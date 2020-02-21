Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi thực sự sợ hãi cuộc sống hôn nhân

Ngoại tình 21/02/2020 11:34

Ba từng nói với tôi, mẹ là mối tình đầu và cũng là người đàn bà duy nhất của ba. Ba mẹ khó khăn lắm mới đến được với nhau. Vậy mà, cuối cùng ba cũng trở thành người cha ngoại tình.

Nỗi niềm của một đứa con có cha ngoại tình như tôi sẽ chẳng có người nào hiểu thấu. Với bạn bè, cũng chẳng hay ho gì chuyện “vạch áo cho người xem lưng” nên tôi im lặng và giữ kín. Mẹ tôi đã quá đau khổ khi có một người chồng ngoại tình rồi nên trước mặt mẹ tôi luôn làm ra vẻ bản thân mình rất ổn. Thật sự tôi thấy mình bất ổn, chông chênh trước cuộc đời. Tôi thấy xấu hổ khi có một người cha như vậy.

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Tôi đau khổ và chông chênh trước cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi sắp tốt nghiệp đại học thì ba tôi có nhân tình. Nghe đâu kẻ thứ ba kia chỉ hơn tôi vài tuổi, rất trẻ trung xinh đẹp. Ba mẹ không ai nói cho tôi biết nhưng những lần cãi vã của họ giữa đêm tôi nghe hết. Ba bảo rằng khi chồng ngoại tình thì phụ nữ nên nhìn lại bản thân mình. Ba đã chán ngấy một người đàn bà khô cứng như khúc gỗ. Một người đàn bà suốt ngày chỉ biết cắm cúi làm việc nhà, quanh quẩn bếp núc như mẹ tôi rồi. Tôi nghe những tiếng mẹ khóc nấc, tiếng ba xuống nhà lấy xe đi.

Ba vắng nhà biền biệt. Tôi biết ba đi đâu. Chính tôi vì không thể tin chuyện ba mình ngoại tình đã lén lút lái xe theo dõi. Ba chở một cô gái trẻ đẹp phía sau. Cô ta ôm eo ba tình tứ. Ba tôi đã thuê cho cô ta một ngôi nhà nhỏ, coi như tổ ấm của riêng mình. Tôi không thể hiểu nổi, một người đàn ông bao lâu nay thương yêu vợ con hết mực lại thay đổi nhanh đến như vậy. Ở độ tuổi 50, ba cần gì ở người phụ nữ quá trẻ đó?

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Nhân tình của ba chỉ hơn tôi vài tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, tôi từng tự hào về gia đình hạnh phúc của mình. Tôi thường xuyên đưa những tấm hình gia đình quây quần, những bữa cơm đẹp mắt của mẹ lên mạng xã hội. Ai cũng ngưỡng mộ, xuýt xoa. Tôi đã từng nghĩ, sau này lấy chồng nhất định phải lấy một người đàn ông giống ba: Điền đạm, yêu thương vợ con hết lòng. Thế nhưng, hạnh phúc ấy bỗng vỡ tan. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với gia đình mình. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo, những giọt nước mắt đau khổ của mẹ.

Ba từng nói với tôi, mẹ là mối tình đầu và cũng là người đàn bà duy nhất của ba. Ba mẹ khó khăn lắm mới đến được với nhau. Mẹ vì gia đình, đã từ bỏ công việc yêu thích để về vun vén gia đình cho ba yên tâm gây dựng sự nghiệp. Vậy mà tất cả những điều đó giờ đây chẳng đáng một xu so với một người đàn bà ngoài đường. Một người phụ nữ cả đời hy sinh cho chồng con như mẹ rồi cũng chỉ nhận về những lời lẽ coi thường của chồng mà thôi.

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Sau này, tôi sẽ không lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi còn quá trẻ để kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Nhưng nhìn thấy sự phản bội của ba, sự thay lòng đổi dạ quá nhanh đối với người vợ hết lòng vì mình khiến tôi thật sự hoài nghi về cái gọi là tình yêu và hôn nhân. Phải chăng, người ta chung thủy chỉ khi chưa tìm được một người phụ nữ trẻ hơn, đẹp hơn, gợi cảm hơn? Sau này, tôi sẽ không lấy chồng. Lựa chọn cuộc sống độc thân để không nhận về những dối lừa, phản trắc.

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