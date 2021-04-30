4 điều 'tối kỵ' khiến các cô gái mất điểm trầm trọng khi ra mắt nhà trai, phụ nữ khôn ngoan cần tránh xa bằng mọi giá

Lần đầu gặp gỡ gia đình người yêu, cô gái nào cũng cảm thấy lo lắng, hồi hộp. Bởi lần đầu tiên cũng là lần quan trọng nhất. Chất lượng của buổi ra mắt sẽ quyết định cái nhìn mà phụ huynh dành cho bạn. Nếu bố mẹ người yêu hài lòng, bạn sẽ có trong tay tấm "kim bài" vô giá. Trong trường hợp ngược lại, nếu bạn làm phật ý người lớn, chắc chắn con đường phía trước sẽ đầy ắp chông gai. Hãy lắng nghe 4 chia sẻ này để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân nhé!

Cách ăn mặc nói lên cốt cách con người. Bình thường, bạn có thể diện những bộ đồ sexy và gợi cảm. Thế nhưng khi đối diện với bố mẹ người yêu, bạn cần chú ý đến cách ăn mặc. Vào ngày ra mắt, nếu bạn mặc một chiếc váy có độ hở không được tiết chế thì phụ huynh sẽ đánh giá bạn không tốt. Vì thế, hãy chuẩn bị cho mình một bộ trang phục đơn giản và thanh lịch nhé!

Khi gặp gỡ phụ huynh tương lai, nhiều cô gái cảm thấy áp lực nên cố gắng mua những món đồ thật đắt. Đến nơi thì nói thật nhiều lời hoa mỹ. Tuy nhiên, bạn đừng quên họ đều là những người đã có sự từng trải. Nếu mọi câu nói, mọi hành động và sự quan tâm không xuất phát từ những điều chân thành, gia đình bạn trai của bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Bạn cũng đừng quên, lễ phép luôn là phép giao tiếp tối thiểu. Hãy thử hình dung việc bị một ai đó nhỏ tuổi hơn nói chuyện trống không và thiếu tôn trọng mình, lúc này bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Thay vì quá khép kín, bạn hãy quan tâm, chia sẻ những chuyện có thể với gia đình người yêu. Ảnh minh họa: Internet

3. Không chủ động nói chuyện

Tình cảm luôn cần được vun đắp. Thay vì quá khép kín, bạn hãy quan tâm, chia sẻ những chuyện có thể với gia đình người yêu. So với một người con gái quá ít nói và khó đoán, phụ huynh sẽ thích người biết chủ động nói chuyện và lấy lòng mẹ chồng. Những cô gái này luôn là mẫu con dâu lý tưởng trong mắt các bậc cha mẹ.

4. Thân mật với người yêu trước mặt người lớn

Mặc dù đang sống ở thế kỷ 21 vầ rõ ràng là bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương nhưng chúng ta vẫn nên giữ mọi hành động ở mức độ chừng mực. Có rất nhiều cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm ngay trước bố mẹ. Điều đó sẽ khiến người lớn cảm thấy bạn quá chủ động, không tôn trọng họ. Do đó, bạn không nên thể hiện sự thân mật một cách quá đà khi có mặt phụ huynh.