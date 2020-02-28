Đàn ông sẽ vừa nể vừa tôn trọng nếu phụ nữ biết im lặng vào những thời điểm này

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ biết lúc nào cần im lặng để chồng có không gian riêng tư. Bởi ai cũng có những băn khoăn, khúc mắc trong lòng và cần có những khoảng thời gian riêng cho mình để chiêm nghiệm, suy ngẫm lại. Hơn nữa, đôi khi khoảng không gian riêng tư chính là lúc mỗi người được sống thật với chính bản thân mình nhất, được làm những điều mình muốn mà không cần bận tâm đến ai.

Người phụ nữ khôn ngoan không chỉ thông minh, quyến rũ mà còn phải biết cách cư xử đúng chừng mực. Thế nên, có những thời điểm phụ nữ im lặng chính là “vàng” khiến đàn ông vừa nể vừa thêm yêu thương.

Khi người đàn ông làm sai, phụ nữ chỉ cần nói một lần là đủ chứ không nên càu nhàu, càm ràm mãi không dứt. Cũng đừng quá nóng giận mà nói ra những lời khó nghe. Vì như thế chỉ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu, bực tức. Điều này có thể sẽ đẩy mối quan hệ vợ chồng trở nên tồi tệ hơn, khiến cả hai cùng chịu tổn thương và ấm ức.

Vì thế, phụ nữ hãy biết im lặng khi chồng cảm thấy mệt mỏi với công việc hay khi chồng đang có mối bận tâm trong mối quan hệ với đồng nghiệp, với sếp. Lúc này thay vì ca thán, hỏi han quá nhiều, phụ nữ hãy cứ im lặng để chồng được nghỉ ngơi, để suy nghĩ thông suốt. Làm được điều này, tin chắc rằng đàn ông sẽ càng nể và trân trọng, yêu thương vợ hơn.

Đàn bà im lặng để chồng nhận ra cái sai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, hãy im lặng để đàn ông nhận ra cái sai của mình, tìm ra cái sai ở đâu và tìm cách khắc phục, sửa chữa. Đây chính là cách cư xử của người đàn bà khôn ngoan khiến đàn ông vừa tôn trọng vừa thêm nể phục.

Im lặng để chồng biết sợ

Đàn bà nói quá nhiều sẽ khiến đàn ông khó chịu, bực tức. Thế nhưng một người đàn bà vốn nói nhiều bỗng dưng im lặng sẽ khiến đàn ông cảm thấy lo sợ. Bởi đàn bà im lặng khiến đàn ông loay hoay, vò đầu bứt tai lo sợ đủ thứ chuyện.

Thế nên đàn ông sẽ phát điên khi vợ cứ mãi im lặng. Và lúc này họ sẽ lờ mờ nhận ra những việc mình chưa tốt, việc mình làm sai khiến vợ buồn và khó chịu. Khi hiểu ra vấn đề, chắc chắn họ sẽ cô gắng khắc phục, sửa chữa để làm hài lòng vợ, để làm vợ vui và sẽ không dám tái phạm nữa.

Đàn bà im lặng để chồng biết sợ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy mới nói phụ nữ không cần phải lúc nào cũng nói nhiều mà hãy biết im lặng đúng lúc, đúng thời điểm. Im lặng vừa giúp tâm tĩnh và an nhiên vừa giúp đàn ông nể sợ mà khắc phục những sai phạm, lỗi lầm của mình.

Im lặng để ra đi đầy kiêu hãnh

Khi đàn bà đã chịu quá nhiều tổn thương, quá nhiều ấm ức thì lúc này họ sẽ hoàn toàn im lặng. Bởi họ biết rằng dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể níu kéo hiện tại. Họ chẳng cần phải khóc lóc, mắng chửi ầm ĩ nữa mà đã đến lúc họ mạnh mẽ và dứt khoát ra đi. Ra đi trong sự im lặng để chứng tỏ cho người đàn ông thấy rằng mình ra đi trong tâm thế của kẻ vứt bỏ đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh.

Người đàn bà khôn ngoan sẽ biết đâu là thời điểm nên nói, đâu là lúc nên im lặng. Thế nên phụ nữ im lặng cũng cần đúng lúc, đúng chỗ mới thể hiện cái uy của mình trước người đàn ông. Để rồi đàn ông càng nể sợ và trân trọng người phụ nữ của mình hơn. Đó mới là cách ứng xử khôn ngoan của người phụ nữ hiện đại và thông minh.