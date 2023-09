Đàn ông lên giường với người đàn bà khác sẽ làm những điều này với vợ

Theo nhiều kết quả nghiên cứu tâm lý học, 48% đàn ông phản bội thú nhận rằng họ không thấy thỏa mãn trong cuộc sống tình cảm và tình dục của bản thân. 67% đàn ông lừa dối thấy tội lỗi với vợ mình, 70% đàn ông ngoại tình thú thật rằng họ chưa từng nghĩ sẽ có lúc thương tổn vợ. Đàn ông nào khi bội bạc cũng nói họ không muốn làm điều có lỗi với vợ. Và khi đàn ông ngoại tình, dù vì nhu cầu sinh lý hay ngả nghiêng lòng dạ thì lúc nào cũng có sự đổi thay trong cư xử với vợ mình. Đây là những điều đàn ông sẽ làm với vợ mình khi ngoại tình.

Hay so sánh vợ và người khác

Khi có sự đổi thay trong lòng dạ, đàn ông sẽ luôn thấy những điều không tốt ở vợ. Anh ấy luôn so sánh vợ với nhân tình, thấy vợ không bằng, vợ không tốt. Chính từ những suy nghĩ này mà anh ta sẽ có những lời chê bai, so sánh vợ không được như người khác. Lúc này, bạn có thể sẽ bị so sánh với bạn bè, hàng xóm, thậm chí với người thân trong gia đình anh ấy.