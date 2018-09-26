Đàn bà đừng đợi khi già nua mới thương tiếc thanh xuân của mình

Chị đã trải qua cả thanh xuân và tuổi trẻ mà chưa bao giờ hài lòng và yêu bản thân mình. Chị chỉ thấy mình xấu, thấy mình là một người đàn bà kém hấp dẫn trong mắt người khác.

Đàn bà lúc trẻ thường ít khi hài lòng về dung mạo của mình. Nhìn những người đàn bà da trắng, dáng cao nhiều người lại tặc lưỡi: “Phải chi da mình trắng thêm chút nữa, mũi cao thêm hay làn da thêm chút mịn màng…”. Thời còn son trẻ, người ta thường nhìn cái đẹp khác để hướng đến. Và có rất nhiều người phụ nữ sửa mũi, cắt mí, bơm môi để được xinh đẹp như người khác. Đàn bà khi còn trẻ, ít ai hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet Chị gái tôi năm nay đã bốn mươi tuổi. Ở độ tuổi này, thanh xuân của đàn bà đã qua mà chẳng có cách gì níu kéo nổi. Các con chị đã lớn hết, đã đi học đại học. Hai vợ chồng chị cuộc sống đã ổn định, chẳng có gì phải buồn phiền. Nhưng dạo này, tôi thấy chị hay nhìn mình trong gương. Thỉnh thoảng lôi những tấm hình hồi trẻ ra ngắm, rồi tặc lưỡi: “Hồi trẻ chị cũng xinh đẹp em nhỉ? Giá như bây giờ chị có lại làn da, mái tóc, có được cái bụng phẳng lì như hồi hai mươi thì còn gì bằng”.

Bốn mươi tuổi chưa phải là quá già nhưng dấu hiệu tuổi tác đã vương trên gương mặt của người đàn bà làm lụng nuôi con. Hai lần sinh nở, da bụng chị rạn chằng chịt. Bụng và đùi đầy những mỡ. Đàn bà rồi ai cũng thế, thanh xuân và tuổi trẻ là điều chẳng thể níu giữ nổi. Nhưng chị bảo rằng: “Thật lạ là hồi đó chị từng rất tự ti về cơ thể mình. Chị buồn vì mình không được trắng, mũi lại thấp. Nhìn những bạn gái da trắng, môi đỏ ngày đó chị đã từng ao ước được như họ. Chị từng ao ước mình có một số tiền lớn để đi sửa mũi…”. Thanh xuân ngắn ngủi, chẳng mấy chốc tuổi trẻ đã ở phía sau lưng - Ảnh minh họa: Internet Chị cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, lấy chồng rồi sinh con. Nhưng chị đã trải qua cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình mà chưa bao giờ hài lòng và yêu bản thân mình. Chị chỉ thấy mình xấu, thấy mình là một người đàn bà kém hấp dẫn trong mắt người khác. Để rồi bao nhiêu năm qua đi, giật mình nhìn lại mới thấy thanh xuân đã ở phía sau lưng. Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời người đàn bà chị đã phí hoài. Bây giờ khi tuổi trẻ qua đi chị mới tiếc nuối.

Tôi biết xung quanh mình có rất nhiều người đàn bà giống như chị. Những người đàn bà hằng ngày nhìn những cuốn tạp chí thời trang hay lướt mạng xã hội, nhìn những người mẫu, diễn viên lại ước ao mình đẹp như thế. Không ít người còn chi cả số tiền lớn để bơm môi, cắt mí, tắm trắng… Thậm chí chị rất nhiều nỗi đau đớn về thể xác như gọt cằm, hút mỡ chỉ để mong mình đẹp lên theo tiêu chí của người khác. Dĩ nhiên, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi phụ nữ. Nhưng có rất nhiều người phụ nữ thậm chí chán ghét bản thân, chưa bao giờ hài lòng về cơ thể mình. Đàn bà à, hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đẹp ở ngoại hình, còn đẹp ở tâm hồn và nhân cách. Hãy yêu và quý trọng cơ thể mình dẫu nó chưa thật hoàn hảo. Thanh xuân đàn bà ngắn ngủi lắm. Hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời đó. Đàn bà à, đừng để khi những dấu chân chim xuất hiện, những vết hằn trên gò má nhiều lên mới tiếc rẻ thanh xuân, tiếc rẻ tuổi trẻ của mình.

Gửi những người đàn bà miệng nói bỏ nhưng lòng không thể buông Chồng chị tệ thật nhưng có lẽ, chính sự mềm lòng, bao dung của chị đã dung túng cho chồng làm khổ mình hết lần này đến lần khác. Giữa việc bỏ chồng hay ôm lại người chồng tệ bạc, chị cũng không thể biết việc nào sẽ khiến mình đau hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-dung-doi-khi-gia-nua-moi-thuong-tiec-thanh-xuan-cua-minh-298413.html