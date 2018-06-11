Đàn bà hãy sớm ra đi, đừng tốn thêm một giọt nước mắt nào vì người chồng thế này

Đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là bạn có bỏ được một gã tệ hay không!

Không dành thời gian cho gia đình Trên đời này vốn không có ông chồng bận rộn tới mức không có thời gian cho vợ con. Nói đúng hơn là nếu họ không có thời gian cho vợ con chính là vì đang rảnh rỗi ở cạnh một mối quan tâm khác. Đàn ông, chỉ có muốn hay không muốn, huống hồ về nhà với vợ con cũng nào là chuyện quá to tát. Đàn ông còn tình nghĩa sẽ tìm cách, dù tất bật mấy vẫn để vợ con yên tâm. Còn đàn ông vô tình vô tâm thì sẽ tìm lý do, không bận chuyện này cũng vì lý do khác. Đàn bà lấy chồng, nhất định phải ở bên một người dù có ít ỏi thời gian rảnh thế nào vẫn muốn về với vợ con khi cần, vẫn là trụ cột để gia đình an yên. Là đàn ông mà đến việc khiến vợ con yên lòng cũng không thể, thì vốn khó có thể làm chồng tử tế. Và đàn bà, cũng đừng quá bao dung và tin tưởng chồng. Đàn bà càng cam chịu hy sinh, đàn ông càng dễ sinh hư. Đừng ôm đồm hết mọi việc, còn chồng thì đến cả vài phút mỗi ngày cũng không có cho gia đình. Nếu làm vợ mà không có người đồng hành, một mình cả ngày gánh vác thì một mình vẫn tốt hơn!

Nếu làm vợ mà không có người đồng hành, một mình cả ngày gánh vác thì một mình vẫn tốt hơn! - Ảnh minh họa: Internet Vô tâm quá mức Đàn ông vô tâm, đôi khi cũng là chuyện không quá lạ. Họ có lúc quên ngày sinh nhật của vợ, có khi quên hôm nay là ngày con thi học kỳ. Nhưng sau đó, họ sẽ xin lỗi, sẽ đền bù, sẽ khắc phục để vợ con yên tâm. Còn đàn ông vô tâm quá mức chính là luôn không thấy vợ hôm nay vui buồn thế nào, lời vợ nói cũng chẳng màng quan tâm. Họ có thể tiệc tùng với bạn bè, chứ một lần cũng không đặt bữa cơm gia đình lên hàng đầu. Đàn ông như thế, cũng không hẳn là vô tâm nữa rồi, mà là tâm của họ đã không còn đặt ở vợ con. Họ không xem gia đình là quan trọng nhất, càng không nghĩ cho vợ con trước nhất. Ở cùng người đàn ông thế này, phụ nữ ngoài buồn phiền thì cũng chỉ có nước mắt không dứt.

Ở cùng người đàn ông thế này, phụ nữ ngoài buồn phiền thì cũng chỉ có nước mắt không dứt - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình quá nhiều lần Đàn ông ngoại tình một lần, có thể là vì sai, vì không thể kiềm chế. Nhưng đã ngoại tình quá nhiều lần chính là thành thói, khó lòng đổi thay. Phụ nữ sống cùng một người đàn ông không thể thủy chung lần nữa chính là cả đời tự chuốc khổ đau. Đừng nghĩ bao dung thứ tha có thể khỏa lấp hết những bội bạc của đàn ông. Đàn bà, đến cùng cũng không đủ sức thay đổi người đã không còn lòng dạ. Cũng đừng nghĩ rằng cứ vậy mà sống vì con, chồng xem như đã không cần. Phụ nữ trước khi mang suy nghĩ đó, hãy thử hỏi, liệu con có thể hạnh phúc trong một gia đình không đủ tình yêu và chân thành không? Hay ngược lại, càng lớn, con càng mang nhiều tổn thương và những ký ức không hề tốt đẹp? Hãy nhớ, con trẻ luôn nhạy cảm với yêu thương, đừng lừa chúng! Hãy nhớ, con trẻ luôn nhạy cảm với yêu thương, đừng lừa chúng! - Ảnh minh họa: Internet Không tôn trọng vợ con Đàn ông không tôn trọng vợ con chính là kiểu chồng mọi bà vợ nên “tống khứ” ra khỏi đời mình càng nhanh càng tốt. Trong hôn nhân, thiếu đi tôn trọng chính là không còn gì có thể gắn kết lâu dài được. Huống hồ, khi đã không còn đủ trân trọng, chính là tình nghĩa cũng khó vẹn tròn. Đàn bà sống cùng người đàn ông như thế, ngoài tổn thương, tủi hổ thì hoàn toàn không nhận lại được điều gì khác. Phụ nữ phải nhớ, kết hôn không bao giờ là đích đến cuối cùng của phụ nữ. Phụ nữ lấy chồng thì đường còn dài lắm, tự khai phá lối mới hay cùng đường tuyệt lối cùng đều do mình chọn. Phải nhớ, đàn ông tốt không thiếu, quan trọng là bạn có bỏ được một gã tệ hay không!

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