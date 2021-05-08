Nếu như đàn ông ngoại tình đa số là chỉ để thỏa mãn cảm giác sinh lý hay cảm giác mới lạ, nhục dục thì phụ nữ thì lại thiên về cảm xúc nhiều hơn. Một khi họ đã ngoại tình thì có nghĩa là tình cảm của họ đối với người đàn ông đó quá lớn rồi, không chỉ là một cơn say nắng nhất thời nữa.

Theo các nhà khoa học, phụ nữ thiên về bán cầu não phải nhiều hơn. Chính vì vậy họ đa số là sống theo cảm xúc. Một khi có tình cảm sâu nặng thì họ sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo người đàn ông đó. Người ta thường gọi là yêu mù quáng. Cho dù gia đình hay con cái có ngăn cản thì họ cũng rất khó để quay về như đàn ông.

Như đã nói ở trên, phụ nữ sống thiên về cảm xúc. Vì vậy mà trong hôn nhân nếu người chồng khiến họ nhàm chán hoặc có tính xấu gì đó đến mức họ không chịu đựng được thì sẽ họ sẽ tìm vui ở khác. Đến một lúc nào đó, người đàn ông khác mang lại hạnh phúc thì họ sẽ sàng đi theo chân họ.

Không một người phụ nữ lại muốn gia đình mình tan vỡ. Nhưng một khi hôn nhân không hạnh phúc, một người chồng bất tài, vô dụng, gia trưởng, nhàm chán… họ sẽ đem chồng mình lên bàn cân để so sánh với người khác. Đứng trước một người đàn ông biết bảo vệ, yêu thương , trân trọng mình như vậy và một người đàn ông không xem mình ra gì, vô dụng thì khó người phụ nữ nào có thể lựa chọn quay về cái gia đình vốn đã mục rỗng như vậy.

Định kiến xã hội

Bây giờ xã hội dù có cởi mở, thoáng hơn xưa nhưng nhiều định kiến về phụ nữ không thể tháo gỡ.



Định kiến xã hội khiến phụ nữ ngoại tình khó có thể quay về - Ảnh: Internet

Người đàn ông "được cho rằng" có thể ngoại tình. Theo đó, đàn ông xưa đến nay vẫn năm thê bảy thiếp mà, có gì đâu, chỉ cần anh ta không bỏ gia đình, vẫn mang tiền về cho vợ là được. Đàn ông cũng chỉ là mua vui trong chốc lát mà thôi. Nhưng ngược lại, phụ nữ ngoại tình là không thể chấp nhận, là đồ bỏ đi, là loại ti tiện, không chính chuyên. Không chỉ người chồng khó chấp nhận mà ngay cả gia đình chồng cũng khó mà chấp nhận một nàng dân “đổ đốn” như vậy.

Ngoài ra, có một số trường hợp ngay chính bản thân người phụ nữ khi ngoại tình cũng có cảm giác dằn vặt, đau khổ không thể chấp nhận được mình, không tha thứ cho chính mình được. Từ đó họ lựa chọn cực đoan không dám quay trở về dù được chồng tha thứ.

Phụ nữ vốn là người sống thiên về tình cảm. Một khi đã quyết định có một mối quan hệ ngoài luồng thì con đường quay trở về của họ sẽ hẹp hơn. Nhưng bạn nên suy nghĩ thật kỹ, liệu rằng cái giá phải trả của cuộc tình này liệu có đáng không?