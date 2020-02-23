Đàn bà khôn ngoan luôn nói không với chuyện đánh ghen. Bản thân luôn hiểu mình cao hơn kẻ cướp chồng ấy một bậc, đánh chỉ làm bẩn tay mà thôi.

Có người đàn bà nào không hờn ghen khi chồng đi ôm ấp người khác? Nhưng có thể nói rằng, chồng ngoại tình chính là phép thử “sức đề kháng” của người đàn bà với cuộc đời. Đàn bà càng bản lĩnh thì càng bình tĩnh, cân nhắc thiệt hơn và có những cách ứng xử thật khôn ngoan. Càng hùng hổ đánh ghen thì đàn bà càng minh chứng rằng bản thân mình nông cạn và thua kém ả nhân tình của chồng mà thôi. Phụ nữ nông cạn mới đi đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet “Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, chuyện phụ nữ đánh ghen chẳng còn là chuyện hiếm ở xã hội này nữa. Chỉ cần mở Facebook hay các trang mạng là thấy vô vàn những clip đánh ghen, chửi bới, dọa nạt, cào cấu… Nỗi đau khổ và uất ức của một người phụ nữ bị chồng phản bội có dịp được tuôn trào. Thế nhưng, ngay lúc đàn bà đánh ghen cũng là lúc cô ấy dữ tợn và xấu xí nhất. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng ấy còn buông những câu như: “Vợ dữ như thế chồng bỏ là đúng rồi”, “đàn bà mà dữ dằn như sư tử thế kia’'...

Khi đánh ghen là lúc phụ nữ dữ tợn và xấu xí nhất - Ảnh minh họa: Internet Đánh ghen không mang lại một mối lợi nào cả, nếu quá tay phụ nữ có thể bị kiện, phải hầu tòa. Hơn nữa, nếu muốn kẻ thứ ba kia sợ hãi mà tránh xa chồng, để người chồng biết hối lỗi mà quay về thì đánh ghen chính là cách nhanh nhất đẩy chồng đến với nhân tình. Đa phần đàn ông ngoại tình là vì tình dục, tâm lý chỉ là vui chơi qua đường. Đàn ông ham vui rồi cũng về với vợ. Nhưng người vợ lại đẩy câu chuyện đi quá xa, làm ồn ào để bạn bè, đồng nghiệp, người thân được biết. Nhiều người phụ nữ khi chồng ngoại tình lên mạng xã hội công khai, bêu riếu chồng. Đàn ông xấu hổ, đường cùng thì chẳng còn thiết tha quay về nữa. Đàn bà khôn ngoan luôn nói không với chuyện đánh ghen. Bản thân luôn hiểu mình cao hơn kẻ cướp chồng ấy một bậc, đánh chỉ làm bẩn tay mà thôi. Với kẻ không biết liêm sỉ, không trọng đức hạnh của một người phụ nữ thì chẳng cần nhiều lời. Nếu tình cảm vợ chồng đã cạn thì cách khôn ngoan là nhường người chồng bạc bẽo ấy cho người đàn bà kia. Rồi bình tĩnh xem họ hạnh phúc được bao lâu. Ở đời, luôn có luật nhân quả. Đàn ông tham lam, coi rẻ vợ con sẽ chẳng bao giờ có kết cục xứng đáng.

Đàn bà khôn ngoan sẽ thật bình tĩnh khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Nếu vẫn còn muốn chồng quay về, để giữ cha cho con thì đàn bà nên để chuyện ngoại tình là của 2 vợ chồng. Vợ chồng “đóng cửa bảo nhau”, đưa ra phương án giải quyết một cách êm thấm nhất. Đừng dại dột bêu riếu chồng khắp nơi, đừng kể xấu chồng từ bạn bè, đồng nghiệp đến họ hàng người thân. Bởi người ngoài không bao giờ giải quyết hay giúp đỡ được gì trong việc này, họ chỉ thêm gièm pha, nói xấu và “rót thêm dầu vào lửa mà thôi”. Đàn bà khôn ngoan phải thật bình tĩnh và cư xử khôn ngoan khi chồng ngoại tình.

Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi thực sự sợ hãi cuộc sống hôn nhân Ba từng nói với tôi, mẹ là mối tình đầu và cũng là người đàn bà duy nhất của ba. Ba mẹ khó khăn lắm mới đến được với nhau. Vậy mà, cuối cùng ba cũng trở thành người cha ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cang-long-lon-danh-ghen-nguoi-vo-cang-chung-to-minh-thua-kem-nhan-tinh-351697.html