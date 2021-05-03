3 cách lấy lòng mẹ chồng không phải nàng dâu nào cũng biết, điều 2 tuyệt đối không thể bỏ qua

Phụ nữ yêu 03/05/2021 14:58

Chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là nỗi ám ảnh với nhiều cô dâu mới. Thậm chí nhiều cô gái sợ lấy chồng chỉ vì không muốn vướng vào mâu thuẫn gia đình.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là nỗi ám ảnh với nhiều cô dâu mới. Thậm chí nhiều cô gái sợ lấy chồng chỉ vì không muốn vướng vào mâu thuẫn gia đình. Đi làm dâu, ai cũng muốn có được một cuộc sống êm ả, mẹ con vui vẻ, hòa hợp. Vậy, phải làm thế nào mới có thể lấy lòng mẹ chồng một cách hiệu quả? Hãy theo dõi những bí quyết đặc biệt dưới đây nhé!

1. Hỏi ý kiến mẹ chồng

Mặc dù vợ chồng bạn đã trưởng thành và đủ chín chắn để quyết định mọi việc nhưng mẹ chồng của bạn lại có sự trải đời. Do đó, khi gặp các vấn đề cần giải quyết hoặc đưa ra quyết định, bạn có thể nhờ sự tư vấn từ mẹ chồng. Thứ nhất, bà có thể đưa cho bạn những lời khuyên hữu hiệu. Thứ hai, trong mắt mẹ chồng, bạn là một người con dâu biết tôn trọng và luôn cầu thị. Trong trường hợp bạn và mẹ chồng có hai lựa chọn khác nhau, hãy khéo léo đề phân tích cho mẹ chồng hiểu hoặc đừng để bà biết quyết định cuối cùng của mình.

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Không một người mẹ nào muốn nghe những lời không tốt về con mình. Ảnh minh họa: Internet

 

2. Đừng tiết kiệm lời khen

Rất nhiều người thường ngại khen chồng hoặc mẹ chồng trước mặt người khác. Và đó là một việc làm sai lầm. Ai cũng thích được khen và biểu dương, mẹ chồng của bạn cũng vậy. Chính vì thế, đừng tiết kiệm lời khen dành cho mẹ chồng. Hãy để bà thấy mình thực sự quan trọng trong mắt con cái. Đồng thời, điều này sẽ tác động lên tâm lý của mẹ chồng, giúp bà có cái nhìn thiện cảm với bạn, từ đó, mối quan hệ của cả hai sẽ được bồi đắp.

3. Tuyệt đối không nói xấu chồng

Có rất nhiều người cho rằng, nói xấu chồng trước mặt mẹ chồng là một việc làm hay. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Không một người mẹ nào muốn nghe những lời không tốt về con mình. Mẹ chồng của bạn cũng như vậy. Nếu suốt ngày phải nghe bạn ca thán về chuyện hôn nhân, mẹ chồng sẽ dần có ác cảm và thấy khó chịu với bạn. Do đó, khi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, tốt nhất là bạn cùng chồng nên ngồi lại và cùng nhau giải quyết. Trong trường hợp cần sự can thiệp của mẹ chồng, hãy cố gắng khéo léo nhất có thể.

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So với một người con gái quá khép kín và khó đoán, phụ huynh sẽ thích người biết chủ động nói chuyện và lấy lòng mẹ chồng. Những cô gái này luôn là mẫu con dâu lý tưởng trong mắt các bậc cha mẹ.

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