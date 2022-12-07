Dấu hiệu bạn đã thành công khi thực hiện những cách "yêu" cho chàng sung sướng

Phụ nữ yêu 07/12/2022 01:07

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, khi cảm thấy hưng phấn tột độ thì sẽ có biểu hiện rên rỉ...

 

Tốc độ "yêu" nhanh và mạnh 

Tốc độ ra vào của cậu bé càng lúc càng nhanh là thể hiện sự thỏa mãn của đàn ông. Đây là dấu hiệu bạn có thể dễ dàng nhận ra. Dù cho tăng tốc độ làm tinh nhưng chàng vẫn không cảm thấy mệt. Bởi vậy bạn phải theo được nhịp điệu của chàng. Nhưng nếu bạn yếu thì rất khó, nên hãy tập thể thao để có sực khỏe tốt nhé.

Dấu hiệu bạn đã thành công khi thực hiện những cách 'yêu' cho chàng sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mắt nhắm hoặc mơ màng

Nếu bạn tinh tế hơn một chút thì sẽ thấy bạn tình đạt thỏa mãn thông qua nét mặt. Đôi mắt của đàn ông sẽ khép hờ hững, mơ màng. Miệng thì há nhẹ ra và tim đập nhanh, hơi thở sâu, hổn hển.

Cong lưng, ưỡn ngực

Sau những cách yêu cho chàng sướng đến mức cao trào nam giới sẽ cong lưng lại, nắm chặt tay vào bạn tình hoặc gì đó. Sau đó ưỡn ngực và đẫy hông vào sâu bạn tình hơn để khám phá cô bé nhiều hơn nữa. Đây là những biểu hiển khá giống với phụ nữ khi thỏa mãn. Phụ nữ cũng khá thích chuyện dương vật đi sâu vào cô bé. Bởi vì nó sẽ tăng tính thỏa mãn lên cao hơn.

Phát ra âm thanh rên rỉ

Dấu hiệu bạn đã thành công khi thực hiện những cách 'yêu' cho chàng sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, khi cảm thấy hưng phấn tột độ thì sẽ có biểu hiện rên rỉ. Khi bị kích thích sẽ có sự co giật, căng cứng ở phần bụng dưới truyền lên trên cổ hộng và tự động bật ra âm thanh. Theo thống kê trong chuyện yêu về sự đạt khoái cảm của đàn ông, thì có khoảng 50% rên rỉ khi hưng phấn. 20% thì im lặng và 10% bắt đầu co quắp, cắn và khóc. Một số người còn chửi thề để biểu hiện sự sung sướng.

Xuất tinh 

Dấu hiệu rõ ràng nhất trong việc cách yêu cho chàng sướng đó chính là việc xuất tinh. Điểm G của đàn ông tập trung ở dương vật nên khi đàn ông thỏa mãn sẽ xuất tinh. Tuy nhiên thỏa mãn và xuất tinh là hai cơ chế khác nhau. Theo tờ báo y học tại Anh, đàn ông cảm thấy thỏa mãn trước khi xuất tinh vài giây. Có trường hợp dù nam giới đạt thỏa mãn nhưng vẫn không xuất tinh, người xuất tinh mà không đạt thỏa mãn.

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Để tăng gia vị cho cuộc ân ái trong đêm tân hôn, hãy thêm vào những gợi cảm hoặc rên rỉ và hét to tên anh ấy.

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