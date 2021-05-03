Ngoại tình một lần có thể do dại dột, do bị sập bẫy… Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì không còn lý do nào để biện minh cho anh ta được nữa. Đó là bản chất lăng nhăng rồi. Nếu không thì anh ta cũng chẳng có chút bản lĩnh nào cả. Một người như vậy nếu bạn có tha thứ thì anh ta cũng sẽ có lần n tiếp theo thôi. Thử hỏi bản thân xem liệu bạn còn có thể bao dung đến lần thứ bao nhiêu hay tổn thương chồng lên tổn thương sẽ khiến bạn sẽ chất dần chết mòn trong cuộc hôn nhân mục rữa này?

Con người luôn có những giới hạn. Đừng bao giờ đánh mất giới hạn của mình. Có khi sự bao dung của bạn đang trở thành trò cười trong mắt anh ta đấy.

Nếu đàn ông ngoại tình vẫn còn sợ, còn biết giấu giếm kín đáo có nghĩa là anh ta còn chút lương tâm, vẫn còn quan tâm đến gia đình. Nhưng một khi anh ta đã ngang nhiên công khai cặp bồ trước bàn dân thiên hạ thì bạn đã chẳng còn giá trị gì đối với anh ta nữa rồi. Bạn đau khổ, tổn thương cũng chẳng khiến anh ta bận tâm. Gia đình, con cái cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Một người đã không còn cần đến gia đình, vậy bạn còn cần anh ta làm gì nữa?

Một khi anh ta đã ngang nhiên công khai cặp bồ trước bàn dân thiên hạ thì bạn đã chẳng còn giá trị gì đối với anh ta nữa rồi - Ảnh: Internet

Có tình cảm sâu đậm với người thứ ba

Ngoại tình có nhiều loại: Bóc bánh trả tiền vì nhu cầu sinh lý, bị dẫn dụ, bị lừa, do bản chất lăng nhăng ham của lạ…Dù là lí do gì thì ngoại tình cũng là sai trái. Tuy nhiên có một dạng ngoại tình mà cho dù bạn có tha thứ thì trái tim anh ta cũng không bao giờ thuộc về bạn nữa. Đó là khi anh ta nói với bạn đã có tình cảm sâu nặng với người thứ ba rồi.

Không có đau đớn gì hơn khi chính miệng chồng mình lại nói với mình rằng, anh ta đã yêu một người phụ nữ khác. Cho dù có yêu anh ta đến mấy thì bạn hãy tỉnh táo lên, đừng quá lụy tình mà cầu xin anh ta trở về. Nếu anh ta có vì gia đình mà quay lại thì trái tim anh ta đã mãi mãi thuộc về người phụ nữ kia rồi. Liệu bạn có thể sống mãi với một người đàn ông nằm bên mình mà trái tim thì hướng về một người phụ nữ khác? Cuộc sống đồng sàng dị mộng sẽ là địa ngục đối với bất kỳ người phụ nữ nào, dù có sắt đá hay bao dung đến mấy.

Ngoại tình khi đã có tình cảm với người thứ ba thì tốt nhất hãy để anh ta ra đi - Ảnh: Internet

Đừng lấy lý do để con có một gia đình trọn vẹn để rồi níu kéo một người không xứng đáng. Con bạn sẽ không những không cảm thấy hạnh phúc mà còn tổn thương sâu sắc khi phải sống trong một môi trường rạn nứt, không trọn vẹn như vậy. Hãy mạnh mẽ lựa chọn cuộc sống thoải mái nhất cho mình, phụ nữ nhé!