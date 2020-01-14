Cổ nhân dạy: Phụ nữ chỉ cần làm 2 điều sẽ tạo được phúc đức cho con cháu sau này

Phụ nữ yêu 14/01/2020 11:06

Sống ở đời phụ nữ khôn ngoan đừng sân si, hãy biết bao dung và tu dưỡng tâm tính để con cháu sau này hưởng được đức từ mẹ, cả đời không phải lận đận chật vật.

Có câu “phúc đức tại mẫu”, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm được 2 điều này, cuộc sống của con cháu sẽ thịnh vượng, ăn nên làm ra, giàu sang ngút trời.

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Phụ nữ khôn ngoan nên làm những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Nói những lời hay ý đẹp

Lời nói rất quan trọng để đánh giá phẩm chất của một người. Đồng thời quả báo, nghiệp chướng cũng từ miệng mà ra. Do đó, người đàn bà khôn ngoan luôn biết lựa lời mà nói với nhau. Họ không vì sĩ diện nhất thời mà đả kích người khác bằng những lời khó nghe. Vì họ biết khi nguôi giận, cả hai rất khó để hàn gắn được mối quan hệ như trước đây.

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Phụ nữ xinh đẹp chỉ nên nói những lời hay ý đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó họ cũng hiểu được những lời bản thân nói ra có thể làm tổn thương người khác. Thế nên dù có nóng giận đến mấy, họ cũng sẽ biết kiềm chế, tránh nói ra những lời không hay.

Phụ nữ khi còn độc thân, khẩu nghiệp khắp nơi sẽ chuốc buồn phiền cho mình. Nhưng khi đã kết hôn, việc này còn liên quan đến vượng khí trong gia đình. Vì vậy khi đã làm mẹ, làm vợ rồi, hãy biết chú trọng lời ăn tiếng nói.

Khắc cốt ghi tâm bốn chữ: Từ, bi, hỷ, xả

Cuộc đời phụ nữ đừng quá đặt nặng việc được mất, hơn thua. Sống ở đời nên biết buông bỏ những đố kỵ, những thứ làm mình tổn thương. Hãy biết bao dung, yêu thương những người khốn khó hơn mình. Đặc biệt phải biết tự răn đe bản thân không được tham lam, không được mắc sai lầm quá nhiều.

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Hãy biết buông bỏ những điều không hay để tâm an yên - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi biết sống bình dị, không tham những thứ không thuộc về mình. Trong cuộc sống luôn đối xử hòa nhã với mọi người. Không vì lợi ích cá nhân mà đạp đổ người khác để tiến thân. Không vì những hận thù trong lòng mà chỉ trích, giở thủ đoạn với người khác.

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Muốn bình an và hạnh phúc, đừng khẩu nghiệp sân si - Ảnh minh họa: Internet

Khi buông bỏ được những oán trách, chấp niệm trong lòng, bạn sẽ có được cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Đặc biệt với phụ nữ, điều này sẽ giúp bạn tạo được nhiều phúc đức cho con cháu sau này. 

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