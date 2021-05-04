Thấy nhúm lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi phát hiện bí mật động trời

Tâm sự gia đình 04/05/2021 02:00

Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chồng ngoại tình. Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu.

Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chồng ngoại tình. Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu. Nói trắng ra thì ngoài việc giỏi kiếm tiền, chồng tôi không có quá nhiều điểm thu hút phụ nữ.

Vì luôn tin tưởng chồng nên chẳng bao giờ tôi kiểm soát anh. Điện thoại anh vứt ở đầu giường, tôi có nhìn thấy cũng không cầm lên đọc. Thậm chí khi được bạn cảnh báo, tôi còn lờ đi và nói chồng mình sẽ chẳng có gan làm chuyện đó.

Vậy mà những điều không ngờ nhất lại dễ xảy ra nhất. Dạo này chồng tôi thường về muộn. Chuyện sẽ không có gì nếu dạo này chồng tôi không đi sớm về khuya. Đã vậy còn suốt ngày kêu mẩn ngứa. Tôi đoán chồng bị nóng gan nên gọi về quê cho mẹ để bà gửi ít lá cây lên uống cho mát, vậy mà tình trạng vẫn kéo dài như vậy.

Thấy nhúm lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi phát hiện bí mật động trời - Ảnh 1
Nếu tôi cứ im lặng thì bản thân và con cái quá thiệt thòi. Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi, tôi bỏ quần áo của chồng vào máy giặt thì thấy một nhúm lông mèo dính trên áo của anh. Chồng tôi là người dị ứng nặng với lông mèo, rõ ràng anh đã biết nguyên nhân khiến mình mẩn ngứa, chẳng hiểu sao lại không nói với vợ. Cả đêm trằn trọc, đầu tôi nghĩ ra rất nhiều chuyện. Thế rồi ngày hôm sau, tôi đến công ty xin nghỉ làm 3 ngày.

Ngày đầu theo dõi, chồng tôi vẫn đi về đúng giờ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sang đến ngày thứ hai, cũng là chủ nhật, chồng tôi bảo anh có việc phải đến công ty giải quyết. Tôi giả vờ đồng ý rồi đi theo. Không ngờ chồng tôi không tới cơ quan làm việc mà đi vào một căn hộ chung cư. Chính mắt tôi đã thấy một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, trên tay cô ta là một con mèo đen. Chồng tôi vừa nhấn chuông, cô ấy đã hớn hở ra mở cửa, còn nắm tay nhau đi vào nhà.

Mấy ngày nay, tôi vẫn vờ như chưa biết chuyện gì. Có điều trong lòng ngổn ngang với rất nhiều suy nghĩ. Nếu tôi cứ im lặng thì bản thân và con cái quá thiệt thòi. Nhưng khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, nếu mọi chuyện vỡ lở, chồng tôi đòi ly hôn, đến lúc đấy, cuộc hôn nhân của tôi sẽ như thế nào đây?

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