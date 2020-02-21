Phụ nữ thà lấy chồng muộn còn hơn lấy sai người

Phụ nữ yêu 21/02/2020 11:23

Hôn nhân hạnh phúc không phụ thuộc vào việc khi kết hôn người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi. Phụ nữ thà kết hôn trễ còn hơn là lấy nhầm chồng.

Cái khổ lớn nhất của phụ nữ là lấy phải một kẻ chẳng ra gì, phải sống trong một cuộc hôn nhân đầy rẫy những nỗi muộn phiền khổ tâm. Thế nhưng, có bao giờ phụ nữ tự hỏi vậy làm sao để không lấy nhầm chồng? Xã hội hiện đại thế nhưng bao nhiêu người phụ nữ vẫn coi lấy chồng như một canh bạc, là may rủi để rồi đặt cược cả cuộc đời vào đó. Với một người phụ nữ khôn ngoan, hôn nhân có thể chậm trễ nhưng không được phép sai lầm!

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Làm sao để không phải lấy nhầm chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều cô gái ở ngưỡng 20 tuổi bắt đầu lo lắng khi nhìn bạn bè đã có người yêu mà mình còn chưa có mảnh tình nào. 22 tuổi, thỉnh thoảng đi ăn cưới đã được nghe những câu hỏi như: “Đã có mối nào chưa?”, “thế bao giờ lấy chồng?”. Đến 25 tuổi, phụ nữ bắt đầu tự hỏi chính mình. Cứ thế, hỏi mãi cho đến khi cưới được chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cỡ 29, 30 tuổi vẫn chưa kết hôn thì bắt đầu muộn phiền về sự độc thân của mình.

Trong cái nhìn của người đời, phụ nữ nhất định phải có một tấm chồng mới được coi là bình thường. Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, học vấn cao, thu nhập ổn vẫn là khiếm khuyết nếu vẫn đi về lẻ bóng. Lấy chồng giống như một cột mốc quan trọng trong đời người phụ nữ vậy. Nó giống như việc tốt nghiệp phổ thông rồi phải lên đại học, phải cầm tấm bằng trong tay mới có thể yên tâm.

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Với nhiều người, chồng là thước đo của sự trưởng thành và ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng là thước đo về sự trưởng thành, yên ổn, là điều kiện cần để người phụ nữ được bình yên và hạnh phúc. Người chồng “thần thánh” như vậy nên bao nhiêu người yêu vội, cưới vội. Chưa chắc về người đàn ông mình chọn nhưng vẫn gật đầu cưới để có chồng với thiên hạ. Một cuộc hôn nhân như thế, liệu phụ nữ có đảm bảo rằng sau này mình không phải trào nước mắt, xót xa vì vớ phải một kẻ chẳng ra gì?

Hạnh phúc của một cuộc hôn nhân không phụ thuộc vào việc khi kết hôn người phụ nữ đó bao nhiêu tuổi. Càng không phụ thuộc vào ví tiền, vào địa vị, ngoại hình… của người đàn ông. Lấy chồng sớm hay muộn không quan trọng bằng việc phụ nữ đã sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân. Là khi phụ nữ hiểu hôn nhân là gì, đủ vững vàng về tài chính, về cảm xúc để có thể làm chủ cuộc đời mình. Đủ tình yêu và sự tin tưởng đối với người đàn ông mình chọn.

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Hãy kết hôn khi nào thật vững chãi và sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Ở ngưỡng 30 nếu phụ nữ còn độc thân thì cũng đừng sốt ruột. Đừng than ế, than già chẳng ai thèm rước mà hãy tận dụng tháng năm tuổi trẻ để học hỏi, chăm chỉ kiếm tiền và tích lũy kiến thức cho bản thân. Khi phụ nữ có những điều đó thì sợ gì không gặp được một người đàn ông xứng đáng. 35 hay thậm chí hơn nữa phụ nữ mới kết hôn cũng chẳng sao cả, miễn là lấy được một người chồng xứng đáng.

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