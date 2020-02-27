4 loại hạnh phúc phụ nữ dù cả đời nỗ lực cũng chưa chắc có được

Phụ nữ yêu 27/02/2020 05:13

Có những điều hạnh phúc đến tận cuối đời phụ nữ mới nhận ra. Cũng có những hạnh phúc phụ nữ dù nỗ lực cả đời cũng chưa chắc có được.

Có 4 điều hạnh phúc, người có được chưa chắc biết mình may mắn, người thì cả đời theo đuổi cũng không đạt được.

Ngủ trên giường nhà của riêng mình

Có những người suốt cuộc đời chỉ cố gắng để có một ngôi nhà của riêng gia đình mình. Có những người đến cuối đời lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà của riêng mình. Đó là nỗi lòng của những ai tha phương cầu thực, cố gắng nỗ lực để có một chốn đi chốn về không chung đụng ai, tự do tự tại.

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Cuộc đời phụ nữ khi lấy chồng rồi thì càng lớn tuổi sẽ càng hiểu ý nghĩa của hai từ nhà riêng - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ khi lấy chồng rồi thì càng lớn tuổi sẽ càng hiểu ý nghĩa của hai từ nhà riêng. Không phải là nhà trọ, nhà của ai, mà là nhà của riêng mình. Nhà không cần to, chỉ cần là thuộc về mình. Có được nơi đó thì sẽ bớt nỗi niềm cơm áo gạo tiền, thôi lo sợ không có chốn về, thôi gánh nặng cho con một mái nhà đúng nghĩa.

Vì thế, nếu bạn đã có được ngôi nhà cho tổ ấm của mình, có thể nằm ngủ trên cái giường của riêng mình thì đã hạnh phúc hơn nhiều người. Đó là loại hạnh phúc bạn khó nhận ra, nhưng lại là niềm ao ước của nhiều người.

Ăn cơm bố mẹ nấu

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Còn cha mẹ đã là một điều may mắn nhất trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Đây là niềm hạnh phúc chỉ những ai không còn cha mẹ mới có thể thấu hiểu. Lúc cơ hàn, lại còn bé, ăn cơm với cha mẹ chẳng thấy ngon, cũng không thấy vui. Nhưng khi giàu có, cơm canh dẫu có sơn hào hải vị cũng không có niềm hạnh phúc của sum vầy bên cha mẹ. Mỗi con người chỉ có một gia đình, hai người cha mẹ. Khi còn được dùng cơm với cha mẹ, còn được thấy cha mẹ hạnh phúc là khoảnh khắc quý giá và ngắn ngủi.

Vì thế, nếu bạn vẫn còn có thể dùng cơm với cha mẹ, ăn những món ăn cha mẹ nấu thì bạn đã có điều hạnh phúc hơn nhiều người. Còn cha mẹ đã là một điều may mắn nhất trong đời.

Tìm được người thương để tâm tình

Đời này, đàn bà hạnh phúc nhất là khi tìm được người mình thương mà họ cũng thương mình. Không chỉ là để có người chiều chuộng, giúp đỡ, ở bên mình, mà còn là có người để nghe, thấu hiểu mình nhất. Bởi tìm được người chân thành đối đãi, cùng mình tâm tình từ khi còn trẻ đến lúc bạc đầu không dễ.

Đến một độ tuổi, vợ chồng hạnh phúc nhất là có thể tâm tình cùng nhau, như bạn bè như tri kỉ duy nhất. Cái nắm tay, từng khoảnh khắc trò chuyện đơn giản nhất đó khi tuổi già không phải ai cũng đủ kiên trì và may mắn để có được.

Vui đùa cùng con cái

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Đến một độ tuổi, niềm yêu thương lớn nhất trong đời phụ nữ chính là con cái - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, điều hạnh phúc ý nghĩa nhất là con cái. Từ khi có con, bạn sẽ thấy mình vĩ đại hơn, muốn bản thân tốt đẹp và ưu tú hơn. Để bảo vệ con, bạn sẽ nỗ lực không ngừng, mạnh mẽ và kiên cường hơn. Đến một độ tuổi, niềm yêu thương lớn nhất trong đời phụ nữ chính là con cái. Niềm hạnh phúc không gì sánh bằng là có thể còn sức khỏe, còn thời gian để vui đùa cùng con.

Niềm hạnh phúc này nhìn thì đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết, cũng có được. Có người chỉ chạy theo danh vọng, bạc tiền mà quên rằng tuổi thơ của con cũng chóng qua, niềm vui lớn nhất của con là vui đùa với cha mẹ. Có người lại vì hạnh phúc riêng mà từ bỏ bên cạnh con lớn lên. Kỳ thực, chỉ đến tuổi già mới có thể nhận ra con cái là điều quý giá có một không hai trong đời.

Có tiền xin đừng hà tiện, có hạnh phúc xin đừng chờ đợi

Có tiền xin đừng hà tiện, có hạnh phúc xin đừng chờ đợi

Trong cuộc sống này điều quan trọng nhất không phải tiền bạc mà chính là biết cách buông đúng lúc. Cuộc đời ngắn ngủi hà tất phải làm khó bản thân.

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