Đàn bà càng nếm trải nhiều cay đắng càng trở nên kiên cường

Phụ nữ yêu 24/02/2020 15:02

Bởi vì cuộc đời xô đẩy, vì những sóng gió trái ngang, vì lòng người nông sâu bạc bẽo nên họ buộc lòng phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Giông tố cuộc đời không xô ngã họ, người đàn ông bạc bẽo cũng không khiến họ cúi đầu.

Phụ nữ sinh ra vốn dĩ rất mềm yếu, trái tim mỏng manh luôn cần một bờ vai nương dựa. Bởi vì cuộc đời xô đẩy, vì những sóng gió trái ngang, vì lòng người nông sâu bạc bẽo nên họ buộc lòng phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Họ hiểu rằng, sự yếu đuối và những giọt nước mắt không làm cho họ bình yên và hạnh phúc. Dựa vào ai cũng có thể ngã, thì hãy dựa vào chính bản thân mình là tốt nhất.

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Dựa vào ai cũng có thể ngã, chi bằng dựa vào chính bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Có ai đó đã nói rằng: “Phụ nữ gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì cô ấy cả đời không cần phải trưởng thành”. Nhưng, có được bao nhiêu người phụ nữ trong cuộc đời này gặp đúng người đàn ông tốt, trân trọng và thương yêu mình? Khó lắm thay! Làm sao phụ nữ có thể sống mãi với sự ngây thơ, hiền dịu, ngoan ngoan như một con mèo khi người chồng lại sống quá bạc bẽo, vô tâm. Đàn bà đã từng yếu đuối nhưng họ cũng giỏi học cách thích nghi với hoàn cảnh sống của mình.

Phía sau một người đàn bà kiên cường chưa bao giờ là một cuộc sống dễ dàng. Một khi người phụ nữ càng cứng cỏi, càng mạnh mẽ thì càng chứng tỏ người đàn ông bên cạnh chẳng đủ yêu thương, chẳng thể cho những điều mà cô ấy cần. Nhìn một người đàn bà hay nói hay cười, có thể làm tất cả những chuyện của đàn ông có ai nhìn thấy được phía sau đó họ đã cô đơn nhiều như thế nào? Trên vai họ là chồng chất lo toan, là gánh nặng mưu sinh, làm cơm ăn áo mặc cho con, là cả tương lai của con phía trước… Họ chẳng có thời gian để mà ngồi xuống thở than hay cho phép mình gục ngã.

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Khi cuộc đời không ưu ái, đàn bà phải sống thật mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Người đời thường ngưỡng mộ những người phụ nữ cứng cỏi ấy. Nhưng nếu được lựa chọn, sẽ không người đàn bà nào chọn cho mình một cuộc sống quá gai góc như vậy. Họ cũng muốn được nép mình yêu thương, có một chiếc ô che cho mình khỏi mưa nắng cuộc đời. Nhưng cuộc đời không ưu ái thì họ còn cách nào khác là phải mạnh mẽ mà sống như một người đàn ông?

Vì đã từng gặp, từng sống với một người đàn ông chẳng ra gì nên đàn bà học cách vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống một mình. Một mình làm mọi thứ mà chẳng cần đến người đàn ông nào cả. Họ đã thôi hy vọng và trông chờ sẽ có ai đó xuất hiện và cho mình cảm giác an toàn. Thay vì sống mỏi mòn cho tình yêu, họ tập trung kiếm tiền, lo cho con cái, đảm bảo cho con một cuộc sống vững chắc. Họ chính là chỗ dựa cho cuộc đời mình, là chiếc ô để che chở và bảo vệ con.

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Sóng gió cuộc đời không xô ngã họ, lòng dạ bạc bẽo của đàn ông không khiến họ cúi đầu - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ quá mạnh mẽ, kiên cường không phải là con đường mà ai cũng muốn đi. Thế nhưng, điều ấy còn tốt gấp vạn lần ngồi đó khóc lóc và làm một người đàn bà cam chịu, yếu đuối cả một đời. Đàn bà càng nếm trải nhiều cay đắng lại càng trở nên mạnh mẽ. Sóng gió cuộc đời không xô ngã họ, lòng dạ đàn ông bạc bẽo cũng không khiến họ cúi đầu.

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