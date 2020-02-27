Không cần gì to tát, phụ nữ chỉ muốn nghe chồng nói những câu này

Tâm lý của phụ nữ thường yếu hơn đàn ông. Khi gặp biến cố bất ngờ, phụ nữ dễ có cảm giác tiêu cực, không giữ được bình tĩnh. Ngay cả khi bản thân làm sai, chính phụ nữ cũng là người rối rắm nhất.

Phụ nữ yêu bằng tai, thích lời ngọt ngào, đặc biệt là từ người đàn ông của mình. Một người chồng tốt sẽ không bao giờ quên nói những câu này với vợ.

Có một câu nói có thể khiến bão tố trong lòng phụ nữ dù lớn thế nào cũng có thể giảm đi một nửa. Chính là câu nói “Có anh đây rồi” của đàn ông. Chỉ cần nghe câu ấy, phụ nữ sẽ cho phép mình thả lỏng, vì có người họ tin cậy để dựa vào. Chỉ cần nghe có thế, phụ nữ dù gặp khó khăn ra sao cũng đều không sợ, không chùn bước.

Và điều họ cần nhất không phải là tiền bạc từ đàn ông, hay những lời chỉ trích, quở trách. Phụ nữ chỉ muốn nghe một câu “Không sao đâu” từ người đàn ông bên cạnh. Dù họ biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, khó khăn nhiều hơn thế. Nhưng chỉ cần một lời động viên, họ sẽ biết bản thân không một mình, có người đồng hành cùng họ sẽ không sao. Thậm chí nếu phụ nữ là người làm sai, họ cũng muốn được ủi an rằng sẽ ổn thôi, họ có thể sửa đổi, vì có một người bao dung với họ.

Phụ nữ không cần đàn ông xuất chúng, chỉ cần đàn ông xuất hiện đúng lúc khi họ cần. Dù rằng chỉ cần nói một câu “Có anh ở đây”, họ cũng đã thấy lòng bình yên đến lạ. Phụ nữ là sinh vật kiên cường khi biết bản thân không cô đơn. Nếu bạn không bỏ mặc họ, họ cũng sẽ không để bản thân yếu đuối vô dụng.

“Để anh giúp em”

Phụ nữ thì chỉ cần một người chồng biết nghĩ cho vợ, biết chăm sóc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi làm vợ thường ít khi yêu cầu chồng làm việc. Chỉ khi quá mệt, hay không thể làm được việc gì họ mới nhờ chồng giúp đỡ. Nhưng thật ra, phụ nữ không nhờ vả không có nghĩa là không biết mệt, không gặp khó khăn. Vì nghĩ cho chồng, nghĩ việc trong nhà là của mình nên họ ít khi phiền đến chồng bận rộn.

Một người chồng yêu vợ sẽ không đợi vợ đòi hỏi mới giúp đỡ. Nếu có thời gian rảnh, họ sẽ chủ động làm việc nhà, hay xem xét trong nhà có gì cần tu sửa, mua sắm hay không. Một người chồng tốt sẽ chia sẻ gánh nặng gia đình, cùng vợ để mắt đến từng ngóc ngách trong nhà. Và phụ nữ thì chỉ cần một người chồng biết nghĩ cho vợ, biết chăm sóc gia đình.

“Anh xin lỗi”

Đàn ông thường có tự trọng cao, dù có làm sai cũng ít khi nào nói xin lỗi vợ. Phụ nữ lại là sinh vật suy nghĩ nhiều. Họ cho rằng đàn ông không xin lỗi, có nghĩa là không thấy mình sai, không nghĩ cho vợ. Đôi khi, họ chỉ muốn nghe chồng nói một lời xin lỗi để có thể tha thứ, bỏ qua cho chồng. Hay có khi họ chỉ muốn nghe để thôi ấm ức, thoải mái hơn sau những lần cãi vã.

Người đàn ông thương vợ thì không ngại nói xin lỗi vợ. Lời xin lỗi là câu nói không thể thiếu trong hôn nhân, để hàn gắn và cùng nhau hòa hợp hơn.

“Mình cùng cố gắng”

Hôn nhân không phải là chuyện của một người, mà là hai người cùng nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không phải là chuyện của một người, mà là hai người cùng nỗ lực. Không thể chỉ có vợ đánh đổi, hy sinh mà chồng lại không bỏ ra điều gì. Nếu một người cho đi mà không được nhận lại, một người xây mà người kia lại đập phá, thì hôn nhân trước sau cũng đổ vỡ.

Phụ nữ thường giàu hy sinh và chịu đựng hơn đàn ông, nhưng không có nghĩa là họ chấp nhận một người chồng không bao giờ cố gắng vì gia đình. Họ cần chồng cùng họ nỗ lực, vì hôn nhân là chuyện của hai người. Họ cần chồng khích lệ rằng chỉ cần cả hai cùng nhau góp sức thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Không phải chỉ em cố gắng, mà là chúng ta cùng cố gắng. Nếu em sai thì anh sửa, nếu anh chưa đúng thì em giúp anh. Đó là ý nghĩa cao nhất của hôn nhân.