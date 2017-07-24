Đàn bà khôn đừng xen vào hạnh phúc của người đàn bà khác

Phụ nữ yêu 24/07/2017 17:18

Những điều có thể giành trên tay một người khác thì chắc chắn cũng sẽ có lúc bị cướp đi. Đơn giản vì những thứ có thể giành được sẽ không bao giờ chịu ở yên bên cạnh ta. Đàn ông cũng vậy

Đàn bà với đàn bà sinh ra đều đã như nhau, cũng đầy thua thiệt, cũng không thiếu bất hạnh. Nhưng rồi khi đàn ông đứng giữa, đàn bà lại tổn thương đàn bà. Suy cho cùng, tất thảy lại vì đàn ông. Đàn bà làm đau chính mình, làm khổ một người đàn bà như mình, hóa ra là chỉ để giữ chân một người đàn ông. Nhưng đàn bà liệu có hiểu, dù là vì bất kì lý do gì, một khi xen vào hạnh phúc của một người đàn bà khác, thì mãi mãi là dại, muôn đời là không có kết quả?

Tình yêu không bao giờ tồn tại con số 3 dư thừa

Từ ngàn đời, tình yêu trên thế gian này vốn chỉ dành cho con số 2 tròn trịa. Đã xuất hiện con số 3 thì đã là lẻ, là dư thừa. Mà tình yêu thì chỉ có một, còn những thứ na ná như thế lại có không ít. Cũng như thượng đế luôn ban tặng cho mỗi người một người yêu thương duy nhất. Là người ấy chỉ yêu mình ta, có duy nhất mỗi ta. Nếu không thể là duy nhất, không đủ là tất cả thì chắc chắn đó không phải là người dành cho ta. Đàn bà nên hiểu, tình yêu chân thành không bao giờ tồn tại con số 3 dư thừa cả. Người ta có thể nói yêu đó, lòng ta có thể rung động đó, nhưng hãy hiểu, tình yêu như thế hoàn toàn không dành cho ta. Vì nếu họ yêu ta, sẽ không bao giờ để bất cứ người đàn bà nào tồn tại trong mối quan hệ của hai người.

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Đàn bà nên hiểu, tình yêu chân thành không bao giờ tồn tại con số 3 dư thừa cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã có vợ thì đừng mong anh ta chân thành với bạn

Đàn ông có vợ là thuốc độc ngọt ngào với đàn bà. Đàn bà đắm say chính là không dứt nỗi sức hút của người đàn ông từng trải qua mưa gió và yêu đương một thời. Nhưng đàn bà nên hiểu, đàn ông đã có vợ rồi thì đừng mong anh ta chân thành với bạn. Anh ta sẵn sàng vứt bỏ tình nghĩa bao năm với vợ để tìm đến bạn thì cũng đến lúc sẽ vứt bỏ bạn không thương tiếc. Đừng nuôi hy vọng rằng bạn chính là tình yêu sau cùng của anh ta. Đàn ông luôn lầm tưởng những điều mới mẻ thành một tình yêu mà anh ta chưa từng nếm trải. Để đến khi bạn không còn đủ mới mẻ, anh ta vẫn sẵn sàng quay về với vợ con của mình. Liệu bạn có muốn đánh đổi thanh xuân của mình chỉ để cho đàn ông thử mùi vị mới mẻ?

Không có thứ hạnh phúc nào có thể tồn tại trên bất hạnh của người khác

Đàn bà có thể giành hạnh phúc, giật đàn ông từ tay một người đàn bà khác. Nhưng đàn bà nên hiểu, không có thứ hạnh phúc nào có thể tồn tại dài lâu trên bất hạnh của người khác. Bạn gieo bất hạnh cho người một thì rồi bạn sẽ khổ đau mười. Nhân quả trên thế gian này chính là như thế. Và những điều có thể giành trên tay một người khác thì chắc chắn cũng sẽ có lúc bị cướp đi. Đơn giản vì những thứ có thể giành được sẽ không bao giờ chịu ở yên bên cạnh ta. Đàn ông cũng vậy. Đàn ông để ta phải giữ lấy họ, phải giành họ với một người khác thì không bao giờ có thể là duy nhất với ta.

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Đơn giản vì những thứ có thể giành được sẽ không bao giờ chịu ở yên bên cạnh ta. Đàn ông cũng vậy
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà với đàn bà, ngang bằng nhau thua thiệt, vì vậy đừng tổn thương nhau.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ xen vào hạnh phúc của người đàn bà khác. Vì họ hiểu thứ hạnh phúc có thể chen chân vào cũng không khi nào có thể bền vững và dài lâu. Huống hồ, đàn bà với đàn bà, ngang bằng nhau thua thiệt, như nhau những yếu lòng, tổn thương. Thế thì hà cớ gì cứ tổn thương nhau mải miết? Những điều là của người khác thì đừng gồng mình lên giành giật. Những thứ phải buông bỏ thì hãy dứt khoát rời đi. Đừng tự làm khổ mình rồi lại làm đau một người đàn bà khác. Hãy hiểu, nếu mọi chuyện không thể như ta mong muốn thì chắc chắn thượng đế đã an bài cho ta một vị trí khác. Nếu người đàn ông này đã là của người khác ngay từ đầu thì tình yêu của bạn rõ ràng vẫn đang đợi bạn ở ngòai kia. Đàn bà khôn còn phải hiểu bản thân xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn, hơn là phải san sẻ với một người đàn bà khác. Một là tất cả, hai là không là gì cả. Có như thế đàn bà mới thôi bất hạnh và khổ đau…

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