Thế nhưng bước chân sai thì có thể quay lại và sửa, còn lời nói, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho lời nói đó mà không có cơ hội được làm lại từ đầu. Phụ nữ thông minh luôn có bí quyết giữ chồng.

Trong cơn nóng giận, đàn ông và phụ nữ đều có thể nói ra những lời khiến đối phương cảm thấy tổn thương sâu sắc. Thế nhưng bước chân sai thì có thể quay lại và sửa, còn lời nói, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho lời nói đó mà không có cơ hội được làm lại từ đầu. Phụ nữ thông minh luôn có bí quyết giữ chồng. Hãy cùng "điểm danh" một số câu nói tuyệt đối không bao giờ được nhắc trước mặt nửa kia của mình nhé!

1. Anh thấy cô ấy thế nào?

Mặc dù có thể đây chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng đàn ông lại cho rằng bạn đang thử lòng họ. Nếu cô gái ấy không xinh đẹp, nói không thì họ nghĩ bạn sẽ không tin. Nếu có thì câu nói này của bạn chính là đang vẽ đường cho hươu chạy, hoặc đẩy đối phương vào tình thế khó xử.

2. Anh cần phải...

Đàn ông không bao giờ muốn vợ dạy dỗ mình. Hay nói cách khác, họ muốn cưới một người vợ chứ không phải một người thầy. Thay vì nói "anh cần phải", bạn hãy nhẹ nhàng khuyên chồng bằng những câu từ dễ nghe hơn. Như là: "Em nghĩ anh có thể làm tốt nhất nếu...". Hai câu nói này có ý nghĩa khá tương đồng nhưng chắc chắn chồng bạn sẽ đón nhận câu nói số 2 hơn.

Phụ nữ thông minh sẽ ngồi xuống và cùng giải quyết thay vì nói "tùy anh" và đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Ảnh minh họa: Internet

3. Anh nhìn anh ấy mà xem

Đàn ông rất ghét bị so sánh với người khác. Đối với họ, điều này chẳng khác gì một lời xúc phạm nặng nề. Nếu nói câu này, e rằng bạn sẽ gặp phải tác dụng ngược. Không những chồng chẳng nghe lời mà cuộc tranh cãi có thể sẽ không có hồi kết. Do đó, dù giận đến đâu, bạn cũng tuyệt đối tránh xa câu nói này nhé!

4. Tùy anh

Chỉ vẻn vẹn có 2 từ nhưng lại gây ức chế cực độ với đàn ông. Bởi họ cho rằng, bạn không có tính xây dựng trong cuộc nói chuyện. Việc kết thúc tranh cãi bằng hai từ này như đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa, điều này còn thể hiện sự chán chường và thất vọng của bạn dành cho đối phương. Phụ nữ thông minh sẽ ngồi xuống và cùng giải quyết thay vì nói "tùy anh" và đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Đàn bà khôn chẳng cần quá thông minh hay xinh đẹp, chỉ cần 'ghi lòng tạc dạ' nguyên tắc '3 có 2 không' này, cả đời chẳng bao giờ sợ khổ Phụ nữ tự chủ về kinh tế dù ít hay nhiều cũng đều đáng được biểu dương. Khi làm ra tiền, bạn sẽ thoải mái sống theo cách của mình mà không cần nhìn vào ánh mắt phán xét của tất cả mọi người. Khi đó, chồng bạn cũng tôn trọng vợ hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-giu-hon-nhan-hanh-phuc-co-chet-phu-nu-cung-khong-duoc-noi-nhung-cau-nay-404041.html