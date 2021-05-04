Đàn bà khôn chẳng cần quá thông minh hay xinh đẹp, chỉ cần 'ghi lòng tạc dạ' nguyên tắc '3 có 2 không' này, cả đời chẳng bao giờ sợ khổ

Phụ nữ tự chủ về kinh tế dù ít hay nhiều cũng đều đáng được biểu dương. Khi làm ra tiền, bạn sẽ thoải mái sống theo cách của mình mà không cần nhìn vào ánh mắt phán xét của tất cả mọi người. Khi đó, chồng bạn cũng tôn trọng vợ hơn.

Phụ nữ rất lạ, họ luôn cho rằng sướng khổ của mình nằm trong tay người bạn đời. Nhưng trong thực tế, mỗi người đều nắm trong tay một số mệnh. Và việc sung sướng hay khổ đau đều là kết quả từ những hành động mà họ đã làm. Dưới đây là những nguyên tắc mà những người phụ nữ thông minh luôn ghi lòng tạc dạ để bản thân có một cuộc đời an nhiên, tự tại.

Có tiền, không phụ thuộc

Ở thế kỷ 21, vẫn có rất nhiều người phụ thuộc vào chồng hoặc gia đình chồng. Thậm chí còn cho rằng công việc của mình là ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Nhưng họ không biết, đó đều là những công việc không tên. Sẽ chẳng có ai hiểu bạn đã đầu tắt mặt tối thế nào với con nhỏ. Họ chỉ đoán bạn ở nhà và tiêu tiền của chồng mà thôi.

Phụ nữ tự chủ về kinh tế dù ít hay nhiều cũng đều đáng được biểu dương. Khi làm ra tiền, bạn sẽ thoải mái sống theo cách của mình mà không cần nhìn vào ánh mắt phán xét của tất cả mọi người. Khi đó, chồng bạn cũng tôn trọng vợ hơn.

Tiền thì có thể kiếm, chỉ có thanh xuân là không thể quay lại được. Ảnh minh họa: Internet

Có thời gian cho bản thân

Nếu còn trẻ mà không tranh thủ dành thời gian cho mình, sau này về già, nhất định bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ bê bản thân quá lâu. Ai cũng có lúc bận rộn, ai cũng có nhiều việc cần phải lo. Nhưng quan trọng nhất là sau tất cả, bạn vẫn có thể tự thưởng cho bản thân. Tiền thì có thể kiếm, chỉ có thanh xuân là không thể quay lại được, hãy ăn những món mình thích, đến những nơi mình muốn đi và gặp gỡ những người bạn xứng đáng.

Có nghị lực, không dễ dàng bỏ cuộc

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì tính tự lập đều rất quan trọng. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng sẽ có lúc gặp phải biến cố. Điều quan trọng là cách mà bạn đối mặt và xử lý tình huống ấy như thế nào. Những người chỉ biết trách hoàn cảnh mà không tự vực dậy bản thân thì cả đời sẽ không bao giờ có thể sung sướng.

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