Đàn ông lên giường với người đàn bà khác sẽ làm những điều này với vợ

Phụ nữ yêu 03/01/2018 16:51

Khi đàn ông ngoại tình, dù vì nhu cầu sinh lý hay ngả nghiêng lòng dạ thì lúc nào cũng có sự đổi thay trong cư xử với vợ mình. Đây là những điều đàn ông sẽ làm với vợ mình khi ngoại tình.

Theo nhiều kết quả nghiên cứu tâm lý học, 48% đàn ông phản bội thú nhận rằng họ không thấy thỏa mãn trong cuộc sống tình cảm và tình dục của bản thân. 67% đàn ông lừa dối thấy tội lỗi với vợ mình, 70% đàn ông ngoại tình thú thật rằng họ chưa từng nghĩ sẽ có lúc thương tổn vợ. Đàn ông nào khi bội bạc cũng nói họ không muốn làm điều có lỗi với vợ. Và khi đàn ông ngoại tình, dù vì nhu cầu sinh lý hay ngả nghiêng lòng dạ thì lúc nào cũng có sự đổi thay trong cư xử với vợ mình. Đây là những điều đàn ông sẽ làm với vợ mình khi ngoại tình.

Hay so sánh vợ và người khác

Khi có sự đổi thay trong lòng dạ, đàn ông sẽ luôn thấy những điều không tốt ở vợ. Anh ấy luôn so sánh vợ với nhân tình, thấy vợ không bằng, vợ không tốt. Chính từ những suy nghĩ này mà anh ta sẽ có những lời chê bai, so sánh vợ không được như người khác. Lúc này, bạn có thể sẽ bị so sánh với bạn bè, hàng xóm, thậm chí với người thân trong gia đình anh ấy.

Đàn ông lên giường với người đàn bà khác sẽ làm những điều này với vợ - Ảnh 1
Anh ấy luôn so sánh vợ với nhân tình, thấy vợ không bằng, vợ không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Muốn vợ thay đổi ăn mặc

Đây rõ ràng không phải là vì anh ấy muốn vợ xinh đẹp hơn, mà là muốn vợ có thể trở thành người phụ nữ anh ta đang nhớ mong. Khi yêu, đàn ông thường không muốn người phụ nữ của mình thay đổi gì, bạn thế nào cũng đều là tình yêu của anh ta. Nhưng một khi đã đổi lòng, trong tâm trí đàn ông luôn là hình ảnh người phụ nữ khác, họ sẽ chỉ thấy những gì của phụ nữ khác là tốt nhất, đẹp nhất. Vì vậy, muốn vợ thay đổi ăn mặc là dấu hiệu đáng ngờ ở đàn ông.

Xem nội dung khiêu dâm

Đàn ông bỗng thích xem nội dung khiêu dâm sẽ có lúc ngoại tình. Nhiều người vợ nghĩ xem nội dung khiêu dâm một mình hay cùng chồng thì cũng là điều bình thường với người trưởng thành. Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào điều này cũng là bình thường, nhất là khi bỗng dưng chồng xem thường xuyên và nhiều hơn. Điều này chỉ có thể nói lên sự không thỏa mãn của chồng trong đời sống tình dục và có nhiều mong muốn với nhân tình hơn.

Nhìn người phụ nữ khác

Đàn ông thích cái đẹp thì ai cũng vậy, nhưng bỗng dưng chồng hay nhìn gái lạ thì chị em nên để ý. Khi không còn một lòng với vợ, đàn ông sẽ bắt đầu ngó nghiêng những phụ nữ xung quanh. Có khi anh ta còn thẳng thừng tới mức dù đi với bạn nhưng vẫn nhìn phụ nữ khác không kiêng nể.

Đàn ông lên giường với người đàn bà khác sẽ làm những điều này với vợ - Ảnh 2
Đàn ông thích cái đẹp thì ai cũng vậy, nhưng bỗng dưng chồng hay nhìn gái lạ thì chị em nên để ý - Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu vợ không được kiểm soát mình

Đàn ông thủy chung dù có khó chịu cũng vẫn để vợ kiểm soát mình. Anh ấy không ngại nói mình đang đi đâu, làm gì, vì anh ấy biết nghĩ cho vợ, biết vợ không an tâm. Nhưng đàn ông khi phản bội rồi thì cực ghét bị kiểm soát. Vì một khi phải trả lời những câu hỏi của vợ, anh ta có thể bị phát hiện vì nói dối. Lúc này, anh ta sẽ trở nên gay gắt hơn khi bạn hỏi han, dù chỉ là những câu hỏi thăm rất bình thường. Thậm chí, anh ta sẽ còn cáu gắt yêu cầu bạn đừng kiểm soát riêng tư của anh ta. Đây rõ ràng là dấu hiệu của đàn ông ngoại tình.

Theo dõi, kết bạn với nhiều người phụ nữ trên mạng xã hội

Chồng bạn có nhiều bạn bè là phụ nữ lạ, trang tin tức toàn hình phụ nữ xinh đẹp. Anh ấy còn bình luận những lời đưa đẩy, tán tỉnh hay khen ngợi phụ nữ khác. Dù rằng khi bạn hỏi tới, anh ấy sẽ nói cũng chỉ là trò vui trên mạng nhưng rõ ràng là anh ấy không còn đủ tôn trọng vợ. Đàn ông thương vợ thì dù là ở đâu, ngoài đời hay trên mạng ảo cũng không hành động như thế.

Tiệc tùng nhiều hơn

Anh ấy đi sớm về muộn, có hôm cũng không về nhà. Khi bạn hỏi tới, anh ấy sẽ nói phải tiệc tùng với đối tác hay công việc gì đó. Nhưng đừng vội tin, sẽ không có người đàn ông nào bận tới mức không về nhà với vợ, đi biền biệt như thế. Chỉ có một lý do duy nhất là anh ta có nhân tình ở ngoài và không muốn về nhà.

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Đây là những mẫu phụ nữ dễ khiến đàn ông có cảm tình, dễ khiến họ yêu từ cái nhìn đầu tiên.

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