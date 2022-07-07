Chỉ có người đàn ông hết tình cảm với vợ mới thường làm những việc này mỗi ngày

Phụ nữ yêu 07/07/2022 07:44

Chỉ có đàn ông hết yêu nên chẳng còn hứng thú để tặng vợ những điều vui vẻ, ngọt ngào...

Quên những ngày lễ, kỷ niệm

Khi hẹn hò yêu đương, đàn ông luôn chủ động tạo bất ngờ, tặng quà vào những ngày lễ, kỷ niệm. Nhưng khi đã kết hôn, đến lúc không còn yêu vợ như trước, anh ấy sẽ thấy chẳng còn quan trọng nữa. Anh ấy sẽ quên, thậm chí là cố tình viện cớ bận rộn để không nhớ tới những ngày này. Kỳ thực, không có đàn ông quên đem đến niềm vui, bất ngờ cho vợ. Chỉ có đàn ông hết yêu nên chẳng còn hứng thú để tặng vợ những điều vui vẻ, ngọt ngào.

Có tặng quà nhưng hờ hững như có lệ

Dấu hiệu rõ ràng nhất ở người đàn ông chán vợ là anh ấy không tặng quà, cũng chẳng nhớ những ngày đặc biệt. Nhưng còn một dấu hiệu khác chính là anh ấy vẫn tặng quà cho bạn nhưng lại hờ hững như cho có lệ. Không nhớ bạn thích thứ gì, không nói lời bạn muốn nghe, không cho bạn điều bạn muốn, tùy tiện chọn một món cho có. Vậy thì đó là vì anh ta chỉ làm vì nghĩa vụ, chứ chẳng còn tình cảm với vợ.

Chỉ có người đàn ông hết tình cảm với vợ mới thường làm những việc này mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Làm” nhanh cho xong chuyện

Khi đàn ông hết yêu, họ chẳng còn mặn mà chuyện gối chăn. Họ xem đó là trách nhiệm, phải làm cho có, cố gắng làm nhanh cho xong. Đàn ông còn yêu vợ hay không, nhiều hay ít, cứ nhìn vào cách anh ta gần gũi vợ. Có nhiều hứng thú, bận tâm đến cảm giác của vợ, hay có thử nhiều điều mới mẻ cùng vợ không? 

Nếu bạn chỉ cảm thấy chồng lúc nào cũng muốn nhanh cho xong, chẳng có âu yếm hỏi han, cũng không có đòi hỏi nồng nhiệt. Vậy thì có lẽ anh ấy đang có điều gì không hài lòng về vợ, thậm chí đã tìm được một người khác để tìm cảm hứng?

Vị trí của vợ luôn ở sau một điều gì đó

Một người đàn ông yêu vợ sẽ luôn đặt vợ ở vị rí ưu tiên hàng đầu, dù anh ta là ai. Ngược lại, đàn ông hết tình cảm sẽ tìm lý do để ưu tiên những thứ khác, thay vì vợ. Họ có thời gian cho mọi thứ, trừ vợ. Họ muốn ưu tiên bất cứ điều gì, trừ vợ.

Muốn biết biết trong lòng đàn ông, bạn ở vị trí nào hãy thử nhìn vào những thứ anh ta cho bạn. Nếu anh ấy có ít thời gian mà vẫn dành để bên bạn, thì chính là vì bạn rất quan trọng. Nếu anh ấy có ít thời gian nhưng chẳng bao giờ ưu tiên vợ, thì là vì bạn không đủ quan trọng bằng những quan hệ khác. Không quan trọng chính là vì không có nhiều để tâm, không dành nhiều tình cảm.

Kể với người khác về nhược điểm của vợ

Phụ nữ thường trò chuyện với bạn bè về nhược điểm của chồng, nhưng đàn ông thì không. Đàn ông càng yêu vợ thì càng thích khoe ưu điểm của vợ. Ngược lại, đàn ông thường công khai chê bai vợ, kể nhược điểm của vợ với người khác thì có lẽ anh ta đang chán vợ.

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