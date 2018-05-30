Đàn ông không sợ trời, không sợ đất nhưng nhất định phải sợ những thời điểm này của đàn bà

Phụ nữ yêu 30/05/2018 16:41

Có những thời điểm đàn bà trở nên vô cùng nguy hiểm, đàn ông đừng dại mà chọc giận, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả ê chề.

Trong tình yêu, đàn bà cho đi nhiều hơn là nhận, yêu thương nhiều hơn là phản bội nhưng có khi lại trở nên vô cùng đáng sợ. Vì thế, đàn ông đừng dại gây sự vào những thời điểm này của đàn bà.

Thời điểm đàn bà trở nên phớt lờ mọi thứ và im lặng

Đàn ông không sợ trời, không sợ đất nhưng nhất định phải sợ những thời điểm này của đàn bà - Ảnh 1
Đàn bà im lặng, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn chứng tỏ đàn bà có thể đã dứt tình cạn nghĩa. Đàn bà vốn hay nói nhiều, càm ràm mãi về một chuyện nhưng một khi đã im lặng, đồng nghĩa với việc họ bỏ rơi bạn. Khi không còn muốn nói nữa là họ đã không còn tình cảm gì. Đàn bà còn thương là còn nói, hết thương rồi có cạy miệng cũng không nói nửa lời. Khi yêu, họ muốn nói để bạn tốt hơn, khắc phục được những khuyết điểm của mình. Nhưng một khi đã không còn yêu nữa, họ sẽ bỏ rơi, mặc kệ bạn sống chết như thế nào. Bởi vậy, cánh mày râu nên nhớ đàn bà im lặng, không có nghĩa là họ đã chịu thua bạn, chỉ là họ đã hết thương. Những tổn thương trong lòng của cô ấy đã đủ lớn để buông bỏ tất cả, không còn muốn vướng bận vì những chuyện không đâu nữa.

Dửng dưng, lạnh lùng

Đàn ông không sợ trời, không sợ đất nhưng nhất định phải sợ những thời điểm này của đàn bà - Ảnh 2
Một khi đã dửng dưng với mọi thứ, đàn bà sẽ buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà vốn dĩ mềm lòng. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cùng sẵn sàng tha thứ cho người phản bội mình. Nhưng một khi đã dửng dưng, lạnh lùng trước mọi việc, bạn sẽ không biết được họ tàn nhẫn như thế nào đâu. Đàn ông dứt tình, họ chỉ khiến bạn đau một lần rồi thôi. Còn đàn bà một khi đã không còn tình nghĩa gì nữa, họ không để bạn rời đi trong dịu dàng mà sẽ chì chiết, dằn vặt bạn đến suốt đời. Bởi vậy, nguy hiểm nhất trên đời là lòng dạ đàn bà. Khi yêu, họ như con mèo ngoan ngoãn, yêu thương bạn hết mình. Khi hết yêu rồi, họ như con rắn độc cắn chết bạn lúc nào không hay. Đàn ông khôn ngoan phải biết thời điểm đàn bà trở nên lạnh lùng để không phải chuốc khổ vào thân.

Không còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề

Đàn bà luôn khóc mỗi khi có chuyện gì đó bế tắc, khó khăn. Nhưng một khi không còn khóc nữa, đàn ông nên cẩn thận. Còn khóc, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Khi không thể khóc được nữa, đồng nghĩa với việc họ sẽ buông tay. Họ sẽ không tha thứ cho bạn một lần nào nữa. Đó là giai đoạn chuyển từ yêu thương sang thù hận. Đàn bà một khi đã hận thù ai đó, họ sẽ tìm cách khiến cho cuộc sống của người đó vô cùng sóng gió và bão tố. Đàn ông đừng nghĩ cô ấy khóc rồi sẽ quên, quên rồi sẽ tha thứ và cứ thế liên tục mắc sai lầm. Đàn ông à! Đừng để bản thân phải rơi nước mắt khi lòng dạ của vợ đã hóa đá từ lâu.

Muốn ly hôn

Đàn ông không sợ trời, không sợ đất nhưng nhất định phải sợ những thời điểm này của đàn bà - Ảnh 3
Đàn bà muốn ly hôn, đàn ông sẽ không cản nổi - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đàn bà đã tự cầm dao kết liễu cuộc hôn nhân của mình, đây sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất. Phụ nữ luôn muốn trong ấm ngoài êm, chồng con hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Họ không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với mái ấm của mình. Đặc biệt là họ không muốn mang tiếng một đời chồng, bị thiên hạ chỉ trích. Vì vậy dù có chuyện gì đi nữa, phụ nữ vẫn luôn đứng ra bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng một khi đã không còn lý do gì để tiếp tục cố gắng, hy sinh nữa, họ sẽ buông bỏ một cách nhẹ nhàng. Họ không còn muốn sống mòn trong địa ngục hôn nhân nữa mà sẽ tìm cách giải thoát cho mình. Đàn ông đừng để đến khi vợ buông tay rồi mới tìm cách níu kéo. Bởi vì khi đàn bà đã đưa ra quyết định, họ không bao giờ muốn quay lưng nhìn lại.

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Đàn ông hơn nhau không phải ở địa vị, quyền lực mà là việc giữ lời hứa với người mình yêu.

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