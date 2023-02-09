Đàn bà muốn hạnh phúc, tự do tự tại đừng làm cái bóng của đàn ông

Tự đứng trên đôi chân của mình, phụ nữ sẽ hạnh phúc...

Phụ nữ chúng ta ai cũng muốn hạnh phúc, bình yên. Và nhiều người đàn bà nghĩ rằng, con đường ngắn nhất để phụ nữ hạnh phúc chính là lấy được một người chồng giàu. Thế nhưng, đàn bà không biết rằng khi dựa vào người khác, sống trong sự bảo bọc của người khác là lúc đàn bà yếu thế nhất. Mọi thứ trên đời đều có thể đổi thay, huống chi là lòng dạ của một người đàn ông.

Con đường ngắn nhất để phụ nữ hạnh phúc là lấy được chồng giàu? - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, ai chẳng mong lấy được một người chồng giàu có, bản lĩnh, đủ nuôi mình cả đời trong yên ấm. Nhưng dẫu người chồng có một vị trí cao trong xã hội, kiếm thật nhiều tiền thì đàn bà cũng đừng bao giờ an phận, làm cái bóng của anh ta cả cuộc đời. Bởi điều đó chẳng khác gì đàn bà tự cắt đi đôi cánh của mình. Biến mình thành kẻ lệ thuộc, mất hết niềm kiêu hãnh và giá trị của bản thân.

Bản tính của đàn ông là thích che chở, thích dang tay bảo bọc người phụ nữ của mình. Thế nhưng, bất luận tình yêu đó có sâu sắc và bền chặt ra sao thì cũng chẳng có ai thích “bồng bế”, bảo bọc một ai đó cả đời. Chồng giàu có đến mấy nhưng khi người vợ không tạo ra giá trị cho mình trong mắt chồng chỉ là kẻ ăn bám, chẳng làm gì cả. Đàn ông ban đầu có thể dễ xiêu lòng, dễ bị chinh phục bởi một người phụ nữ yếu đuối. Nhưng rốt cuộc, người phụ nữ anh ta muốn gắn bó là người giỏi giang, có bản lĩnh. Người có thể cùng đồng hành, cùng gánh vác gia đình. Những lúc đàn ông sa cơ, rơi vào những hoàn cảnh khốn cùng thì gia đình vẫn không rơi xuống vực thẳm bởi người vợ vẫn làm ra tiền. Hôn nhân bền vững khi người vợ cho chồng một niềm tin như vậy.



Sống dựa vào đàn ông là lúc phụ nữ yếu thế nhất - Ảnh minh họa: Internet Xã hội hiện đại, hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nhưng yếu đuối vô cùng, chỉ biết sống nhờ vào đàn ông, chỉ mong hưởng thụ sẽ dễ khiến người khác coi thường. Phụ nữ khôn ngoan, khi cần có thể khóc ướt vai đàn ông, cho anh ta thấy mình cần anh ta nhiều như thế nào. Nhưng bước ra ngoài xã hội, phụ nữ có thể tự tin mà sải bước. Phụ nữ có một sự nghiệp riêng, kiếm ra tiền, tự mua thứ mình thích sẽ là người đàn bà vô cùng hấp dẫn trong mắt người khác. Đàn ông mê phụ nữ đẹp nhưng chỉ nể những người giỏi giang và bản lĩnh như vậy. Hạnh phúc khi dựa vào đàn ông thì chẳng khác gì sống như một cây tầm gửi. Đàn bà muốn hạnh phúc, muốn tự do đừng bao giờ làm cái bóng của bất kì ai cả. Cuộc sống luôn biến động, người hôm nay yêu thương mình nhất ngày mai lại có thể quay đầu phản bội. Bởi thế, cách để phụ nữ hạnh phúc chính là đứng trên đôi chân của chính mình.

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