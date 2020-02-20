Đàn ông bản lĩnh nhất là khi có tất cả trong tay nhưng vẫn không thay lòng

Phụ nữ yêu 20/02/2020 11:07

Đàn ông bản lĩnh là khi có tiền sẽ chu cấp cho vợ con một cuộc sống sung túc, đủ đầy chứ không dùng tiền để làm phương tiện có thêm nhiều người đàn bà khác ngoài kia.

Người đời nói rằng, muốn biết lòng dạ đàn bà hãy đợi khi nghèo khó, còn muốn biết chân tâm đàn ông phải đợi lúc anh ta giàu sang. Điều này hoàn toàn đúng. Đàn bà khi yêu thật lòng, dẫu khó khăn, khốn cùng ra sao vẫn nguyện ở bên cạnh, vì người mình yêu mà gánh vác, sẻ chia. Còn đàn ông khi giàu sang lại thường gạt người phụ nữ tào khang của mình sang một bên. “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, chính là như vậy.

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Đàn ông khi giàu sang rất dễ thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông nghĩ mình chung thủy, thật ra là anh ta chưa có cơ hội ngoại tình mà thôi. Đàn ông khi khó nghèo hoặc không nhiều tiền, anh ta nghĩ mình tốt, lòng dạ chỉ có duy nhất một người. Thực tế, khi đàn ông nghèo, cám dỗ với anh ta không đủ lớn. Những chốn xa hoa, những thú vui của đàn ông, những cuộc vui dẫu có muốn đến cũng chẳng thể đặt chân tới được. Khi đàn ông nghèo, phụ nữ ngó lơ, bạn bè coi rẻ. Anh ta bằng lòng và an phận với những gì mình có.

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Khi đàn ông có tiền, cám dỗ cũng lớn dần lên - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đàn ông có tiền, suy nghĩ và tâm thế của anh ta trong cuộc đời hoàn toàn khác. Đàn ông càng nhiều tiền thì cám dỗ xung quanh càng lớn. Những cuộc chơi xa hoa bia rượu chảy tràn, những chốn phù phiếm anh ta dễ dàng đặt chân đến. Những người đàn bà sẵn sàng cúi rạp mình dưới chân vì ví tiền căng phồng hậu hĩnh kia. Đàn ông nói rằng mình yêu vợ, nhưng có mấy ai đủ bản lĩnh để vượt qua ải mỹ nhân? Bởi thế, lời thề thốt chung thủy của đàn ông khi nghèo khó phụ nữ chỉ nên tin một nửa. Còn một nửa còn lại chỉ được kiểm chứng khi đàn ông giàu.

Thế nào là một người đàn ông bản lĩnh nhất? Tậu được xe sang, nhà lầu, có nhiều mối quan hệ rộng rãi ngoài xã hội hay là có nhiều người đàn bà qua tay? Đàn ông ngồi với nhau vẫn thường khoe khoang về những chiến tích của mình. Thế nhưng, một người đàn ông bản lĩnh nhất chính là khi giàu có vẫn không thay lòng đổi dạ, vẫn yêu thương và trân trọng người vợ đã cùng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn, giông bão.

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Đàn ông bản lĩnh bằng lòng với việc có duy nhất một người phụ nữ trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt có nhiều tiền nhưng không sử dụng nó một cách bừa bãi để tôn vinh cái sĩ diện hão huyền. Anh chu cấp cho vợ con một cuộc sống sung túc, đủ đầy chứ không dùng tiền để làm phương tiện có thêm nhiều người đàn bà khác ngoài kia. Dù vây xung quanh anh có nhiều phụ nữ đẹp hơn, trẻ hơn, gợi cảm hơn nhưng anh bằng lòng với việc chỉ có duy nhất một người phụ nữ trong đời. Đàn ông bản lĩnh nhất chính là đứng trên đỉnh cao vinh quang nhưng tâm thế không bao giờ “đứng núi này trông núi nọ”. Có được một người chồng vừa giàu có vừa bản lĩnh như thế là phúc phần của người phụ nữ.

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