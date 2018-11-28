Đàn bà mạnh mẽ thường có 3 kiểu, kiểu thứ 3 là kiên cường nhất

Đàn bà mạnh mẽ có thể vì bản chất, cũng có thể từ cuộc sống mà trở nên chai lì, dữ dội. Thường có 3 kiểu đàn bà mạnh mẽ, trong đó có một kiểu chứa đựng nhiều cố gắng nỗ lực và kiên cường nhất...

Kiểu thứ nhất là trời sinh vốn đã ngang tàng dữ dội, là phụ nữ mà mạnh mẽ từ trong da thịt khí chất. Họ là phụ nữ, nhưng mang sự quả cảm, dẻo dai và kiên định của một người đàn ông. Họ có thể xinh đẹp mỹ miều, nhưng cũng gánh vác nổi những chuyện đàn ông e ngại. Họ vẫn khóc khi đau lòng, nhưng chắc chắn sẽ không cúi đầu hay cam chịu. Phụ nữ ở cạnh họ như tìm được một chỗ dựa, để được ủi an và chở che. Đàn ông ở cạnh họ lại nhiều khi thật e dè, vì sự mạnh mẽ ở họ sẽ lấn át cả đàn ông. Đây thường là kiểu đàn bà dễ cô đơn nhất, hoặc khó để tìm người đàn ông của mình nhất. Vì họ cần một người đàn ông chấp nhận sự mạnh mẽ kiên cường là bản chất của họ. Họ cần người đàn ông xem họ là một người phụ nữ để nâng niu, hơn là một cá thể mạnh mẽ phải hơn thua. Họ cần một người đàn ông yêu mọi thứ dữ dội và dẻo dai ở họ. Họ cũng cần tình yêu, một tình yêu để họ trở nên mềm mỏng và “phụ nữ” hơn bao giờ hết. Và khi đàn ông có thể yêu người đàn bà này, đàn ông sẽ đủ hãnh diện khi sở hữu được một người phụ nữ đầy năng lượng và khí chất.

Đây thường là kiểu đàn bà dễ cô đơn nhất, hoặc khó để tìm người đàn ông của mình nhất - Ảnh minh họa: Internet Kiểu thứ hai là từ trải nghiệm trưởng thành mà tự trở nên bản lĩnh kiên cường. Họ có thể từng rất ngây thơ dễ cười dễ khóc. Nhưng rồi từ những cú ngã dài, từ những lần tổn thương sâu hoắm, trái tim đều đã không còn hồn nhiên nhẹ nhàng. Như con chim sợ cành cong, họ dần hiểu càng ngây ngô chính là càng dại dột, càng hồ hởi chính là càng dễ đau thương. Lòng họ dần khép lại, để che đậy thương tổn, để dựng những bức tường thành bảo vệ chính mình. Sự mạnh mẽ từ tổn thương này khiến đàn bà trở nên sắt đá và lãnh cảm nhất. Cũng là kiểu đàn bà khiến đàn ông khó nắm bắt, khó đến gần nhất. Nhưng kiểu đàn bà này cũng chỉ cần một người đàn ông cho họ tin rằng anh ấy có thể gánh vác hết mọi tổn thương đã qua và bảo vệ họ đến cả sau này. Thứ họ cần nhiều nhất là cảm giác an toàn, là tưởng tin để mở lòng mình, để can đảm cho trái tim phục hồi. Họ cần nhiều hơn người khác một đảm bảo rằng mình sẽ không đau lòng thêm lần nào nữa. Họ cần một người đàn ông khiến họ yên tâm cởi bỏ lớp mặt mạ kiên cường bao lâu. Họ chỉ cần một người kiên nhẫn đợi họ thôi mạnh mẽ để dựa vào…

Sự mạnh mẽ từ tổn thương này khiến đàn bà trở nên sắt đá và lãnh cảm nhất - Ảnh minh họa: Internet Kiểu thứ ba chính là mạnh mẽ vì không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể từ trong chính cuộc sống, hoàn cảnh, các mối quan hệ, họ không thể yếu đuối. Nếu yếu lòng, họ có thể bị lừa dối. Nếu yếu đuối, họ có thể bị tổn thương. Và nếu không mạnh mẽ, họ không thể bảo vệ cho bản thân và người họ yêu quý. Như mọi thứ trong cuộc sống đều buộc họ phải mạnh mẽ kiên cường hơn. Những người đàn bà này là buộc phải học mạnh mẽ, chỉ để sống một cuộc đời bớt khó khăn hơn. Đây là kiểu đàn bà mạnh mẽ chứa đựng nhiều cố gắng nỗ lực nhất, cũng kiên cường nhất. Vì họ cố gắng không phải vì chính mình, mà còn là vì những người xung quanh. Vì gồng mình lên dẻo dai chỉ để bảo vệ mình khỏi tổn thương, vốn không dễ dàng. Họ chắc chắn đều có trái tim dễ tổn thương, đều từng khóc vì lúc yếu đuối mềm lòng. Đến cùng, họ mạnh mẽ đều chỉ để người ta không thấy được vẻ yếu mềm đáng thương của họ. Người đàn bà mạnh mẽ thế này thường cần một người đàn ông đủ yêu thương để dựa vào. Và chỉ cần biết đúng là người chân thành với mình, họ sẽ như một chú mèo thật ngoan thật mềm mại mà đòi vuốt ve, đòi dựa dẫm. Đây là kiểu đàn bà mạnh mẽ chứa đựng nhiều cố gắng nỗ lực nhất, cũng kiên cường nhất - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, đàn bà đều có thể trở thành những người đàn bà mạnh mẽ như thế. Nhưng có thế nào, họ cũng là đàn bà, sẽ đều cần một người đàn ông, để yêu thương, để tựa vào, để hạnh phúc. Đàn ông cũng đừng vì vẻ bọc hay khí chất mạnh mẽ của đàn bà mà ngần ngại. Đàn bà càng mạnh mẽ sẽ càng đáng được yêu thương. Đàn bà càng mạnh mẽ, sẽ càng cần một người chân thành với mình. Vì đến cùng, mọi đàn bà đều chỉ cần tình yêu…

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