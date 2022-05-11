Đàn bà khôn đừng kiên nhẫn, đừng bất chấp vì 3 bi kịch này trong hôn nhân, đau lòng lắm…

Thế thì, hôn nhân lúc này còn ý nghĩa gì? Sẽ là bi kịch khi chỉ vì con mà duy trì một cuộc hôn nhân chết. Sẽ là bi kịch nếu con nhận ra và mang vết thương lòng về sau. Và sẽ là bi kịch khi khái niệm hôn nhân dần bị méo mó vì sự phản bội len lỏi và che giấu quá kỹ càng…

Đây là bi kịch đau lòng nhất trong hôn nhân . Nhiều cặp vợ chọn lựa chọn cuộc sống cạnh nhau chỉ vì con, như một danh nghĩa cho con niềm tin và cuộc sống như bè bạn. Họ mỗi ngày đều vì sợ về nhà mà la cà đâu đó, có những thú vui và giải tỏa riêng bên ngoài. Họ lấy công việc là lý do để tránh thấy nhau. Họ vẫn đi cạnh nhau, gọi nhau tiếng vợ chồng khi có con. Nhưng đến cả một lần mắt đối mắt, nói vài tiếng dễ nghe với nhau cũng khó. Tệ hơn, họ tìm kiếm yêu thương đâu đó ngoài cánh cửa gia đình, chỉ cần con không biết…

Vợ chồng đừng lấy con cái là cái cớ chỉ để sống không tình không nghĩa cạnh nhau mỗi ngày. Đối với trẻ nhỏ, đừng lừa gạt chúng, dù là mang ý nghĩ tốt nhất cho chúng. Nếu bạn muốn con lớn lên hoàn thiện, hãy thành thật với con, dù là một hạnh phúc sẽ không còn trọn vẹn.

Khi vợ chồng không còn quan tâm đến nhau

Hôn nhân chính là một sợi dây chun mà hai đầu phải là vợ chồng nắm giữ. Sợi dây này chỉ căng vừa đủ khi cả hai quan tâm và thấu hiểu dành cho nhau. Nếu một đầu quá căng, đầu kia sẽ khó giữ, một cầu quá lỏng đầu kia lại phải cố nắm chắc hơn. Đến một lúc, một người buông thì người kia sẽ nhận hết đau lòng tổn thương. Nếu một trong hai trở nên vô tâm thì đó chính là bi kịch trong hôn nhân, là khởi nguồn cho một cuộc hôn nhân thoi thóp.

Thông thường trước khi giai đoạn này xảy ra, cả hai đã dần không dành sự chú ý cho nhau. Từ đó mà phát sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Một trong hai lúc này sẽ không còn quan tâm đến người còn lại. Nửa kia vì đau lòng, cũng khó níu kéo mối quan hệ như trước. Đến khi bi kịch xảy ra, vì nhiều lý do, họ vẫn không muốn buông tay. Họ vẫn sống cạnh nhau, nhưng chỉ dành cho nhau oán trách và than phiền. Không điều gì có thể thay đổi ngoài việc chỉ khiến cả hai mệt mỏi hơn.

Một cuộc hôn nhân chỉ hành hạ nhau về tinh thần thì còn gì là hạnh phúc? Đôi khi, cách giải thoát cho nhau chỉ là rời đi và kết thúc…

Không thỏa mãn chuyện chăn gối

Hạnh phúc trong hôn nhân có được hay không một phần quyết định từ đời sống tình dục. Nhiều cặp vợ chồng dù hợp nhau về mọi mặt, không tranh cãi mâu thuẫn nhưng lại không thể hòa hợp chuyện chăn gối. Hoặc một trong hai không thể thỏa mãn người còn lại… Đây đều là bi kịch trong hôn nhân.

Vì đỉnh điểm thăng hoa trong tình yêu, hôn nhân chính là tình dục. Tình dục là nhu cầu của con người, là điều không thể thiếu để gắn kết vợ chồng. Đến một lúc, khi không thể tìm thấy điểm chung trong chuyện chăn gối, tình cảm cũng sẽ dần không còn. Hôn nhân không tình dục chỉ có thể là hôn nhân chết…