Có 1 kiểu phụ nữ lấy ai cũng đều sống tốt

Đàn bà, chỉ nên yêu chính mình nhiều nhất, đừng giao hết trái tim cho bất cứ ai. Nếu không hy vọng sẽ không phải thất vọng. Nếu không phụ thuộc sẽ không nhận đau thương. Đến cùng, thứ đàn ông có thể mang đến cho đàn bà thật sự chẳng thể lâu dài.

Người ta hay nói, phụ nữ thường mang nhiều nỗi buồn, kể từ ngày lấy chồng. Mỗi người vợ lại mang một nỗi buồn riêng. Chồng giàu có vô tâm, chồng nghèo khó có khi lại vô tình. Chồng hôm nay thủy chung, ngày mai lại bạc bẽo. Nỗi buồn của đàn bà khi lấy chồng hình như chỉ nhiều hơn, đầy hơn, càng khó nguôi ngoai hơn. Mà có lẽ mọi nỗi buồn của đàn bà khi ấy đâu có bắt nguồn từ tiền ít, nhà hẹp hay đời khó khăn. Chung quy, đàn bà buồn đều chỉ vì một người đàn ông. Nói thế cũng không hẳn là vì đàn bà quá yếu đuối hay nhu nhược khi yêu. Họ chỉ thương nếu tình yêu của họ quá lớn để khi bị phản bội lại loay hoay buông không nổi. Họ chỉ đáng trách nếu họ bằng lòng dốc lòng dốc sức vì kẻ chẳng màng nhìn họ thương tổn. Đáng thương hay đáng trách cũng là vì đàn bà khi yêu đều đầy tin tưởng và chân thành.

Đáng thương hay đáng trách cũng là vì đàn bà khi yêu đều đầy tin tưởng và chân thành - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, luôn có 1 kiểu đàn bà dù lấy ai đều có thể sống hạnh phúc. Nếu họ lấy phải một người chồng vô tâm, họ sẽ dành yêu thương cho chính mình. Nếu họ lỡ chọn một người đàn ông nghèo khó lại vô tình, họ đã có tiền và tình yêu cho bản thân. Nếu không thể hạnh phúc, họ sẽ nhẹ nhàng buông tay. Họ có buồn thì nỗi buồn cũng thật ngắn. Họ không bao giờ thấy mình thua thiệt trước một người chồng đã trở nên tồi tệ. Bởi những người đàn bà ấy chỉ đem kỳ vọng và hạnh phúc gửi gắm vào chính mình chứ không phải bạn đời. Nếu không hy vọng sẽ không phải thất vọng. Nếu không phụ thuộc sẽ không nhận đau thương. Đến cùng, thứ đàn ông có thể mang đến cho đàn bà thật sự chẳng thể lâu dài. Nhưng những gì đàn bà cố gắng cho chính mình sẽ bền vững đến tận cuối đời. Sự trân trọng, sự nuông chiều, cả niềm vui hạnh phúc khi ấy cũng sẽ thật lâu, thật kiên định. Và chỉ khi đàn bà không dốc lòng dốc sức, không phụ thuộc dựa dẫm vào ai thì chẳng còn phải buồn vì bất cứ người đàn ông nào.

Chỉ khi đàn bà không dốc lòng dốc sức, không phụ thuộc dựa dẫm vào ai thì chẳng còn phải buồn vì bất cứ người đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet Có thể nói, sẽ không có tình yêu từ bất kì người đàn ông nào có thể thủy chung hơn chính tình yêu của đàn bà dành cho mình. Nếu bạn sợ mình đau, bạn sẽ không cho ai cơ hội làm bạn đau. Nếu bạn không thích mình yếu đuối, bạn nhất định sẽ có cách độc lập kiên cường. Nếu bạn biết mình xứng đáng với điều tốt đẹp nhất, sẽ không ai dám đem điều tệ bạc tặng bạn. Khi tình yêu dành cho mình đủ lớn, mọi tình yêu sau đó đều chỉ khiến đàn bà vui hơn, hạnh phúc hơn, chứ nào có thể buồn phiền gì khác. Đàn bà lấy chồng nên dành một khoảng lớn những hy sinh yêu thương vì bản thân. Giữ lại điều gì cũng không bằng giữ chính tưởng tin và thương yêu cho chính mình. Vì ít ra, nếu một ngày vật đổi sao dời, tình yêu của đàn ông trở nên méo mó, bạn vẫn còn tình yêu cho chính mình. Thế thì, có đau có buồn nhường nào cũng thật ngắn thật nhanh. Rồi bạn sẽ lại thay thế vết đau ấy bằng một cuộc sống bạn muốn cho chính mình. Đàn bà lấy chồng nên dành một khoảng lớn những hy sinh yêu thương vì chính mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà, chỉ nên yêu chính mình nhiều nhất, đừng giao hết trái tim cho bất cứ ai…

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