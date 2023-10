Ngoại tình hơn một lần

Ngoại tình một lần có thể do dại dột, do bị sập bẫy… Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì không còn lý do nào để biện minh cho anh ta được nữa. Đó là bản chất lăng nhăng rồi. Nếu không thì anh ta cũng chẳng có chút bản lĩnh nào cả. Một người như vậy nếu bạn có tha thứ thì anh ta cũng sẽ có lần n tiếp theo thôi. Thử hỏi bản thân xem liệu bạn còn có thể bao dung đến lần thứ bao nhiêu hay tổn thương chồng lên tổn thương sẽ khiến bạn sẽ chất dần chết mòn trong cuộc hôn nhân mục rữa này?