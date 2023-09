Đàn bà hãy sớm ra đi, đừng tốn thêm một giọt nước mắt nào vì người chồng thế này

Không dành thời gian cho gia đình

Trên đời này vốn không có ông chồng bận rộn tới mức không có thời gian cho vợ con. Nói đúng hơn là nếu họ không có thời gian cho vợ con chính là vì đang rảnh rỗi ở cạnh một mối quan tâm khác. Đàn ông, chỉ có muốn hay không muốn, huống hồ về nhà với vợ con cũng nào là chuyện quá to tát. Đàn ông còn tình nghĩa sẽ tìm cách, dù tất bật mấy vẫn để vợ con yên tâm. Còn đàn ông vô tình vô tâm thì sẽ tìm lý do, không bận chuyện này cũng vì lý do khác.

Đàn bà lấy chồng, nhất định phải ở bên một người dù có ít ỏi thời gian rảnh thế nào vẫn muốn về với vợ con khi cần, vẫn là trụ cột để gia đình an yên. Là đàn ông mà đến việc khiến vợ con yên lòng cũng không thể, thì vốn khó có thể làm chồng tử tế. Và đàn bà, cũng đừng quá bao dung và tin tưởng chồng. Đàn bà càng cam chịu hy sinh, đàn ông càng dễ sinh hư. Đừng ôm đồm hết mọi việc, còn chồng thì đến cả vài phút mỗi ngày cũng không có cho gia đình. Nếu làm vợ mà không có người đồng hành, một mình cả ngày gánh vác thì một mình vẫn tốt hơn!