nói chung, chồng ngoại tình, không phải vì bạn chưa tốt mà là vì anh ấy đã không còn thương bạn nữa. Hãy sớm tỉnh mộng, nhận ra đâu là những điều đang gây ra rắc rối cho mình để không phải sống mòn trong hôn nhân.