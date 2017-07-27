Phát hiện chồng 'giúp' người đàn bà khác... sinh con

Em đã nghĩ là sẽ đợi một thời gian để chồng tìm cách chuyển vào Nam để gần mẹ con em. Nhưng gần đây thì em phát hiện một chuyện vô cùng sốc, là chồng em có qua lại với một người đàn bà khác. Và thậm chí là giữa họ còn có một đứa con. Khi em hỏi rõ ràng mọi chuyện với chồng thì anh ấy nói chỉ vì thương hại người phụ nữ đó nên muốn cho cô ấy một đứa con. Người phụ nữ đó cũng nói với em là chỉ cần đứa con chứ không muốn phá hoại gia đình em. Cô ấy chắc chắn sẽ rời Hà Nội để không ảnh hưởng đến gia đình em nữa. Nhưng khi cô ấy đi thì em biết là chồng em có tìm cách tìm cô ấy.

Em năm nay 35 tuổi, em đang sống ở Sài Gòn cùng mẹ chồng và con gái. Em và chồng cưới nhau được 10 năm. Chồng em thì lại đang sống và làm ở Hà Nội. Vì công việc của chồng nên vợ chồng em phải ở xa nhau như vậy. Hiện tại thì chúng em vẫn chưa tìm được cách giải quyết do chồng em chưa thu xếp được công việc.

Dù rằng bây giờ vợ chồng em đã có thể trở lại bình thường với nhau nhưng em vẫn không thể quên được chuyện cũ. Em thật sự mong lời khuyên từ anh chị!

Mỹ Liên thân mến!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi gắm tâm sự đến Phụ nữ và Gia đình!

Qua thư, chúng tôi hiểu tâm trạng của bạn hiện đang rất rối bời. Băn khoăn của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Việc phát hiện chồng ngoại tình và có con với người đàn bà khác là rất khó để chấp nhận với mọi người vợ. Dù rằng bạn đã hướng tới giải quyết sẽ tha thứ cho chồng, để gia đình ấm êm thì đây vẫn luôn là điều khiến bạn phải nghĩ suy, dày vò bản thân không ít. Rõ ràng rằng đây không chỉ là cảm giác khó quên được chuyện cũ mà bạn sẽ còn trở nên hoài nghi và không chắc chắn về chuyện tương lai của cả hai. Thật ra, đây còn là vấn đề về lòng tin. Liệu rằng chồng có còn “giúp” một ai khác, có đi lầm đường lạc lối một lần nữa? Và cũng có thể là sự chân thành và hành động của chồng bạn vẫn chưa khiến bạn đủ tin tưởng anh ấy. Hơn nữa, vợ chồng bạn lại sống xa nhau. Xa mặt lại dễ cách lòng, niềm tin cũng khó dựng xây dễ dàng hơn.

Dù biết rằng ở xa nhau là phương án mà vợ chồng bạn bắt buộc phải lựa chọn vì sự nghiệp của chồng. Nhưng bạn nên nói chuyện với chồng về việc chồng ở xa chỉ nên xem là tạm thời và có thời hạn rõ ràng. Sau đó, chồng bạn nên có phương án để về ở gần gia đình, không thể kéo dài tình trạng này. Có như thế thì mới tránh được những việc không hay khi chồng ở xa vợ, khó cưỡng lại cám dỗ.

Và bạn cũng nên bàn bạc với chồng về việc chu cấp cho con của chồng và người phụ nữ kia. Dù sao, đó cũng là con của chồng bạn, là máu mủ của anh ấy. Việc bạn nêu ra ý kiến này sẽ khiến chồng thêm an tâm và nể trọng cách hành xử của bạn hơn. Không những thế đây còn là cách giúp rõ ràng hơn mối quan hệ giữa chồng bạn và người phụ nữ kia. Đừng ngăn cản chồng nếu anh ấy muốn chu cấp cho con mình. Bạn có thể cùng chồng hoặc thay chồng thực hiện trách nhiệm này.

Nếu bạn đã muốn tha thứ cho chồng để gia đình yên ấm thì nên cố gắng quên đi chuyện cũ và cùng chồng tạo hồi ức mới tốt đẹp hơn. Còn không, hãy ly hôn để cả hai có thể tìm một con đường hạnh phúc hơn.

Chúc bạn có thể sáng suốt đưa ra quyết định của mình!