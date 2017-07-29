Hãy nhớ rằng khi đang yêu chàng sẽ vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp như cùng nhau ngắm trăng, xem phim, nghe nhạc khi về chung một mái nhà. Sẽ có những bữa ăn quây quần ấm cúng bên nhau, cùng nhau chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái. Thế nhưng lúc cưới rồi bạn sẽ chẳng bao giờ thấy chàng thực hiện điều đấy, thay vào đó là những cuộc nhậu nhẹt tới bến, đến nửa đêm mới thèm về. Mà nếu bạn có gọi điện hỏi han, thúc giục sẽ chỉ nhận lại sự gắt gỏng, khó chịu, thậm chí nhiều ông chồng còn “củ chuối” đến mức tắt máy hay để chế độ máy bay.

Mỗi người đã, đang và sẽ yêu cũng sẽ trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc của tình yêu như giận hơn, cãi vã, nhớ nhung, yêu thương. Đó là những gì tuyệt vời nhất, đáng được trân trọng mà mỗi người con gái cảm nhận được trong tình yêu. Tuy nhiên đó là lúc đang yêu, còn khi kết hôn rồi chàng sẽ hoàn toàn thay đổi khiến bạn không khỏi lao đao, điên đảo.

Khi yêu ấy mà, ông nào chả hứa sẽ chăm chỉ làm việc nhà, cùng vợ hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng nàng đừng tin vội bởi kết hôn rồi chàng lúc nào cũng chỉ ôm điện thoại, máy tính đọc tin tức, chơi game, thể thao,... Nói chung là đủ thứ trên đời mà chẳng thèm nhớ tới những gì mình đã hứa.

Nếu vợ có nhắc hay càu nhàu thì chắc chắn với cái điệp khúc “Tý anh làm, em không phải lo”. Thế nhưng cái tý anh làm ấy cứ kéo dài kéo dài mà chẳng bao giờ thấy chàng mó tay vào. Bởi với chàng bừa bộn như thế chứ hơn nữa chàng vẫn vô tư coi như không có gì. Còn bạn thì sao, chắc chắn lại phải “phi” vào dọn dẹp toàn bộ những thứ đó nếu không muốn rác ngập đầu.

Khi yêu bạn có thể chờ đợi bạn cả tiếng đồng hồ mà không hề kêu than nửa lời. Thế nhưng khi đã về chung một nhà bạn đừng mong chờ điều đó, trái lại lúc nào chàng cũng thúc giục bạn với cái điệp khúc “em xong chưa, lâu quá rồi”, hay “em làm gì mà lâu thế”...

Bạn có công nhận rằng lúc yêu chàng lúc nào cũng thơm tho đến ngất cả ngây không, quần áo thì chỉn chu, là luột từng li từng tí. Thế mà chẳng hiểu sao khi cưới xong đi làm về quần áo vứt một góc, tất mỗi chiếc một xó. Cơ thể toàn mùi mồ hôi, không thì mùi rượu nồng nặc, thế nhưng có khi chàng chẳng cần tắm. Bạn sẽ cảm thấy thật bực bội với những ông chồng như thế. Nếu bạn không dọn dẹp đống quần áo của chàng thì chắc chắn chàng sẽ thản nhiên mặc lại vào ngày mai và cứ thế đi làm.

Ngày yêu nhau bao nhiêu lời hay ý đẹp, câu ngôn tình được chàng cân nhắc mỗi khi nói ra. Thế nhưng kết hôn rồi bạn sẽ chẳng bao giờ thấy điều này, trái lại may mắn hai vợ chồng không cãi vã nhau là tốt rồi chứ “ngôn tình” giờ nó là thứ cực kỳ xa xỉ.

Bạn sẽ bất ngờ rằng sao ngày yêu chàng nói nhiều, tâm sự đủ mọi thứ chuyện thì kết hôn, lời nói với chàng sao lại khó khăn đến thế. Chẳng còn những vấn đề thảo luận mà thay vào đó chàng luôn đưa ra những kết luận. Thậm chí nếu có khúc mắc, cãi vã sẽ là cái điệp khúc “thôi im đi cho yên cửa yên nhà”.

Khi yêu bạn có thể làm nũng, hờn giỗi chàng và chàng phải vội vàng xin lỗi, tìm cách lấy lòng. Thì khi kết hôn rồi chàng sẽ hả hê sung sướng bởi “giờ đã lấy anh rồi thì chết với anh. Bao nhiêu ngày tháng làm nũng, hờn dỗi lúc yêu đã đến lúc anh được trả thù rồi”.

Trên đây chỉ là một số trải nghiệm về trước lúc yêu và sau khi cưới của nhiều cặp đôi. Thế nên con gái à khi yêu đừng nên mơ mộng quá và đừng tin quá nhiều vào những gì chàng hứa để đến khi kết hôn rồi lại sốc bất ngờ. Hãy nhớ rằng tình yêu là màu hồng còn hôn nhân là màu xám nhé các nàng!