Phụ nữ từng nếm trải qua cảm giác này trong hôn nhân, chính là người vợ bất hạnh, cô độc và chịu quá nhiều thương tổn đến từ người đàn ông của đời mình.

Nếu chồng ỷ lại vào vợ, khiến người phụ nữ phải một mình cáng đáng tất cả mọi việc trong nhà từ kiếm tiền, chăm con cho đến nấu ăn giặt giũ thì anh ta đích thị là đàn ông vô dụng. Chồng lười lao động, ăn bám vợ và không có chính kiến thì làm khổ vợ là phải.

Thuở độc thân đàn ông có thể lêu lổng, rong chơi tùy thích thì sau khi kết hôn họ phải sống có trách nhiệm. Không chỉ trách nhiệm với chính mình, họ phải sống tử tế với vợ, con và cuộc hôn nhân khi đã dấn thân.

Sống bên chồng nhưng lại bị xem như người vô hình chính là lúc người vợ cô độc, lẻ loi nhất - Ảnh minh họa: Internet

2. Cô đơn

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong được yêu thương nuông chiều, quan tâm và thấu hiểu. Chẳng cần tiền chất chật nhà, cũng không cần người chồng điển trai sáu múi. Thứ chị em cần nhất là chồng đặt cái tâm vào mình, đừng vô tâm quá mà khiến trái tim người vợ thắt nghẹn từng hồi.

Chẳng người chồng nào bận đến mức cả ngày không nói với vợ một lời yêu thương nào, không nhận ra vợ mới thay đổi kiểu tóc, mới ướm mùi nước hoa mới. Sống bên chồng nhưng lại bị xem như người vô hình chính là lúc người vợ cô độc, lẻ loi nhất.

Nếu không có sự tôn trọng, luôn nhìn bạn đời bằng ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ thì đồng nghĩa với việc người vợ càng nhẫn nhịn họ càng được đà lấn tới - Ảnh minh họa: Internet

3. Không được tôn trọng

Chỉ đàn ông cạn tình mới xem thường vợ mình. Bởi lẽ, nếu không có sự tôn trọng, luôn nhìn bạn đời bằng ánh mắt khinh miệt, ghét bỏ thì đồng nghĩa với việc người vợ càng nhẫn nhịn họ càng được đà lấn tới.

Lúc đầu chỉ là những lời lớn tiếng, sau đấy người đàn ông xem thường vợ sẽ tự cho mình tài giỏi, khôn ngoan mà tự quyết định tất cả mọi việc trong gia đình. Không hỏi ý kiến vợ, càng không cho vợ cơ hội được can ngăn.

Nếu đang chung sống với người chồng như thế, dù còn yêu đến mấy chị em cũng hãy dứt tình đoạn nghĩa. Bởi lẽ, anh ấy không còn xứng đáng có được tình yêu của bạn nữa.

Đừng đánh mất cuộc đời mình chỉ vì lấy chồng, cũng đừng vì lấy chồng mà không được là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Đánh mất cuộc đời mình

Nếu lấy chồng không làm bạn hạnh phúc mà chỉ toàn khổ đau, nước mắt và thương tổn thì phụ nữ nuối tiếc làm gì cuộc hôn nhân ấy. Nếu chồng khiến bạn phải quần quật cả ngày với việc công sở, việc nhà đến mức không còn chút thời gian nào để sống đời mình thì quá đáng thương.

Đừng đánh mất cuộc đời mình chỉ vì lấy chồng, cũng đừng vì lấy chồng mà không được là chính mình. Nếu không, nửa đời còn lại bạn phải sống trong dằn vặt, khổ đau.