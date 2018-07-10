‘Chồng điểm 10’ sẽ dành cho vợ những hành động này sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ mỗi tối

Phụ nữ yêu 10/07/2018 16:09

Một người chồng tốt sẽ không tiếc dành cho vợ những cử chỉ này khi thức dậy vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Đàn ông khi yêu thật lòng rất dễ nhận ra. Họ luôn biểu đạt cảm xúc của mình thông qua những hành động, cử chỉ và nét mặt. Nếu chồng bạn có những biểu hiện này chứng tỏ anh ấy là “người chồng điểm 10”, bạn có phúc đức ba đời mới lấy được.

Chuẩn bị bữa sáng cho vợ

‘Chồng điểm 10’ sẽ dành cho vợ những hành động này sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ mỗi tối - Ảnh 1
Không phải ai cũng nấu được cho vợ bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Ít có người đàn ông nào đích thân xuống bếp nấu cho vợ một bữa ăn đàng hoàng, nhất là vào buổi sáng. Nhưng một khi anh ấy đã vì bạn mà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, hãy mừng vì đây đích thị là người đàn ông điểm 10. Mỗi người đàn ông có cách biểu đạt tình cảm khác nhau. Có người sẽ cho tiền vợ mặc sức mua sắm, tuy nhiên tiền không phải là yếu tố quan trọng làm nên hạnh phúc của gia đình. Đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhặt cũng khiến mái ấm trở nên bình yên hơn. Hãy nhớ lại có bao giờ anh ấy vì bạn mà nấu ăn chưa, nếu có hãy thương và trân trọng người bạn đời của mình nhiều hơn.

Tự mình ủi quần áo và chuẩn bị đồ đạc đi làm

‘Chồng điểm 10’ sẽ dành cho vợ những hành động này sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ mỗi tối - Ảnh 2
Đàn ông tự chăm sóc tốt cho mình đã là một dạng thương vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi đàn ông tự biết chăm sóc mình cũng là một dạng yêu thương vợ. Anh ấy không muốn vợ khổ, không muốn vợ phải vất vả dậy sớm lo toan nên chuyện gì làm được cứ làm. Đây là kiểu đàn ông tự lập, có thể làm hết tất cả mọi chuyện mà không cần phải nhờ sự giúp sức của vợ. Một người đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ không để cô ấy phải đầu tóc lấm lem hay một mình loay hoay với công việc nhà.

Đưa rước con đi học

Đa số đàn ông thường đẩy hết việc chăm lo con cái cho vợ. Vì anh ấy nghĩ đó là trách nhiệm hiển nhiên của đàn bà, việc của anh ấy là đi làm kiếm tiền. Nếu chồng của bạn chủ động đề nghị đưa rước con mỗi ngày, bạn nên mừng vì chuyện đó. Bởi anh ấy muốn bạn có thêm thời gian để trang điểm và chuẩn bị quần áo tươm tất hơn mỗi khi ra ngoài. Anh ấy không muốn bạn phải vất vả chạy đôn chạy đáo mỗi khi tan ca. Và người đàn ông đảm nhận nhiệm vụ đưa đón con ít khi tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, chơi bời mỗi khi hết giờ làm việc.

Pha sữa cho vợ

‘Chồng điểm 10’ sẽ dành cho vợ những hành động này sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ mỗi tối - Ảnh 3
Anh ấy luôn quan tâm đến sức khỏe của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông nào làm được việc này, chắc chắn phải liệt vào danh sách cực kỳ hiếm có. Nếu không yêu thương thật lòng, ít ai có thể làm được hành động quan tâm nhỏ nhặt này. Hãy xem người đàn ông của bạn có thực hiện được những điều đó không, nếu có hãy trân trọng anh ấy nhiều hơn. Tình cảm của anh ấy dành cho bạn không chỉ dừng ở mức vợ chồng, mà còn hơn thế nữa. Anh ấy muốn tự tay chăm sóc sức khỏe của bạn, luôn muốn bạn tươi tắn và ngon giấc mỗi đêm. “Người chồng điểm 10” như thế này tìm đâu ra, đúng không?

Đắp chăn cho vợ

Đây là hành động ít khi gặp ở những cặp đôi đã cưới nhau lâu năm. Bởi khi đó mạnh ai nấy ngủ, không còn sức lực để lo cho đối phương. Nhưng nếu người chồng của bạn làm được hành động này, chắc chắn một điều, anh ấy đã thực sự mê mẩn bạn. Anh ấy luôn quan tâm và để ý đến bạn từng chút một, kể cả vệc ngủ nghỉ. Tuy nhiên anh ấy không phải là người thích xen quá nhiều vào chuyện riêng của bạn mà chỉ lặng lẽ quan tâm.

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