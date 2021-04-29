Rủ chị em, người nhà, thuê giang hồ hay thậm chí là một mình xông tới hang ổ nhằm bắt tận tay day tận mặt đôi gian phu dâm phụ kia. Đó là cách đánh ghen phổ biến rất nhiều người đang áp dụng hiện nay. Trên mạng, chỉ cần các bạn click một cái là sẽ có hàng trăm nghìn những clip đánh ghen, cắt tóc, lột quần áo… nhằm cho ả bồ kai xấu hổ, không có mặt mũi nào nhìn mọi người. Nhưng các chị hãy nghĩ lại xem, cứ cho rằng, ả bồ kia nhục nhã mất mặt thì bạn liệu có hạnh phúc hơn không? Chồng bạn có vì thế mà hối hận quay trở về với gia đình vợ con hay không? Hay chỉ làm cho tình trạng ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.

Vân biết rằng, chồng ngoại tình có ai mà không phát điên lên chứ! Chỉ cần nghe nói thôi là đã “máu đã lên tới tận não” rồi. Đằng này còn chứng kiến trước mắt nữa. Nhưng đàn bà ạ, trước hết hãy thương lấy mình cái đã. Họ càng phản bội, bỏ rơi mình mình càng quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Người đàn ông một khi đã ngoại tình thì có nghĩa là vị trí của bạn trong trái tim anh ta ít nhiều đã lung lay rồi. Không nên tiếc nuối càng không nên khiến mình “bẩn tay” vì loại người như vậy. Chưa kể, cơn đánh ghen kia chỉ làm bạn hả hê trong chốc lát nhưng hậu quả thì không những bạn mà cả người thân như bố mẹ và con cái bạn cũng sẽ “xấu hổ” theo nữa đấy.

Nếu bạn đã quyết định tha thứ cho chồng vì bất kì lí do gì, thì hãy quên đi những lỗi lầm của anh ta - Ảnh: Internet

Đây là điểm xấu, vô cùng xấu của phụ nữ. Nếu bạn đã quyết định tha thứ cho chồng vì bất kì lí do gì, thì hãy quên đi những lỗi lầm của anh ta. Đừng hơi tí là nhắc lại chuyện anh ta ngoại tình sẽ khiến anh ta càng hậm hực, ngột ngạt và chán ghét bạn thêm. Đàn ông họ ghét nhất là phụ nữ suốt ngày lải nhải chuyện cũ. Bạn tha thứ có nghĩa là muốn giữ gia đình này, vậy tại sao cứ phải làm mối quan hệ căng lên như dây đàn? Nếu không thể chấp nhận được thì hãy buông bỏ ngay từ đầu phụ nữ nhé.

Cố tìm hiểu ràng rọt từ những chi tiết nhỏ nhất về bọn họ

Một sai lầm cố hữu cũng của không ít phụ nữ đó là bắt chồng phải khai rõ ràng, tỉ mĩ, tỏ tường từng “chuyện” của bọn họ.

Một sai lầm cố hữu cũng của không ít phụ nữ đó là bắt chồng phải khai rõ ràng, tỉ mĩ, tỏ tường từng “chuyện” của bọn họ - Ảnh: Internet

Ôi bạn ơi! Bạn đang tự làm tổn thương chính bản thân mình đấy biết không? Bạn càng nghe sẽ chỉ làm cho bản thân càng cay đắng, đau lòng thêm thôi. “Việc đó” càng rõ ràng thì bạn càng ám ảnh. Bạn sẽ càng không thể dứt khỏi những hình ảnh xấu xa đó của bạn họ. Tinh thần bạn sẽ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.

Chồng làm tổn thương bạn. Nhưng chính bạn càng không được phép làm tổn thương mình. Hãy sáng suốt và trở thành một bà vợ văn minh dù chồng có xấu xa, tệ bạc cỡ nào đi chăng nữa phụ nữ nhé.