Đàn bà 40, nhất định phải ngó lơ 3 thứ này, càng để tâm càng khổ

Phụ nữ yêu 23/03/2021 15:51

Dưới đây là những điều đàn bà 40 hãy gạt khỏi tâm trí, bạn càng ôm giữ khư khư càng khổ tâm, không có lấy một ngày yên ổn.

Đàn bà 40 chẳng còn ngây thơ như những cô nàng đôi mươi, không còn chông chênh như phụ nữ 30. Họ có sự từng trải, tinh tế và bản lĩnh để làm chủ đời mình, để ngó lơ 3 thứ này. 

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Chỉ cần sống đàng hoàng, không thẹn với lòng thì bạn cứ ngẩng cao đầu mà đi - Ảnh minh họa: Internet

Lời thị phi của người khác

Sống ở đời, bạn chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có người thương ta cũng sẽ có kẻ ghét ta, thay vì để tâm đến những người thích gieo rắc thị phi thì bạn chỉ cần để tâm đến những người luôn dành cho bạn sự yêu thương chân thành.

Miệng là của thiên hạ, họ muốn nói sao bạn hãy cứ mặc kệ. Ai gieo tiếng ác cho người khác ắt rước tội khẩu nghiệp vào người, phải nhận báo ứng nặng nề.

Chỉ cần sống đàng hoàng, không thẹn với lòng thì bạn cứ ngẩng cao đầu mà đi, đừng bao giờ ngoái nhìn những điều xấu xí ấy. 

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Sống cho riêng cuộc đời của mình đã khó, cần gì phải quản cuộc đời của ai khác? - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện của thiên hạ

Chỉ đàn bà khờ dại mới thích soi mói chuyện đời tư cá nhân của người khác. Đàn bà thông minh luôn tôn trọng những điều riêng tư, không bao giờ phán xét cuộc đời của bất cứ ai.

Cô ấy thừa tinh tế để hiểu rằng, phụ nữ càng nhiều chuyện, thích quan tâm, đánh giá người khác sẽ khiến bản thân trở nên mất giá. Thậm chí, bị chán ghét, khinh thường.

Vì thế, chuyện của người khác cứ để họ giải quyết. Sống cho riêng cuộc đời của mình đã khó, cần gì phải quản cuộc đời của ai khác? 

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Nếu phát hiện người bạn tồi, đàn bà bản lĩnh sẽ chẳng ngần ngại 'xóa sổ' đối phương khỏi đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người bạn tồi

Nếu đàn bà  nông cạn dù biết bạn bè sống hai mặt, luôn tìm cách chơi xấu mình nhưng vẫn nhẫn nhịn, giả vờ như không hề hay biết và tiếp tục mối quan hệ thì đàn bà khôn không như thế.

Cô ấy đòi hỏi bạn bè phải luôn chân thành, thực tâm với nhau. Bởi chính cô ấy vẫn luôn dốc cạn tâm can với những người bạn thân thiết của mình.

Nếu phát hiện người bạn tồi, đàn bà bản lĩnh sẽ chẳng ngần ngại “xóa sổ” đối phương khỏi đời mình. Bởi lẽ, càng dây dưa, càng lừa dối mình thì chính bạn mới là người khổ tâm.

Là phụ nữ, nhất định phải thuộc lòng những câu nói THÔ nhưng THẬT này để khôn lên mỗi ngày

Là phụ nữ, nhất định phải thuộc lòng những câu nói THÔ nhưng THẬT này để khôn lên mỗi ngày

Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải thuộc lòng những câu nói này để cả đời an vui, đàn ông dù muốn cũng chẳng thể làm khổ bạn.

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