Chọn chồng: Đàn bà dại nhìn vào ví tiền, đàn bà khôn ngoan nhìn vào chân tâm

Phụ nữ yêu 08/02/2023 15:21

Có ngoại hình, tâm lý, ga lăng, có công việc ổn định và điều kiện tiên quyết là anh ta phải giàu. Họ nghĩ rằng, hạnh phúc của đàn bà tỉ lệ thuận với ví tiền của đàn ông.

Phụ nữ chưa bao giờ ngừng tìm kiếm cho mình một người đàn ông tốt để tiến đến hôn nhân. Với nhiều người phụ nữ, một người chồng tốt phải hội tụ những yếu tố như: Có ngoại hình, tâm lý, ga lăng, có công việc ổn định và điều kiện tiên quyết là anh ta phải giàu. Họ nghĩ rằng, hạnh phúc của đàn bà tỉ lệ thuận với ví tiền của đàn ông. Thế nhưng, chỉ có đàn bà dại mới chọn chồng nhìn vào ví tiền như thế. Đàn bà khôn ngoan khi lựa chọn người đàn ông của cuộc đời mình sẽ nhìn vào chân tâm.

Chọn chồng: Đàn bà dại nhìn vào ví tiền, đàn bà khôn ngoan nhìn vào chân tâm - Ảnh 1
Thế nào là một người chồng tốt? - Ảnh minh họa: Internet

Biết người yêu của chị chỉ là một anh giáo viên trường làng ai cũng ngạc nhiên quá đỗi. Bởi chị nhà giàu, xinh đẹp, thu nhập khá, vây quanh chị rất nhiều người có điều kiện tốt hơn anh tán tỉnh. Ai cũng nghĩ tình yêu ấy chỉ là sự bồng bột nhất thời, rồi chị sẽ chọn người khác giàu có hơn để kết hôn. Thế nhưng, yêu nhau 3 năm chị quyết định tiến đến hôn nhân. Ba mẹ chị ngăn cản nhưng chị kiên nhẫn thuyết phục và họ đã đồng ý.

Chị nói với tôi rằng chị chọn anh làm chồng bởi tin rằng anh ấy sẽ là chỗ dựa bình yên nhất cho mình. Anh trưởng thành, vững chãi. Bất kể giông gió, khó khăn gì sẽ dang tay mà che chở cho người đàn bà của mình. Anh hiếm khi thề thốt, nói những lời mật ngọt với chị nhưng cái cách anh lặng lẽ quan tâm đã chinh phục chị. Ngày chị cưới, người thật tâm chúc phúc cũng có nhưng có không ít người bóng gió xa xôi. Nhiều người bảo cô dâu chú rể chênh lệch nhiều quá, biết đâu anh ta đến với chị chỉ vì tiền. Chị rồi sẽ nhanh chóng chán nản bởi: “Thương nhau đến mấy thì không có tiền thì làm sao hạnh phúc được”.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của chị đã khiến cho những người ác miệng đã phải im lặng và suy nghĩ lại. 5 năm sống cùng tuy không dài nhưng cũng cho chị cảm nhận được sự chân thành của anh. Cuộc sống khó khăn vất vả lắm nhưng tình yêu của anh dành cho chị chưa bao giờ vơi bớt. Khóc có người lau nước mắt, vui có người cùng chia vui. Những lúc vợ mệt mỏi, nóng sốt anh luôn tự tay pha nước cam, nấu cháo nài nỉ vợ ăn. Chiều nào trời chợt mưa cũng thấy anh mang áo mưa đến tận chỗ làm cho chị. Anh biết tính vợ mình hay quên.

Chọn chồng: Đàn bà dại nhìn vào ví tiền, đàn bà khôn ngoan nhìn vào chân tâm - Ảnh 2
Hạnh phúc của đàn bà được đo bằng cái Tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện anh chia sẻ công việc nhà với vợ là chuyện thường xuyên. Thậm chí anh còn giặt cả đồ lót của vợ. Anh hiếm khi nói rằng mình yêu vợ cỡ nào nhưng chỉ cần vợ than mệt mỏi là anh liền xoa vai, bóp chân cho. Chị mang thai, sinh con cực nhọc. Anh cũng rộc người đi vì thức đêm trông con để vợ ngủ lấy sức. Con chị bây giờ đã được 3 tuổi, nhiều người đàn bà cực nhọc, khổ tâm khi chăm con còn chị lúc nào cũng có chồng phụ giúp. Mỗi chiều về nhà, anh chơi với con, còn chị tất bật nấu ăn. Chị hạnh phúc với những gì mình có.

Người ta nói rằng, đàn ông sợ nhất nhầm nghề, đàn bà sợ nhất nhầm chồng. Nhưng đàn bà chọn chồng phải hiểu được lòng dạ chồng yêu thương mình mấy phần. Lấy một người chồng có tiền chưa chắc hạnh phúc nhưng lấy một người đàn ông có tâm chắc chắn sẽ vui vẻ, bình yên. Hạnh phúc của đàn bà vĩnh viễn không đo bằng son phấn, bằng bạc tiền mà chính là cái Tâm của người chồng bên cạnh.

Phụ nữ khôn ngoan có thể tỏ ra không biết nhiều thứ nhưng nhất định phải biết 2 thứ này

Phụ nữ khôn ngoan có thể tỏ ra không biết nhiều thứ nhưng nhất định phải biết 2 thứ này

Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này để tâm an yên, cuộc đời bớt sóng gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận