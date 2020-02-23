Phải làm gì khi chồng vẫn cứ nhớ nhung người yêu cũ?

Tâm sự gia đình 23/02/2020 09:20

Anh đến với tôi chỉ vì trách nhiệm còn tình yêu anh đã dành cho người yêu cũ. Biết chồng vẫn thầm ôm ấp bóng hình người xưa, tôi đau lòng nhưng chẳng biết phải làm gì.

Người ta nói rằng người yêu cũ như bóng ma trong hôn nhân. Ngẫm ra thật đúng! Tôi đến với chồng khi anh vừa trải qua sự tan vỡ của mối tình khắc cốt ghi tâm. Tôi đã ở bên, động viên anh trong một thời gian dài. Tôi thổ lộ yêu anh và anh đồng ý. Chúng tôi sau đó kết hôn, sinh con. Thế nhưng, cái bóng người yêu cũ của chồng vẫn cứ ám ảnh trong cuộc hôn nhân của tôi.

nguoi yeu cu 1
Cái bóng của người yêu cũ vẫn ám ảnh cuộc hôn nhân của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy là một người chồng tốt, người cha đầy trách nhiệm. Hàng tháng luôn đưa lương cho tôi đầy đủ nuôi con. Luôn phụ giúp tôi việc nhà, luôn yêu thương con cái nhưng tôi luôn cảm giác giữa chúng tôi thiếu một thứ gì đó. Dù tôi rất yêu chồng nhưng anh vẫn xa cách với vợ. Anh hiếm khi bày tỏ cử chỉ thân mật, âu yếm với vợ. Nhiều lúc tôi thấy anh cứ trầm ngâm, có vẻ buồn.

Tôi đem chuyện này kể với bạn thân. Bạn tôi bảo: “Chắc tại mày suy nghĩ nhiều quá. Có một người chồng như vậy còn mong gì hơn nữa. Bao nhiêu người đàn bà ngoài kia đang khóc lên khóc xuống vì chồng tệ bạc, ngoại tình. Mày có phúc mà không biết hưởng". Có lẽ tôi sướng quá mà suy nghĩ lung tung chăng? Nhưng cảm giác của một người vợ làm sao mà sai được. Anh trách nhiệm nhưng dường như anh không yêu tôi. Có những lần nhìn anh trầm ngâm tôi muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

nguoi yeu cu 2
Anh chỉ sống với tôi vì bổn phận và trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đi làm công ty, nhà anh đồng nghiệp cách nhà tôi không xa. Một vài lần hư xe hay về trễ tôi nhờ anh chở về. Có lần chồng tôi thấy anh chở tôi về tận cổng, nhưng anh chỉ chào xã giao anh đồng nghiệp mà không tỏ vẻ khó chịu gì. Tôi đợi một phản ứng từ chồng, hay một câu hỏi: “Anh ta là ai mà chở em về?”nhưng tuyệt nhiên chồng tôi không hề có. Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho em gái nhưng vờ lưu tên nó là Anh yêu, nhắn rất nhiều tin mùi mẫn, cốt để anh nhìn thấy mà ghen. Tôi biết anh đọc được nhưng không hề phản ứng. Chồng tôi không ghen chứng tỏ không hề yêu tôi. Tôi đã khóc rất nhiều.

Anh vẫn như vậy, sống đầy đủ trách nhiệm với vợ, thương con nhưng khoảng cách chúng tôi ngày càng lớn. Rồi tôi tình cờ phát hiện ra anh hay vào Facebook người yêu cũ để xem. Anh không hề kết bạn với cô ta, cũng không like hay bình luận bất cứ dòng nào. Mỗi ngày chỉ lặng lẽ vào xem, lưu những tấm hình vào điện thoại lâu lâu mở ra xem rồi thở dài. Tôi biết trước tôi anh yêu cô ta rất sâu đậm nhưng không ngờ đến bây giờ anh vẫn không thể quên. Nếu chồng tôi ngoại tình đi ăn nằm với người khác, tôi lồng lộn ghen tuông khóc lóc có lẽ cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Đằng này, biết anh âm thầm ôm bóng hình người cũ trong câm lặng tôi không biết phải làm gì.

nguoi yeu cu 3
Tôi phải làm gì không trong trái tim chồng không có tôi? - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ vì cảm kích tình cảm của tôi lúc anh khó khăn, bất ổn nên mới đồng ý cưới. Sống với anh, tôi chưa từng phải khổ sở một ngày vì thiếu thốn vật chất hay đau lòng vì sự vô tâm, thờ ơ. Anh đến với tôi chỉ vì trách nhiệm còn tình yêu anh đã dành cho người yêu cũ. Không yêu, không ghen cảm xúc của anh về tôi cứ như khúc gỗ. Bây giờ tôi nên nói thẳng với chồng hay câm lặng giả mù, giả điếc như chẳng có gì xảy ra cả?

Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi thực sự sợ hãi cuộc sống hôn nhân

Tâm sự con gái có cha ngoại tình: Tôi thực sự sợ hãi cuộc sống hôn nhân

Ba từng nói với tôi, mẹ là mối tình đầu và cũng là người đàn bà duy nhất của ba. Ba mẹ khó khăn lắm mới đến được với nhau. Vậy mà, cuối cùng ba cũng trở thành người cha ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   người yêu cũ của chồng người chồng tốt hôn nhân bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 3 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại