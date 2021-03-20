Đàn ông dù đứng đắn và yêu vợ đến mấy cũng rất dễ 'sa ngã' nơi công sở bởi 3 lý do ‘chết người’ này

Phụ nữ yêu 20/03/2021 16:29

Đàn ông dù có vợ đẹp con ngoan, gia đình êm ấm, thuận hòa nhưng nhiều người vẫn muốn tìm thêm niềm vui khác bên ngoài, nhất là ở nơi công sở. Dưới đây chính là 3 lý do tại sao công sở lại trở thành địa điểm chồng ngoại tình dễ nhất, phụ nữ cần xem ngay trước khi quá muộn.

Đàn ông thích sự mới lạ, hấp dẫn

Có một điều không thể nào phủ nhận khi nói đến lý do chồng ngoại tình nơi công sở, đó là sở thích ham muốn của lạ của họ. Dù ở nhà đã có vợ con đuề huề, vợ đẹp đẽ, giỏi giang, chiều chồng, nhưng cũng đã quá quen thuộc và dần không còn sức hấp dẫn trong mắt đàn ông.

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Đàn ông thường thích của lạ, dù vợ có xinh đẹp giỏi giang cũng khó giữ chân nếu chồng không còn chung thủy và muốn tìm niềm vui mới - Ảnh minh họa: Internet 

Ngược lại, ở công sở, nơi làm việc mỗi ngày của họ lại có biết bao cô gái xinh đẹp, trẻ trung trước mắt. Dù chồng bạn có là một người đứng đắn, nhất mực yêu vợ nhưng trong trường hợp này cũng khó lòng mà tin tưởng. Chỉ cần một vài cử chỉ hay cái liếc mắt đưa tình đã khiến cho đàn ông phải cuống cuồng lên mà say mê.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”

Câu nói của các cụ ngày xưa vẫn không thể sai đi đâu được. Công sở vốn là nơi làm việc không phân biệt giới tính, tuổi tác. Thời gian làm việc tại công sở đôi khi còn nhiều hơn thời gian ở nhà với gia đình. Chính vì vậy, làm việc chung trong một địa điểm, chỉ cần một vài hành động nhỏ hoặc vài lần để ý nhau là đã có nguy cơ “bén lửa” với nhau rồi. Đó là chưa kể, khi cuộc sống vợ chồng xảy ra xích mích, “tiểu tam” nơi công sở lại khéo vỗ về, khiến chồng bạn cảm giác được lắng nghe, thấu hiểu, thay vì chỉ bị vợ chỉ trích.

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 Thời gian ở công sở đôi khi còn nhiều hơn ở nhà, nếu không đủ bản lĩnh, đàn ông rất dễ ngoại tình với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Đồng nghiệp nữ lẳng lơ thích “thả thính” đàn ông đã có vợ

Có một sự thật rằng những cô gái lẳng lơ, không đứng đắn trong môi trường công sở thường nhắm vào đối tượng là các anh chàng đã có vợ. Chính vì vậy, đây sẽ là một mối nguy lớn buộc phụ nữ không được chủ quan, mất cảnh giác.

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 Những cô gái lẳng lơ thường chọn đàn ông đã có vợ để theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Các cô gái này thường tìm cách cố ý tiếp cận đối phương, sau đó có những lời nói, cử chỉ khiến cho đối phương như “gục ngã”. Khi nhận được sự quan tâm bất ngờ từ người phụ nữ trẻ đẹp, chắc chắn đàn ông sẽ chẳng có ai kiềm lòng được mà không ngoại tình. Do đó, phụ nữ dù có yêu lâu đến đâu cũng đừng quên quan tâm, chăm sóc cho chồng như ngày mới yêu để giữ trọn trái tim anh ấy ở bên.

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