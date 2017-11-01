Đàn bà 30 có những thứ phụ nữ 20 không bao giờ có được...

Phụ nữ tuổi 30 chắc chắn đã có cho mình một công việc ổn định, một sự nghiệp vững vàng. Nếu chưa cũng đã vạch ra hướng đi, xác định tương lai và sự nghiệp bước tiếp theo cho mình. Phụ nữ tuổi 30 luôn biết điều chỉnh chế độ sinh hoạt, lối sống sao cho khoa học. Họ biết lo cho bản thân hơn, biết sống sao tốt nhất cho sức khỏe của mình.

Phụ nữ tuổi 30 đã trải qua nhiều năm tháng tuổi trẻ, đã đi nhiều nơi, trải nghiệm thăng trầm trong cuộc sống và trải qua bao cảm xúc, thất bại cũng không hề ít. Tất cả những điều này mang đến một người phụ nữ trưởng thành, chững chạc hơn trong cách nghĩ cũng như hành động.

Phụ nữ 30 chú trọng cách ăn mặc của bản thân hơn, không cần phải chạy theo một hình mẫu nào mà biết cách ăn mặc theo phong cách của mình, thể hiện sự thanh lịch, sang trọng và không quên sự cá tính. Họ không còn xuýt xoa khi thấy một anh chàng đẹp trai, ga lăng, cũng không vội vã trước bất cứ một lời tán tỉnh nào. Phụ nữ 30 không phải chỉ đánh giá đàn ông qua vẻ bề ngoài, qua lời nói mà họ chỉ nhìn nhận bản chất, sự chân thành của đàn ông thông qua hành động. Bởi từ lời nói đến hành động là cả một quá trình dài chứ không hề đơn giản.

Phụ nữ 30 không còn chạy theo những thứ viển vông, mơ mộng trong tình yêu mà họ cần một người thực sự hiểu mình, hiểu đời và sẵn sàng cùng họ đi hết quãng đường còn lại dù gian nan, vất vả đến đâu. Họ thường mong về những bữa cơm ấm áp, thân mật bên gia đình thay vì những cuộc shopping, tán gẫu với bạn bè quên đường về. Phụ nữ trưởng thành khi 30 tuổi nhận thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của một người vợ, người mẹ.

Phụ nữ tuổi 30 biết hướng tới những mục tiêu cụ thể, những cái đích thực tế hơn để phấn đấu đạt tới. Dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại và sẵn sàng đứng lên sau thất bại để đạt được mục tiêu. Họ không còn chạy theo những giá trị phù phiếm, những mơ ước viễn vông, hão huyền.

Đàn bà 30 không còn thích vỗ ngực khoe khoang, tự hào về bản thân mà họ lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Biết quan sát và cảm nhận những guồng quay trong cuộc sống, họ biết dừng đúng lúc và chỉ bày tỏ với những người mà họ thấy tin tưởng.

Khi 30 tuổi, đàn bà tự tin hơn khi đứng trước một người đàn ông, cảm nhận được cái ấm áp trong cái nắm tay, sự yêu thương trong những cái ôm và hơn cả là sự trách nhiệm trong tình yêu.

Đàn bà 30 tuổi mơ về một mái ấm gia đình, nơi có những đứa trẻ và nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Thế nhưng họ sẽ vẫn theo đuổi những ước mơ của mình, biết điều chỉnh giữa công việc và gia đình một cách hài hòa nhất.