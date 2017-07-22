Trên đời này, chẳng có điều gì là mãi mãi cả. Tình yêu hay hạnh phúc lại càng không thể là thiên trường địa cửu. Dù ngày hôm nay bạn có yêu điên cuồng không nghĩ suy cũng chưa chắc ngày mai tình yêu đó là duy nhất. Sẽ chẳng có gì là vĩnh viễn, chỉ là vì điều gì mà người ta giữ gìn mà thôi. Vì vậy cũng đừng cảm thấy quá thất vọng nếu một mai tình yêu hay hạnh phúc rời xa bạn. Mọi điều trên đời này đều có duyên nợ. Phận mỏng duyên tan, kết thúc cũng là điều thường tình

Đời đàn bà chẳng mấy khi suôn sẻ, nỗi buồn dễ dài mà niềm vui thì khó lâu. Sinh ra đã là đàn bà thì phải chấp nhận là thua thiệt, là khó phần vẹn toàn mọi điều. Nhất là trong tình cảm, đặc biệt là vì đàn ông mà khổ đau mải miết. Đàn bà khôn luôn nhắc bản thân 7 điều này để không phaỉ khổ đau mải miết vì đàn ông thêm nữa

Nỗi buồn hay niềm đau cũng như thế, sẽ không ở bên bạn cả đời. Thượng đế vốn rất công bằng khi cho bạn đủ đầy cả niềm vui và nỗi buồn. Có lúc hạnh phúc vui vầy, cũng sẽ có khi đau khổ tổn thương. Vì vậy, đừng khi nào nghĩ bạn sẽ chỉ có thể bất hạnh cả đời. Ngay cả khi tuyệt vọng nhất cũng hãy tin rằng, ngày mai sẽ khác, hạnh phúc rồi sẽ đến với bạn.

Nỗi đau giúp ta mạnh mẽ hơn, đừng biến nó trở thành điểm yếu của ta

Dẫu biết rằng tổn thương hay mất mát chưa khi nào là dễ dàng với đàn bà. Mỗi một lần nếm trải nỗi đau sẽ ngốn không ít lòng dạ của đàn bà. Nhưng hãy hiểu, chúng ta cần kiên trì để trở nên mạnh mẽ hơn. Niềm đau sẽ tôi luyện chúng ta để trở thành và vững vàng hơn. Hãy cố gắng vượt qua nó chứ đừng biến nó thành yếu điểm của mình. Hãy kiên trì mỗi ngày, mỗi ngày, đến một lúc khi nhìn lại, niềm đau hóa ra lại là thứ giúp ta bản lĩnh và mạnh mẽ hơn.

Có thể nào, cũng phải sống thật tích cực

Với đàn bà, nụ cười và tinh thần lạc quan là quan trọng nhất. Có đau lòng thế nào, chuyện tồi tệ ra sao thì không phải ngày mai chúng ta vẫn phải sống đó sao? Vậy thì thà sống với mệt mỏi, khóc lóc, sống vui vẻ, tích cực sẽ tốt hơn. Đối diện với cuộc đời với thái độ tích cực sẽ giúp ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Dù rằng sẽ chẳng dễ dàng nhưng hãy tập cho mình có một tâm hồn lạc quan và vui vẻ. Cuộc sống có thể khiến ta buồn nhưng ta phải luôn cố gắng tạo niềm vui cho chính mình. Có như thế mới trở thành đàn bà hạnh phúc được,

Tổn thương sẽ giúp con người ta khôn ngôn

Cuộc đời này ắt hẳn sẽ không thiếu tổn thương dành cho ta. Nhưng đau lòng, suy cho cùng, là để ta biết mình đã sao ở đâu, không đúng ở chỗ nào. Đàn bà khôn sẽ hiểu, tổn thương sẽ giúp ta khôn ngoan hơn. Như thể, ta sẽ dần hiểu không hẳn mọi đau lòng của ta đều là do cuộc đời. Thật ra, tất thảy đều là do ta lựa chọn. Là ta lựa chọn sai nên kết quả mới không như mong muốn. Vậy thì hãy tập chọn lựa cho đúng là được. Nếu yêu sai người, hãy chọn lại người cho đúng. Nếu yêu sai cách, hãy học lại cách yêu. Muốn hạnh phúc, hãy luôn khiến mình tốt đẹp hơn sau những lần vấp ngã. Đó mới là điều mọi đàn bà phải học cho bằng được.

Khó khăn chỉ giúp ta tiến về trước

Thật ra, không phải chỉ suôn sẻ, êm đềm là giúp ta dễ dàng đi qua cuộc đời này. Mà vấp ngã, khó khăn cũng giúp ta tiến về trước. Cảm giác mất mát khi một người rời bỏ ta không có nghĩa là ta không thể tiến về trước để hạnh phúc hơn. Hãy nghĩ rằng, một người không đáng bước ra khỏi đời ta như giúp ta tiến thêm một bước để tiến về người thích hợp với ta. Khó khăn, bất hạnh cũng sẽ chỉ giúp ta sống tốt hơn. Vì vậy, hãy kiên trì, hãy nhẫn nại thêm đôi chút.

Nỗi sợ không giúp ta tốt hơn được.

Dù có phải trải qua những đau lòng thế nào, cũng đừng để nỗi sợ khiến ta chùng bước. Quá khứ có thể hằn sâu những vết thương khó lành, thậm chí gieo vào lòng ta không ít ám ảnh. Nhưng hãy hiểu, ta còn phải sống cho hiện tại và tương lai. Quá khứ qua rồi, hãy đi nó qua đi, trôi theo cùng cả những nỗi sợ. Hãy có lòng tin vào chính mình, vào một hạnh phúc mà ta chắc chắn sẽ có được. Nếu bạn không can đảm thử lại, không bản lĩnh bắt đầu lại thì cả đời bạn chỉ biết đến sợ hãi.

Cứ đi đi, cuối con đường chắc chắn là hạnh phúc

Đàn bà sinh ra là để hạnh phúc, chắc chắn là như vậy. Dù bạn đã từng trải qua điều gì, mất mát hay đổ vỡ thế nào, bạn luôn xứng đáng được hạnh phúc. Vì bạn là đàn bà, chỉ vậy thôi. Quan trọng vẫn là liệu bạn có lựa chọn hạnh phúc, thay vì bất hạnh hay không. Liệu bạn có can đảm buông bỏ bất hạnh mà bắt đầu một hạnh phúc khác hay không? Tất thảy, là do bạn. Vì vậy, hãy cứ đi, đừng sở, cuối con đường chắc chắn là hạnh phúc!