Đàn ông không sợ mất bạn cũng là vì hai lý do này

Phụ nữ yêu 08/07/2019 05:23

Nhiều người vợ cảm thán rằng chồng không sợ mất họ. Như kiểu có đưa đơn ly hôn trước mặt, chắc anh ta cũng có thể bình thản ký vào. Vì sao đàn ông từng yêu bạn, muốn lấy bạn làm vợ giờ lại có lúc không còn sợ mất bạn nữa? Cách giữ đàn ông của bạn có phải đã sai?

Bạn không để đối phương ý thức được giá trị của bạn

Cách giữ đàn ông chặt nhất là để anh ta ý thức được bạn giá trị thế nào.

Có những người vợ không để chồng cảm nhận được giá trị của họ. Từ việc nhà đến vất vả khó khăn đều một mình ôm hết. Họ cho rằng chỉ cần hy sinh thầm lặng thì chồng sẽ tự cảm nhận được. Nhưng đàn ông đôi khi là sinh vật vô tâm nhất hành tinh này. Nếu mỗi ngày anh ấy về nhà đã thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước thịnh soạn, con cái sạch sẽ ngoan ngoãn, thì sẽ không biết bạn đã vất vả thế nào. Nếu chuyện gì bạn cũng một mình gồng gánh, đến khi có được kết quả, đàn ông cũng chỉ nghĩ vì đó là việc nhỏ nên bạn mới không kêu than.

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Cách giữ đàn ông bên mình chặt nhất là để anh ta ý thức được bạn giá trị thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông trong hôn nhân, đôi khi họ vô tâm tới mức chỉ nhìn thấy kết quả, mà không hề biết tới quá trình. Nếu anh ấy không được tham gia vào quá trình đó, anh ấy sẽ không biết để có kết quả như thế sẽ phải bỏ ra những gì. Bởi thế, nếu bạn chỉ lặng lẽ làm mọi thứ và đinh ninh rằng đàn ông sẽ ghi nhận thì thật không khả thi. Thậm chí, anh ấy sẽ càng không ý thức được giá trị của bạn.

Bởi thế, phụ nữ nên để đàn ông nhìn thấy những gì bản thân đã làm cho gia đình, chồng con. Để chồng tham gia vào việc nhà, ở bên những lúc khó khăn, nhìn thấy vợ đã nỗ lực thế nào, thì họ mới biết quý trọng vợ.

Bạn cho đàn ông cảm giác không sợ mất

Đây có lẽ là sai lầm khó cứu vãn nhất trong hôn nhân. Nhiều phụ nữ quá phụ thuộc vào chồng, khiến anh ấy có cảm giác không sợ mất vợ. Như kiểu chồng đi bao lâu vợ cũng đợi ở nhà đến cùng, chồng làm việc gì vợ cũng tha thứ, chồng muốn cái gì vợ cũng cố gắng cho bằng được. Những điều đó khiến đàn ông luôn chắc chắn rằng vợ không thể sống thiếu mình, thậm chí là không dám rời đi.

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Nhiều phụ nữ quá phụ thuộc vào chồng, khiến anh ấy có cảm giác không sợ mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng với đàn ông, cái gì thấy thiếu họ mới nỗ lực giữ, cái gì chỉ vừa đủ họ mới còn hứng thú. Bởi thế, được nhận, được yêu thương và thứ tha quá nhiều, đàn ông sẽ không còn sợ mất. Vì không sợ mất, nên họ dần không trân quý.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho đàn ông cảm giác đủ, càng không bao giờ thấy dư thừa. Họ có cách giữ đàn ông bên mình theo cách nắm mà như buông. Họ dù yêu thương và cần chồng nhưng luôn thể hiện vừa phải, độc lập và có lúc là bất cần. Họ dù bao dung và tha thứ cho chồng nhưng vẫn có giới hạn rạch ròi. Họ dù quý trọng chồng cũng không để chồng hiểu và nắm giữ hết. Đó mới là cách khiến đàn ông luôn cảm thấy sợ mất, biết quý trọng và luôn tìm cách giữ gìn người phụ nữ bên cạnh.

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Phụ nữ khôn ngoan có cách giữ đàn ông bên mình theo cách nắm mà như buông - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, ở đời ai cũng thế, nếu nhận thức được điều gì có giá trị, bản thân cũng sẽ không bao giờ để mất. Với đàn ông cũng thế, nếu họ không sợ mất bạn, thì có nghĩa là bạn không để họ thấy bạn đủ giá trị để họ giữ lại bên mình. Vì thật sự không người đàn ông nào ngu dại đánh mất người phụ nữ mà họ cho là giá trị.

Còn nếu đó là một người đàn ông đã tệ bạc, cạn tình rồi thì bạn không cần phải tốn công chứng minh bất cứ điều gì nữa. Lúc ấy, hãy tin rằng bạn giá trị hơn nhiều để cố níu kéo một kẻ tệ bạc.

Chỉ đàn bà không tự kiếm ra tiền mới cần giữ lại người đàn ông có tiền

Chỉ đàn bà không tự kiếm ra tiền mới cần giữ lại người đàn ông có tiền

Đàn ông đôi khi chỉ để tin một nửa, ở bên một thời, chứ không thể giữ một đời. Đàn bà phải tự kiếm được tiền thì mới không sợ khổ , có thể mua thứ mình muốn và vứt thứ mình không cần.

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Từ khóa:   vợ chồng giữ chồng hôn nhân

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