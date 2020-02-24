Đàn bà đã chán chồng thì hãy sống vì con

Bình yên và hạnh phúc của phụ nữ suy cho cùng không phải từ chồng mà là từ con. Nếu phụ nữ chán chồng thì hãy chăm chỉ kiếm tiền, dành thời gian dạy dỗ và tạo dựng cho con một tương lai vững chắc.

Dạo gần đây, chị em phụ nữ chán chồng, cô đơn vì chồng rất nhiều. Cứ lướt các hội nhóm tâm sự của chị em, ngày nào cũng có người lên than thở, tâm sự nỗi lòng của mình. Đáp lại, những người phụ nữ đồng cảnh ngộ cũng lên tiếng về những cô đơn, chán chường của mình trong cuộc sống hôn nhân. Chẳng phải phụ nữ rảnh rỗi, thích nói xấu chồng mà họ thật sự đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình rồi. Người chồng vô tâm, thờ ơ và xao nhãng trách nhiệm thì làm sao phụ nữ không chán. Rất nhiều người phụ nữ chán chường cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà chán chồng thường có những phản ứng khác nhau. Có người coi chồng như người dưng nước lã, chồng đi đâu làm gì cũng mặc kệ. Trước những sự chướng tai gai mắt của chồng, đàn bà cũng im lặng coi như chẳng nghe chẳng thấy gì cả. Nhưng cũng có những người phụ nữ có phản ứng tiêu cực: Họ bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái với suy nghĩ rằng “chồng đã sống vô trách nhiệm thì hà cớ gì mình phải gồng mình lên để gánh vác gia đình?”. Thậm chí nhiều người đàn bà ngoại tình vì chẳng cần gia đình, chẳng cần chồng nữa.

Chán chồng mà bỏ bê con cái là đàn bà dại - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, chán chồng mà bỏ bê con cái hay lựa chọn ngoại tình là đàn bà dại. Phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn chính là lúc này đây. Bởi, lựa chọn ngoại tình chính là tự nhấn chìm cuộc đời mình xuống vực, nhận lấy sự khinh khi và coi rẻ của thiên hạ. Còn lựa chọn bỏ bê con cái là một lựa chọn ích kỷ. Bởi, người chồng đã sống vô trách nhiệm, ngay cả người mẹ cũng không làm chỗ dựa cho con thì tương lai con cái sẽ về đâu? Thực tế ngoài xã hội, có rất nhiều người phụ nữ lựa chọn “trả con cho chồng” khi quá mệt mỏi, chán chường. Những đứa con như con thuyền mất phương hướng, sa ngã và mất cả tương lai. Nếu chẳng thể có hạnh phúc thì đàn bà hãy lựa chọn phương án ly hôn, dắt tay con bước ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Còn nếu chẳng thể ly hôn được thì hãy làm ngơ người chồng ấy mà sống cho mình và cho con cái. Bình yên và hạnh phúc của một người phụ nữ suy cho cùng không phải từ chồng mà là từ con. Chăm chỉ kiếm tiền, dành thời gian dạy dỗ con, tạo dựng cho con một tương lai vững chắc mới chính là một người phụ nữ biết nhìn xa, trông rộng.

Bình yên của một người đàn bà không phải từ chồng mà từ con cái - Ảnh minh họa: Internet Thay vì đau khổ, khóc lóc, chán chường vì một người chồng chẳng ra gì thì hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn một chút. Trồng một cái cây, đọc một cuộc sách hay nấu một bữa cơm ngon để mẹ con cùng ăn. Có một người chồng tệ bạc không đồng nghĩa phụ nữ tự thả trôi cuộc đời mình trong tuyệt vọng mà để phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường hơn. Rồi cuộc đời sẽ đền đáp những tâm huyết mà chúng ta đã bỏ ra. Cái phúc của một người phụ nữ khi về già chính là sự thành đạt của con cái. Khi đó đàn bà sẽ thảnh thơi và bình yên mà sum vầy bên con cháu.

Tâm sự xót xa của người đàn bà ly hôn vì không thể sinh con cho chồng Tôi biết, trở thành đàn bà ly hôn tôi sẽ đau đớn tận tâm can nhưng tôi không thể ích kỷ tước đi quyền làm cha của chồng được. Một mình tôi khổ là đủ rồi!

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