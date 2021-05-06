'Bắt mạch' lý do đàn ông ngoại tình, phụ nữ muốn giữ chồng cần tránh thật xa 3 điều cấm kỵ này

Phụ nữ yêu 06/05/2021 07:49

Đa số đàn ông ngoại tình vì người tình mang cho họ cảm giác mình như một ông hoàng. Hay nói theo cách khác, đàn ông luôn mong muốn mình được tôn trọng, đặc biệt là sự tôn trọng đến từ vợ mình.

Có rất nhiều người phụ nữ luôn đau đáu một vấn đề, tại sao đàn ông lại ngoại tình? Thậm chí khi đối mặt với chuyện này, họ vẫn không biết mình đã sai ở đâu. Đành rằng nếu chuyện này xảy ra, đàn ông phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Tuy nhiên có những lúc, phụ nữ lại vô tình tiếp tay cho chồng mình ra ngoài "mèo mỡ". Hãy cùng đọc vị suy nghĩ của đàn ông và tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi trên các chị em nhé!

1. Vợ quá bệ rạc, thiếu chăm chút ngoại hình

Đàn ông có vô vàn lý do để đổ lỗi cho vợ khi anh ta ra ngoài ngoại tình. Thế nhưng lý do đầu tiên xuất phát từ việc, họ thấy vợ của mình không còn đủ hấp dẫn nữa. Chân lý muôn đời là đàn ông luôn yêu bằng mắt. Khi ra ngoài, họ gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều cô gái xinh đẹp, biết chăm sóc bản thân. Nếu về nhà lại bắt gặp bộ dạng thiếu chỉn chu của vợ, họ sẽ so sánh và bắt đầu có tâm lý chán nản.

'Bắt mạch' lý do đàn ông ngoại tình, phụ nữ muốn giữ chồng cần tránh thật xa 3 điều cấm kỵ này - Ảnh 1
Thay vì tự ý làm mọi việc, bạn hãy hỏi ý kiến của chồng và dành tặng cho họ những lời khen. Ảnh minh họa: Internet

2. Quá thờ ơ chuyện ấy

Phụ nữ luôn cho rằng, ngoài phòng khách hay trong phòng ngủ, đàn ông cũng thích vợ mình dễ nghe dễ bảo. Thế nhưng đây là một quan niệm rất sai lầm. Đàn ông chỉ thích vợ nhu mì hiền lành trước mặt người khác. Còn trên giường, họ thích những người táo bạo, biết cách để hòa hợp với chồng.

Do đó, hãy gạt bỏ lối suy nghĩ truyền thống và trở thành một người phụ nữ hiện đại, luôn làm mình mới mẻ trong chuyện ấy, nhất định chồng sẽ chẳng bao giờ chán bạn.

3. Phụ nữ thiếu tôn trọng chồng

Đa số đàn ông ngoại tình vì người tình mang cho họ cảm giác mình như một ông hoàng. Hay nói theo cách khác, đàn ông luôn mong muốn mình được tôn trọng, đặc biệt là sự tôn trọng đến từ vợ mình. Thay vì tự ý làm mọi việc, bạn hãy hỏi ý kiến của chồng và dành tặng cho họ những lời khen. Chắc chắn chồng bạn sẽ cảm thấy rất vui khi được vợ xem như một Gia Cát Lượng thực thụ.

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