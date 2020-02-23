Người thứ ba chính là phép thử tốt nhất cho lòng dạ của đàn ông

Phụ nữ yêu 23/02/2020 09:24

Là một người vợ, chẳng ai lại mong muốn chồng ngoại tình, chẳng ai lại mong người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của mình. Thế nhưng, đừng đánh ghen, đừng nhục mạ người đàn bà kia mà hãy cảm ơn cô ta.

Nhiều người vợ luôn nghĩ rằng chồng mình là người đàn ông chung thủy, yêu thương vợ con hết lòng, mình đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cho đến khi chồng ngoại tình mới giật mình, xót xa thấy mình ngộ nhận. Đàn bà cho rằng, chính người thứ ba là kẻ phá hoại gia cang, cướp chồng mình. Thế nhưng, phụ nữ hãy cảm ơn những kẻ mang danh “con giáp thứ 13” ấy, bởi chính cô ta đã cho mình biết được lòng dạ thật sự của chồng.

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Người thứ ba đã cho những người vợ biết lòng dạ thật sự của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không ít người đàn ông đi ngoại tình, khi bị vợ phát hiện liền đổ thừa cho kẻ thứ ba. Rằng anh ta bị người phụ nữ ấy mê hoặc, dụ dỗ. Trong phút chốc không cưỡng được mình, anh mới phạm sai lầm. Đàn ông thề thốt rằng trong lòng anh ta chỉ có vợ, yêu thương vợ nhất còn nhân tình đơn giản chỉ là những cảm xúc của thể xác. Bao nhiêu người vợ tin vào lời nói ấy của chồng rồi gật đầu tha thứ? Bao nhiêu người hả hê rằng dẫu sao mình vẫn là nhất, chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim chồng?

Phụ nữ khi chồng phản bội thường cho rằng chính kẻ thứ ba đó đã làm chồng mình sa ngã, đã biến một người đàn ông tốt trở nên hư hỏng. Họ đánh ghen, chửi bới nhân tình còn người chồng dường như vô can trong mọi chuyện. Quả thật, người thứ ba đáng tội, kẻ biết đàn ông đàn ông có vợ vẫn ngã vào lòng đáng bị khinh khi. Thế nhưng, kẻ đáng đánh nhất là chính là chồng mình. Dù người đàn bà ấy có lẳng lơ đến đâu cũng chẳng thể cởi áo nếu đàn ông không đồng tình. Chẳng thể có một cuộc tình vụng trộm nếu đàn ông không muốn!

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Chẳng thể có một cuộc tình vụng trộm nếu đàn ông không muốn - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân có muôn vàn sóng gió và thử thách. Là cơm áo gạo tiền, là những lúc “cơm không lành canh không ngọt”, là những lúc vợ chồng mệt mỏi và muốn buông tay. Thế nhưng, những sóng gió ấy chính là sự thử thách cho tình yêu của cả vợ và chồng. Sự xuất hiện của người thứ ba chính là phép thử tốt nhất cho cái gọi là lòng chung thủy và bản lĩnh của đàn ông. Đàn ông chỉ ngoại tình, chỉ sa ngã khi và chỉ khi tình yêu với vợ không đủ lớn. Trong phút chốc, anh có thể quay lưng và phản bội vợ con chỉ vì gia đình với anh không đủ quan trọng.

Trải qua sóng gió, thử thách mới biết được chân tình. Người đàn ông bản lĩnh khi bị cám dỗ, khi bị mời gọi sẽ dám nói không chứ chẳng phải nương theo cảm xúc của bản năng để rồi ngụy biện. Phụ nữ đừng lừa dối bản thân, cũng đừng xoa dịu nỗi đau bội phản bằng suy nghĩ rằng chồng chỉ vì thể xác. Yêu hay không yêu, bản lĩnh hay hèn nhát chính là lúc đứng trước một người đàn bà trẻ đẹp và gợi cảm hơn vợ. Đừng chối bỏ sự thật rằng chồng mình chỉ là một kẻ thật hèn kém và tệ bạc.

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Trải qua sóng gió mới biết được chân tình - Ảnh minh họa: Internet

Là một người vợ, chẳng ai lại mong muốn chồng ngoại tình, chẳng ai lại mong có một kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của mình. Thế nhưng, đừng đánh ghen, đừng nhục mạ người đàn bà kia mà hãy cảm ơn cô ta. Nhờ sự xuất hiện của người đàn bà ấy mà người vợ mới biết cuộc hôn nhân này lỏng lẻo đến mức nào. Mới biết được tình yêu của chồng hời hợt và yếm thế ra sao.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông phản bội kẻ thứ ba

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